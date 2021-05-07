木製傢俱的必備建材：承重力高又穩固的木心板

裝潢是一個非常複雜的過程，所以在裝潢居家空間之前，你應該要多了解不同的建材的特點，從而選擇最適合自己家以及最符合預算的材料。那麼我們最常用的材料一般有哪些呢？相信大家馬上會想到玻璃或者木材！確實如此，現代公寓的裝潢經常會用到這類有質感的建材，今天的這個點子簿就來和大家分享一種常用的材料：木心板。打造出一個木質的生活環境是很多人的夢想，除了我們常聽到的實木板與夾板外，市面上最常見的另一種板材就是木心板（木芯板）了！今天就讓我們來認識這一種最常用來製造傢俱的實木板材吧！如果你也對木心板裝潢感興趣，如果你也希望打造一個舒適的木質生活環境，現在就一起來看看吧～ 相信一定可以為你帶來一些新的靈感！
木心板是以木頭為實心的板材，總共有三層——上下表面兩層是薄木片，一片的厚度大多約為2mm，而中間的部分是一層厚實的實木條。實木的部分通常都是由柳安木、杉木以及麻六甲合歡木製成。
另外，將木心板貼上繭木皮需要用到黏合劑，才能讓面層跟夾層之間牢固。然而很多時候，黏合劑裡會含有甲醛這種有機化學物質，目的是防止木板內部腐壞。
眾所周知，甲醛是一種對人體有害的化學物質，對皮膚及黏膜有刺激性。通常新的木製傢俱會有難聞刺鼻的氣味，而這正是因為板材含有甲醛。市面上所販售的「低甲醛」木心板，指的是符合國家F3級標準的建材（甲醛釋出量平均值(mg/L) 為1.5ppm以下；甲醛釋出量最大值(mg/L) 為2.1以下）。可是如果你選擇低甲醛木心板的話，記得要定期為櫃體進行除蟲、防蟲的保養。
一般的夾板或者纖維板等由薄木條或者木碎加壓而成的板材，通常在承重力上的表現都不太理想。然而，由於木芯板的中心是由堅硬的實木條製成，因此載重力會比起一般的人造木板高得多。
另外，木心板亦具有抗壓、抗變型、耐撞、抓釘力高以及碎屑少等等眾多優點。
木心板不是一種耐燃的板材，遇到火源時會容易快速燃燒。而未經防水處理的木心板容易累積濕氣，導致發霉、變形。
另外文章開頭我們也提到，製作木心板的貼皮過程中會加入對人體有害的甲醛，因此木心板會產生刺鼻難聞的氣味。
要辨別木心板材的好壞，大家可以從重量方面入手，越重的木心板材就表示內部摻雜了雜木。
在選購木板時，一定要鋸開一角來檢查內部的質量，例如中間的實木條是否完整，還是由許多大大小小的碎木條拼成，木條之間的隙縫愈小愈好。另外你也應該確保木板沒有被蟲蛀。
此外，板材的正反兩面應該要完整、平滑，厚度方面的差異亦不能太大。
木心板價格取決於板材的尺寸、級數以及所用的實木木材種類，以下價格只供參考：
F1麻六甲2尺*8尺*6分 NT500/片
F1麻六甲4尺*8尺*6分NT 950-980/片
F1無毒無蟲麻甲木心板4尺*8尺*6分NT 1800/片
F1防火耐然三級麻甲木心板4尺*8尺*6分NT 2500/片
F3麻六甲2尺*8尺*6分NT 460-480/片
F3麻六甲木心板3尺*6尺*六分NT 600-700/片
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