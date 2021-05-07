木製傢俱的必備建材：承重力高又穩固的木心板

木心板是以木頭為實心的板材，總共有三層——上下表面兩層是薄木片，一片的厚度大多約為2mm，而中間的部分是一層厚實的實木條。實木的部分通常都是由柳安木、杉木以及麻六甲合歡木製成。

另外，將木心板貼上繭木皮需要用到黏合劑，才能讓面層跟夾層之間牢固。然而很多時候，黏合劑裡會含有甲醛這種有機化學物質，目的是防止木板內部腐壞。

眾所周知，甲醛是一種對人體有害的化學物質，對皮膚及黏膜有刺激性。通常新的木製傢俱會有難聞刺鼻的氣味，而這正是因為板材含有甲醛。市面上所販售的「低甲醛」木心板，指的是符合國家F3級標準的建材（甲醛釋出量平均值(mg/L) 為1.5ppm以下；甲醛釋出量最大值(mg/L) 為2.1以下）。可是如果你選擇低甲醛木心板的話，記得要定期為櫃體進行除蟲、防蟲的保養。