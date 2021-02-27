32 種你絕對想擁有的小客廳設計

小坪數住家最大的困擾就是公用領域與房間的使用面積不夠，尤其是像客廳這種主要的社交領域，如果太狹小的話一定會讓舒適性降低。其實小坪數的家並不代表不舒適或者是，相反的，許多面積有限的生活領域常給人寬敞的視覺感受，也具有極佳的機能，因此，一個好的設計很重要，它不僅要合理分配有限的空間格局，還需要利用不同的色彩和元素讓你的小客廳充滿更多的可能性，比如利用擺設或者照片增加空間的張力等。如果說你家的客廳面積也很小，苦於要如何設計的話，你可以掌握以下的幾個重點:





1. 選用的顏色

不管是什麼居家領域，白色或是米色一類的淺色系永遠是最安全的顏色。如果說你想要發揮創意，大膽地用色的話，你可以選用淺色系當成主色調，然後在小區塊漆上你喜歡的鮮艷顏色，或者你也可以利用色彩鮮明的照片作為點綴。





2. 家具大小

像是沙發這一類的大型家具很容易讓室內空間變狹窄，因此我們會建議你量力而為，依照客廳的面積選擇比例合適的家具，包括選擇合適的形狀，以及合適的長寬高尺寸等。





3. 隔間方式

厚實的牆面是傳統的隔間方式，然而卻很容易讓空間產生壓迫感。我們建議你採用開放式的格局，然後可以使用矮的電視牆或者是矮櫃之類的家具與其他生活空間做分隔，小空間也可以有層次感的客廳設計。





4. 選用的材質

如果說客廳面積很小的話，選擇具有穿透性的玻璃是最理想的方式。透光的玻璃不僅可以讓光線穿透其中，也不會讓視覺上有阻隔的感覺。因此像是收納櫃或者是隔間牆，你可以選擇玻璃的材質，這樣整體的質地會感覺比較輕盈。





5. 看不到的收納空間

東西如果整齊歸類的話，居家空間自然會顯得更為寬敞。然而如同我們剛才所說，小空間應該要避開大型的家具，而你該如何解決收納的需求呢? 我們建議你可以購買有抽屜的沙發，或者是有隱藏櫃的茶几，這樣子看不到的收納空間不僅達到你對收納的需求，也能維持整齊劃一的畫面。





掌握這幾個重點後，基本上你就可以打造出舒適又寬敞的小客廳裝潢設計風格。如果你腦中沒有實際的畫面的話，我們為你整理了 32 個小客廳裝潢的設計案例，現在就一起來探索不同設計師使用的元素與細節吧，相信你可以得到許多好點子，獲得一些裝潢的靈感!