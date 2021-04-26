老屋翻新：鐵皮屋搖身變成大地色的現代獨棟厝

在專家動手將老屋翻新之前，它的外觀其實不算太差。二層樓的建築有著傳統式的鐵皮屋外觀設計，白色二丁掛外牆散發出上世紀的氣息。上方以淺綠鐵皮構成牆面，並開出鐵柵窗戶，令人一望便心生懷古之幽情。然而往上一看，台灣常見的鐵皮屋設計大大降低了住家的美感，而且也有過於炙熱的問題。