老屋翻新：鐵皮屋搖身變成大地色的現代獨棟厝

家，是我們一生當中花費相當長時間居處的地方。許多人都熱愛自己生長的家園，不論飄泊得再遙遠，回到家中總是不由得心生一股熟稔安全感。但是房子再堅固，也不免隨著時光老去。與它重新展開一段新生活之前，我們應該先賦予它全新的容顏與內在，這樣才能提升居家的便利與舒適性。那麼你知道我們一般可以如何對老屋進行翻新改造嗎？方法其實有很多，例如改變顏色、重新規劃設計空間結構、更換傢俱和各種裝飾品等等。今天要介紹給你的這項專案，是由整修房屋的專家─全藝工程股份有限公司所經手。透過他們的細心改造，這座老房子重新回春，獲得了新生命，立刻一起來參觀吧！對了，如果你還有更多的細節問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～ 還等什麼呢，現在就一起來看看吧～ 說不定還可以給你帶來一些新的靈感！
在專家動手將老屋翻新之前，它的外觀其實不算太差。二層樓的建築有著傳統式的鐵皮屋外觀設計，白色二丁掛外牆散發出上世紀的氣息。上方以淺綠鐵皮構成牆面，並開出鐵柵窗戶，令人一望便心生懷古之幽情。然而往上一看，台灣常見的鐵皮屋設計大大降低了住家的美感，而且也有過於炙熱的問題。
經過專家精心改裝鐵皮屋室內設計，內部裝潢已換上新式的設備。一般最令人詬病的舊式廁所，現在已被重新整造得煥然一新！儘管空間不大，但牆面重新貼上五彩繽紛的彩色瓷磚之後，已變得年輕又亮麗，洋溢著一股藝術風情～
木質是最能帶來家居溫馨氣氛的質材。這款自帶天然紋理的淺色木地板，散發著原始質樸的調性，不需過多裝潢，便能為鐵皮屋裝潢帶來返樸歸真的氛圍，清潔保養起來也相當方便省時，還可散發出天然木頭的芳香。
進到廚房，眼前是採用 L 型的佈局，讓空間的利用極大化，動線也更加流暢。白、灰色系搭配深咖啡，與木作地板構成良好的匹配。牆上及流理台下都配置了大容量的收納空間，讓廚房顯得整潔有條理。
再踏出戶外來看看，經過建築師專業之手，現在外觀也被改造得幾乎認不出來！採用水泥打造的平整牆面，取代了舊式二丁掛，深淺有致的棕灰色系，讓住宅的質感更升級。二樓重新規劃之後，打開了陽台空間，為起居提供更多的陽光與空氣！
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