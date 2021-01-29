設計玄關前絕對要參考的 34 種美麗設計

玄關的角色不僅僅只是正式進入公共領域前的緩衝地帶，費點心思的話，還能夠大幅度提高家中的收納機能以及給訪客的第一印象。然而在規劃設計玄關的時候，要考慮到哪些注意事項，才不會本末倒置呢?





一、顏色。就跟房內的其他領域一樣，其實用色並沒有一定的規則與限制，然而如果玄關區偏少光的話，那麼盡量要避免暗色系。如果要使用暗色系的話，最好請設計師搭配淺色調作出對比，避免入口處的整體感過於沉重。

二、材質。大多數的設計師會選擇耐磨的磁磚作為玄關地板的材質，這主要是考慮到玄關是我們穿脫鞋的地方，因此如果地板不耐磨的話很快就會有刮痕。假設你偏好木頭材質的話，請設計師做特殊耐磨處理為佳。

三、燈光照明。玄關處保持明亮有光是非常重要的，一來是考慮到穿脫衣物與鞋子，二來是明亮的入口可以讓回家或是造訪的人留下更好的印象與感受。假如自然光無法照射至此，那麼就要在燈光照明下功夫。除了天花板照明外，懸空的櫃子下也可以設置燈光照明，打造出不刺眼的明亮空間。

四、鏡子的位置。雖然說鏡子可以放大空間，並且讓你出門前可以整理儀容，然而如果位置直接朝向門，回家時可能會嚇到!我們的建議是鏡子最好設在門的左右邊，避免上述的情形發生。

針對這四大重點去打造玄關的話，就能擁有一個讓全家跟訪客都開心愉悅的入口處摟!