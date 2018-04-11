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13 種造型各異的美麗浴缸款式

Genie Chien Genie Chien
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生活中最令你嚮往的時光是什麼樣的時刻呢？各人的喜好不同，有人喜歡在天色漸亮時，伴著晨曦來杯香醇咖啡；有人熱愛在周末時與心上人享受一頓燭光晚餐。但如果有一項每天都必須進行，卻能讓你徹底放鬆身心靈的活動，而且還能在私密空間裡度過一段靜謐不被打擾的時光，那肯定就是沐浴的時刻了！

想像一下，泡在舒適的浴缸裡，在柔軟的淨水包圍下，一邊享受著輕音樂，一邊啜飲美酒佳釀，會是一種多麼醉人的畫面？今天特別為你介紹 13 種造型各異的美麗浴缸款式，小心，可別一看就醉倒了喔！

1. 簡約內斂風

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楊允幀空間設計

從容

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在以簡約、內斂色調為主軸的空間裡，這款造型簡潔的浴缸帶來極為紓壓的視覺感受。在光源的陪襯之下，俐落的線條與周圍質樸風的裝潢，共同激盪出優雅柔美的空間氛圍～

2. 海洋風

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水相設計 Waterfrom Design

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這間浴室以灰白色系為基底，並以藍、綠、紫等漸層色系來點綴，讓帶有圓弧感的浴缸更顯得氣質非凡。當天光映上淺綠的水色，美得令人心曠神怡～

3. 微笑型

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個性鮮明的你，肯定一定很欣賞這款特殊造型的浴缸！帶有微笑曲線的外觀，一看便令人忍不住嘴角上揚。泡在如此美麗的浴缸中，你的心情還能不愉快呢？

4. 通透風

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屋主鐘意的空間，不需要過多的配飾，希望擁有一種遠離塵囂的感覺。設計師於是在這處空間裡引入陽光綠意，同時以這款美觀大方的浴缸營造出空間的通透性～.

5. 柔美系

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為了符應屋主的需求，這間浴室以女性的柔美優雅為主調，搭配上具有古典風情的浴缸。底下以金屬為腳架，營造出一股令人讚嘆的中世紀高貴風格來～

6. 人文風

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這間設計相當簡約的浴室中，擺置著這款充滿人文色彩的現代式浴缸。純淨、明亮、通透、流暢，你還能想出其他更貼切的形容詞嗎？

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7. 航海風

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讓泡澡的時光充滿著愉快的心情，沈浸在完全自我的思潮中吧！這款浴缸就像大海中一艘郵輪，陪伴你無邊際的豐富想像，航向最美妙的宇宙星空～

8. 光潔風

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【大明大放 | Bright, Open space】

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開放與隱秘對襯，光線與暗角相隨，這間採用特殊手法打造的浴室，充滿了對比的層次之美。室中這款浴缸以白淨光潔的視覺觀感，躍身為空間中的主角，實現你內心深處渴望的寧靜時空～

9. 暗黑騎士款

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個性輪廓鮮明的屋主，對於穿著及空間都有著強烈的美學堅持。設計師以黑暗騎士為主題，賦予空間一股詭譎神秘的色彩，再以白色方正的浴缸對比出光明的視覺效果～

10. 透明風

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隔著透明玻璃門的這款浴缸，在頂上天光投射下，散發出十足紓壓的觀感。在這麼一個充滿通透感的空間中來一場盆浴，任心靈自由飛翔，當真是一天當中最嚮往的時光！

11. 中和感

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直譯空間設計有限公司

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中性偏暖色調的浴室空間，運用白色器皿來作平衡，是最理想的搭配。像是照片中這款淨白浴缸，便是中和大地色系的能手，同時也與壁上燈光構成良好的對映。

12. 擁抱系

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很有層次感的咖啡色系空間中，心情彷彿也暈染上一股濃醇香的滋味。今夜就放下塵世的疲憊，伴著柔和的背景音樂，緩緩沈浸入白色浴缸溫柔的懷抱吧！

13. 禪意風

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唯美的純淨空間中，最能與之匹配的，莫過於這款簡約款的浴缸。純白、明淨、長方型的外觀，還自帶圓潤的體態，充滿禪意的設計，令人一見就傾心～

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