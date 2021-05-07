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木製傢俱的必備建材：承重力高又穩固的木心板

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裝潢是一個非常複雜的過程，所以在裝潢居家空間之前，你應該要多了解不同的建材的特點，從而選擇最適合自己家以及最符合預算的材料。那麼我們最常用的材料一般有哪些呢？相信大家馬上會想到玻璃或者木材！確實如此，現代公寓的裝潢經常會用到這類有質感的建材，今天的這個點子簿就來和大家分享一種常用的材料：木心板。打造出一個木質的生活環境是很多人的夢想，除了我們常聽到的實木板與夾板外，市面上最常見的另一種板材就是木心板（木芯板）了！今天就讓我們來認識這一種最常用來製造傢俱的實木板材吧！如果你也對木心板裝潢感興趣，如果你也希望打造一個舒適的木質生活環境，現在就一起來看看吧～ 相信一定可以為你帶來一些新的靈感！

​何謂木心板？

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木心板是以木頭為實心的板材，總共有三層——上下表面兩層是薄木片，一片的厚度大多約為2mm，而中間的部分是一層厚實的實木條。實木的部分通常都是由柳安木、杉木以及麻六甲合歡木製成。

另外，將木心板貼上繭木皮需要用到黏合劑，才能讓面層跟夾層之間牢固。然而很多時候，黏合劑裡會含有甲醛這種有機化學物質，目的是防止木板內部腐壞。

眾所周知，甲醛是一種對人體有害的化學物質，對皮膚及黏膜有刺激性。通常新的木製傢俱會有難聞刺鼻的氣味，而這正是因為板材含有甲醛。市面上所販售的「低甲醛」木心板，指的是符合國家F3級標準的建材（甲醛釋出量平均值(mg/L)   為1.5ppm以下；甲醛釋出量最大值(mg/L) 為2.1以下）。可是如果你選擇低甲醛木心板的話，記得要定期為櫃體進行除蟲、防蟲的保養。

​常見的用途有什麼？

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由於木心板承重力高，因此可算是木製傢俱的必備建材。由木心板製成的傢俱有許多，最常見的像是臥室裡的衣櫃、工作室裡的書櫃，或是廚房客廳裡桌子等大型、而且對於承重力有一定要求的傢俱。

另外如果你想要傢俱有實木的質感，卻又想節省開銷的話，那麼在木心板上貼上實木皮是我們非常推薦的做法！

​木心板有什麼優點？

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一般的夾板或者纖維板等由薄木條或者木碎加壓而成的板材，通常在承重力上的表現都不太理想。然而，由於木芯板的中心是由堅硬的實木條製成，因此載重力會比起一般的人造木板高得多。

另外，木心板亦具有抗壓、抗變型、耐撞、抓釘力高以及碎屑少等等眾多優點。

​木心板有什麼缺點？

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木心板不是一種耐燃的板材，遇到火源時會容易快速燃燒。而未經防水處理的木心板容易累積濕氣，導致發霉、變形。

另外文章開頭我們也提到，製作木心板的貼皮過程中會加入對人體有害的甲醛，因此木心板會產生刺鼻難聞的氣味。

​如何挑選良好的木心板？

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要辨別木心板材的好壞，大家可以從重量方面入手，越重的木心板材就表示內部摻雜了雜木。

在選購木板時，一定要鋸開一角來檢查內部的質量，例如中間的實木條是否完整，還是由許多大大小小的碎木條拼成，木條之間的隙縫愈小愈好。另外你也應該確保木板沒有被蟲蛀。

此外，板材的正反兩面應該要完整、平滑，厚度方面的差異亦不能太大。

​木心板的參考價格是多少？

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木心板價格取決於板材的尺寸、級數以及所用的實木木材種類，以下價格只供參考：

F1麻六甲2尺*8尺*6分 NT500/片

F1麻六甲4尺*8尺*6分NT 950-980/片

F1無毒無蟲麻甲木心板4尺*8尺*6分NT 1800/片

F1防火耐然三級麻甲木心板4尺*8尺*6分NT 2500/片

F3麻六甲2尺*8尺*6分NT 460-480/片

F3麻六甲木心板3尺*6尺*六分NT 600-700/片

如果你想獲得最新的報價或者對室內裝潢有疑問，歡迎跟我們的設計師聊聊喔！

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