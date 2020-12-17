迷人的日式禪風家居：打造和室時你應該要注意的事項

榻榻米地板可說是打造和室的必需元素，少了它，整個和室就少了日式禪味。

製作榻榻米的主要材料是燈心草或者是藺草，主要產區為日本的熊本、廣島、岡山和高知。一般的榻榻地是綠色的，隨著時間會慢慢變成黃色，這屬於自然現象。

鋪設榻榻米的好處還有很多，比如說它能夠使房間冬暖夏涼。而且由於這種地板的軟硬適中，對兒童的骨骼生長發育和老人的脊椎、腰椎都有極好的保健作用。

不過，雖然榻榻米有調節濕氣的功能，可是如果你所在的地區是長期潮濕，或者是春天時份空氣的濕度特別高的話，專家們還是建議大家開抽潮機來保持地板乾爽，以免出現長霉的情況。在太陽充足的日子，最好把榻榻米掛在陽光下晾曬。