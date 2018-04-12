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15 款點亮餐廳的美麗餐桌設計

Genie Chien Genie Chien
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家中的餐廳空間，是與家人和親朋好友共享美食的場域。除了舒適明亮的裝潢，一定不可缺少一張美麗大方的餐桌，再添加上吸睛亮眼的裝飾設計，就能讓你的美食佳餚更加分，賓客也能感受到你款客的用心。

今天為你蒐集 15 款相當別緻的餐桌設計，它們除了能夠點亮餐廳空間之外，細節的設計更具有畫龍點睛的效果！現在就立刻一起來參觀吧～

1. 經典極品黑

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黑色光滑的經典款圓型餐桌，自帶一股典雅大器風格，與圓形洞窗隔屏，帶出圓融的空間意象，同時也與天花板上的圓形裝置相呼應，是一項設計美學的展現。

2. 光影綽約

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低調沈穩的空間中，擺置上現代風的簡約餐桌。當室外天光透入，與光潔的桌面和透明感的瓶罐飾品交映，光影舞動之間，形塑出一股柔美婉約的質感～

3. 浪漫風

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有什麼比忙碌中規劃出一頓燭光晚宴，和親愛的人一起共進美好晚餐更浪漫的事呢？這款設計具備你所需要的所有元素，大器黑的桌面更凸顯出水晶杯和白瓷盤之美～ 

4. 不凡品味

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都峰苑張宅

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以別緻奢華的水晶吊燈，映照著典雅的圓形餐桌和椅座，展現出絕佳不凡的品味。銀亮盆花裝置和可愛蠟燭，為空間渲染出浪漫迷人的氣氛～

5. 輕盈風

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光島室內設計

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光島室內設計
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不喜歡太過深沈的感覺，何妨追求清新時尚路線？這款灰色系的餐桌，與帶有銀亮透明感的椅組構成了絕美的匹配～

6. 新古典風

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成綺空間設計

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成綺空間設計
成綺空間設計
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有一種生活，名字叫「清新」；有一種餐廳，芳名為「優雅」。將華麗的鋪陳收拾起來，換上簡單的線條和層板，這樣的餐桌展現出極致高雅的風情。

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7. 精萃質感

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漢品室內設計
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餐廳背景以一整面的透光雕花玻璃牆，結合高雅的木質框架、雷射雕刻與夾紗玻璃，表現出深淺變化的晨昏光影，也讓木質餐桌流露出精萃的質感～

8. 鄉村風

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Taipei Base Design Center

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Taipei Base Design Center
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開放式空間中，這款木頭餐桌儼然成了引領生活節奏的主角！桌面採用不規則的木板拼接，保留起木質天然紋理，美麗的腳座與古典風椅組搭配得完美無匹～

9. 北歐風

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品茉空間設計(夏川設計)

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品茉空間設計(夏川設計)
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採用北歐風設計的餐廳，以草綠和木頭襯托出主人對於大自然的品味，整齊對稱的佈置帶來十足的紓壓休閒感～

10. 圓滿如意

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澤序空間設計有限公司

餐廳

澤序空間設計有限公司
澤序空間設計有限公司
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當家裡有賓客來訪，這款帶有圓形轉盤的餐廳，最能滿足讓主客都能盡享美食的需要。桌面浮現出大理石紋彩，讓你的美味更加分～

11. 清淡系

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相較於前一款設計，這張圓桌上的石紋顯得清淡，一種雲淡風清的氣息飄散在空間中，別有意境～

12. 潤澤光

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禾築國際設計Herzu Interior Design
禾築國際設計Herzu Interior Design
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面對河岸風景的用餐空間，以一張美如玉石的餐桌為主題，散發出優雅嫻靜的氣息。當室外自然光映照在桌面上，更透出一種溫潤光澤感，美出了新高度～

13. 低調奢華

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辰林設計

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以回歸自然擁抱為主題的住居，採用簡約內斂的設計風格。餐廳中這張餐桌，以黑亮質感綻放出另一種吸睛的奢華感～

14. 純粹空間

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辰林設計

《聚‧日常》

辰林設計
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這款設計將空間回歸於人的情感與生活，以餐桌為動線中軸，前後串聯起客廳與起居場域。不論是用餐、午茶、小聚，溫暖的情感交流，是人間最純粹美好的篇章～

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15. 典雅系

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溫馨典雅的餐桌上，擺置起成套的餐盤用具。醇酒、水晶杯和美麗盆花都已就定位，就等主客入座，便可揭開美好餐宴的序幕！

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