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設計玄關前絕對要參考的 34 種美麗設計

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山曦, 築青室內裝修有限公司 築青室內裝修有限公司 客廳
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玄關的角色不僅僅只是正式進入公共領域前的緩衝地帶，費點心思的話，還能夠大幅度提高家中的收納機能以及給訪客的第一印象。然而在規劃設計玄關的時候，要考慮到哪些注意事項，才不會本末倒置呢?


一、顏色。就跟房內的其他領域一樣，其實用色並沒有一定的規則與限制，然而如果玄關區偏少光的話，那麼盡量要避免暗色系。如果要使用暗色系的話，最好請設計師搭配淺色調作出對比，避免入口處的整體感過於沉重。

二、材質。大多數的設計師會選擇耐磨的磁磚作為玄關地板的材質，這主要是考慮到玄關是我們穿脫鞋的地方，因此如果地板不耐磨的話很快就會有刮痕。假設你偏好木頭材質的話，請設計師做特殊耐磨處理為佳。

三、燈光照明。玄關處保持明亮有光是非常重要的，一來是考慮到穿脫衣物與鞋子，二來是明亮的入口可以讓回家或是造訪的人留下更好的印象與感受。假如自然光無法照射至此，那麼就要在燈光照明下功夫。除了天花板照明外，懸空的櫃子下也可以設置燈光照明，打造出不刺眼的明亮空間。

四、鏡子的位置。雖然說鏡子可以放大空間，並且讓你出門前可以整理儀容，然而如果位置直接朝向門，回家時可能會嚇到!我們的建議是鏡子最好設在門的左右邊，避免上述的情形發生。

針對這四大重點去打造玄關的話，就能擁有一個讓全家跟訪客都開心愉悅的入口處摟!

1. 懸空式的櫃體在視覺上不給人壓迫感，下方還可以擺放拖鞋等物。

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楊允幀空間設計
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2. 極簡設計的玄關乾淨俐落，但也包含收納與穿鞋的功能。

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3. 寬敞的玄關以中式的家具展現出大器的風範

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4. 及腰的玄關櫃下方增設照明設備，打亮了入口區

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5. 灰色石材地板巧妙區分入口與公共領域，同時也給人沉穩的感覺~

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6. 純白的玄關區擺放同樣是淺色系的櫃子，搭配有巧思的畫作與花瓶，展現出不凡的創意。

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7. 玄關的大面積櫃體不僅有強大的收納機能，還成功區分不同領域~

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8. 與牆角的空間相符的櫃子不佔空間，同時還結合穿鞋椅的設計

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王采元工作室

入口玄關

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9. 木頭的系統家具可以搭配各種風格的室內空間，並且相當實用。

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10. 與客廳收納結合的設計讓兩者之間更有連結…

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11. 草綠色的門與牆配上有隔間作用的磚牆，這個玄關讓訪客留下深刻的印象。

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12. 木頭的玄關櫃將客廳與入口區隔開，同時還有收納及展示功能。

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13. 灰色的懸空櫃門使用深淺不一的色調，營造出層次感。

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14. 結合開放式與有門的櫃體，玄關的空間感更佳~

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15. 櫃體結合穿鞋長凳，一致性強且實用性高，穿鞋區隔板的獨特花紋更是增添美感。

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16. 簡單的屏風讓入口區與客廳有所分別，而淺色系的色調則讓人感到十分放鬆自在。

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17. 小小的臥榻區散發古典的高貴情懷，讓白色調的入口處不顯單調。

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同樣是古典白色系玄關，但空間更大，表現出優雅闊綽的風味。

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18. 深色系的玄關給人一種沉穩的印象，簡單又耐看。

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19. 擺放一張大理石檯面的玄關桌，淺色系的空間立刻多了奢華感。

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20. 櫃子外的整面鏡子讓空間無限放大，木頭的家具則帶來溫暖。

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21. 利用設計小物，點亮簡約的玄關處。

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22. 黑色配上咖啡色的玄關不僅不黯淡，反而散發絕佳時尚感。

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23. 專家以不同的地板材質區分生活領域，玄關櫃則還包含展示的功能。

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24. 利用轉角處設置木頭凳子，好看又不佔空間。

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25. 歐式鄉村風的磁磚地板增添質樸氣息，讓人一進門就卸下心房。

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26. 冷色調的玄關處與公共領域在視覺上形成對比~

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27. 大容量的收納格非常適合物品眾多的大家庭~

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28. 可以旋轉的鞋架讓生活更為舒適便利!

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洞洞板，黑板漆，也是便利又清新的入門設計。

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29. 以極簡的線條，營造出淡淡禪意…

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30. 黑與白組合而成的玄關隔板與深色地板搭配起來十分完美!

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31. 石材地板搭上木頭收納櫃，玄關大器又不失溫度。

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32. 淺色調的空間搭配大型畫作以及極簡線條的玄關桌，高貴又不失設計感。

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33. 灰色磁磚地板深淺不一營造出層次感，並且展現簡約的美感。

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34. 鮮豔的線條作為點綴，不會過於誇張卻讓空間更活潑了!

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