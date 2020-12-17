迷人的日式禪風家居：打造和室時你應該要注意的事項

日系室內設計一直都受不少台灣人的喜愛，而傳統和風家居之中其中一個必備的空間就是「和室」。不過，和室並不是只是古老房子的起居空間喔！在現代的家裡，你其實也可以打造出一間符合現代設計感的和室！以下就是幾項相關的注意事項與設計重點。
有看過日本動畫的大家，其實都不難發現主角們的家裡都設有和室。傳統和室的主要用途為臥室，讓人在榻榻米地板上直接打地鋪睡覺。這樣子的設計可以靈活運用和室的空間，把被鋪收起來的時候就能騰出一個寬闊的活動空間。
榻榻米地板可說是打造和室的必需元素，少了它，整個和室就少了日式禪味。
製作榻榻米的主要材料是燈心草或者是藺草，主要產區為日本的熊本、廣島、岡山和高知。一般的榻榻地是綠色的，隨著時間會慢慢變成黃色，這屬於自然現象。
鋪設榻榻米的好處還有很多，比如說它能夠使房間冬暖夏涼。而且由於這種地板的軟硬適中，對兒童的骨骼生長發育和老人的脊椎、腰椎都有極好的保健作用。
不過，雖然榻榻米有調節濕氣的功能，可是如果你所在的地區是長期潮濕，或者是春天時份空氣的濕度特別高的話，專家們還是建議大家開抽潮機來保持地板乾爽，以免出現長霉的情況。在太陽充足的日子，最好把榻榻米掛在陽光下晾曬。
除了地板外，和室拉門可以說是打造禪風和室的另一種必備元素。
傳統的和室拉門由木格門和紙糊製成，極具古典美。在拉門的設計方面，你可以選擇連動式或者非連動式兩款。
可是，如果你覺得紙糊木門的質感太過時，又或者家裡有寵物或小朋友的話（因為門破了要補洞喔！），你可以考慮一些由其他材質製成的拉門。市面上常見的有由強化玻璃取代紙糊的款式，好處就是這樣子同時可以增強室內外的採光度。
另外，窗戶的設計只應該以格子款式為主，就像是圖中的設計一樣。這樣子既可以保留傳統日式風格，同時亦能注入現代設計元素。
和室最常見的設計就是地板架高，這樣子的好處就是可以巧妙地以高低差來把空間分隔開來。而如果木地板架高達30公分以上，你還可以把內部空間用來作為收納，比如說放置棉被、衣服、書本等等用途。
把和式架高的時候，必須要先確保原本的地坪整平，不然的話架高後的地板會不平均。另外，你亦需要注意底部的防潮工程。如果地坪本身是鋪有磁磚這種防潮的素材的話，那麼記得不要把它拆掉！而如果地坪是木地板的話，那麼記得在架高之前，先在底部鋪上一層防潮布，以增強防潮的功效。最後，架高完成的地板應該以實木皮收邊，以維持空間的整體美觀度。
和室裡常見的家具有和室桌，這是一張由木材組成的矮茶几，茶几的高度能夠配合人們席地而坐。這一張茶几除了可以用來擺放茶具、招呼親朋好友外，平常還可以當作書桌使用。選擇可摺疊的款式，則更能有效節省空間。
此外，你也可以在和室的牆面上打造出收納櫃來增強空間的機能。像圖中的置頂式設計則能更有效地運用空間。
在選擇房子和室傢俱時，最好採用一些由原木或者貼有實木皮的家具，因為木質的家具跟和室是最好的組合喔！
而在日常保養方面，以暖水和暖布來拭擦木家具的表面即可，因為過份使用化學清潔劑有機會破壞木材表面的木護油呢！
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