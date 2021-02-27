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32 種你絕對想擁有的小客廳設計

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Residence | Kaohsiung 博聞 蕭宅, E&K宜客設計 E&K宜客設計 客廳
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小坪數住家最大的困擾就是公用領域與房間的使用面積不夠，尤其是像客廳這種主要的社交領域，如果太狹小的話一定會讓舒適性降低。其實小坪數的家並不代表不舒適或者是，相反的，許多面積有限的生活領域常給人寬敞的視覺感受，也具有極佳的機能，因此，一個好的設計很重要，它不僅要合理分配有限的空間格局，還需要利用不同的色彩和元素讓你的小客廳充滿更多的可能性，比如利用擺設或者照片增加空間的張力等。如果說你家的客廳面積也很小，苦於要如何設計的話，你可以掌握以下的幾個重點:


1. 選用的顏色

不管是什麼居家領域，白色或是米色一類的淺色系永遠是最安全的顏色。如果說你想要發揮創意，大膽地用色的話，你可以選用淺色系當成主色調，然後在小區塊漆上你喜歡的鮮艷顏色，或者你也可以利用色彩鮮明的照片作為點綴。


2. 家具大小

像是沙發這一類的大型家具很容易讓室內空間變狹窄，因此我們會建議你量力而為，依照客廳的面積選擇比例合適的家具，包括選擇合適的形狀，以及合適的長寬高尺寸等。


3. 隔間方式

厚實的牆面是傳統的隔間方式，然而卻很容易讓空間產生壓迫感。我們建議你採用開放式的格局，然後可以使用矮的電視牆或者是矮櫃之類的家具與其他生活空間做分隔，小空間也可以有層次感的客廳設計。


4. 選用的材質

如果說客廳面積很小的話，選擇具有穿透性的玻璃是最理想的方式。透光的玻璃不僅可以讓光線穿透其中，也不會讓視覺上有阻隔的感覺。因此像是收納櫃或者是隔間牆，你可以選擇玻璃的材質，這樣整體的質地會感覺比較輕盈。


5. 看不到的收納空間

東西如果整齊歸類的話，居家空間自然會顯得更為寬敞。然而如同我們剛才所說，小空間應該要避開大型的家具，而你該如何解決收納的需求呢? 我們建議你可以購買有抽屜的沙發，或者是有隱藏櫃的茶几，這樣子看不到的收納空間不僅達到你對收納的需求，也能維持整齊劃一的畫面。


掌握這幾個重點後，基本上你就可以打造出舒適又寬敞的小客廳裝潢設計風格。如果你腦中沒有實際的畫面的話，我們為你整理了 32 個小客廳裝潢的設計案例，現在就一起來探索不同設計師使用的元素與細節吧，相信你可以得到許多好點子，獲得一些裝潢的靈感!

1.

潤‧木光, 橙羿設計有限公司 橙羿設計有限公司 客廳
橙羿設計有限公司

潤‧木光

橙羿設計有限公司
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簡約沈穩的小客廳設計風格，大量的收納空間看起來也不擁擠。

2.

美式都會的時尚風格-寫意人生的輕快節奏, 采金房 Interior Design 采金房 Interior Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
采金房 Interior Design

美式都會的時尚風格-寫意人生的輕快節奏

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半開放式的小客廳設計，看似隨意佈置卻又自然有序，整個空間看起來舒適且不沈悶。

3.

台中米蘭, 思維空間設計 思維空間設計 客廳
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4.

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沙發背面的世界地圖背牆讓整個空間都看起來遼闊了！

5.

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沐駿室內設計有限公司

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沐駿室內設計有限公司
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非常具有高級感的小客廳設計，將色調與燈光的協調做到了一種極致～

6.

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7.

L型的沙發床展開，即可在此休息過夜 大觀創境空間設計事務所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
大觀創境空間設計事務所

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大觀創境空間設計事務所
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8.

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E&amp;K宜客設計

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簡單素雅的小客廳～

9.

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10.

光度與空間, 皇室空間室內設計 皇室空間室內設計 視聽室 皇室空間室內設計
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11.

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12.

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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13.

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光度與空間

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酷炫的現代風小客廳。

14.

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15.

Living room 湜湜空間設計 客廳 木頭 Wood effect
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木製傢俱讓人感覺很舒適～ 這個小客廳有種讓人放鬆下來的魔力。

16.

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17.

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搭配綠色盆栽的自然風小客廳，有陽光的時候真是太愜意了！

18.

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毛孩來搶鏡頭啦，溫馨又簡約的客廳裝潢風格。

19.

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20.

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淡黃色的沙發是亮點。

21.

在設計上將空間一分為二 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 客廳
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雖然空間小，細節卻不馬虎 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 客廳 金屬 Yellow
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22.

台北中和Ｗ宅, 勁懷設計 勁懷設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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台北中和Ｗ宅

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23.

沐光‧書院造, 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 牆面
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24.

生活玩味, 珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO 珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO 客廳
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生活玩味

珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO
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25.

文山高公館, VH INTERIOR DESIGN VH INTERIOR DESIGN 客廳
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26.

客廳 樸十設計有限公司 SIMPURE Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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27.

小資工業住宅, 有偶設計 YOO Design 有偶設計 YOO Design 工業風的玄關、走廊與階梯
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每天都可以坐在窗前閱讀，聽音樂或者發呆喔～

28.

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超大的窗戶，讓原本的小空間一下變得通透開闊了。

29.

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30.

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小客廳的落地窗可以增加空間的延伸感～

31.

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32.

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