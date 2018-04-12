15 款點亮餐廳的美麗餐桌設計

家中的餐廳空間，是與家人和親朋好友共享美食的場域。除了舒適明亮的裝潢，一定不可缺少一張美麗大方的餐桌，再添加上吸睛亮眼的裝飾設計，就能讓你的美食佳餚更加分，賓客也能感受到你款客的用心。
今天為你蒐集 15 款相當別緻的餐桌設計，它們除了能夠點亮餐廳空間之外，細節的設計更具有畫龍點睛的效果！現在就立刻一起來參觀吧～
黑色光滑的經典款圓型餐桌，自帶一股典雅大器風格，與圓形洞窗隔屏，帶出圓融的空間意象，同時也與天花板上的圓形裝置相呼應，是一項設計美學的展現。
有什麼比忙碌中規劃出一頓燭光晚宴，和親愛的人一起共進美好晚餐更浪漫的事呢？這款設計具備你所需要的所有元素，大器黑的桌面更凸顯出水晶杯和白瓷盤之美～
以別緻奢華的水晶吊燈，映照著典雅的圓形餐桌和椅座，展現出絕佳不凡的品味。銀亮盆花裝置和可愛蠟燭，為空間渲染出浪漫迷人的氣氛～
開放式空間中，這款木頭餐桌儼然成了引領生活節奏的主角！桌面採用不規則的木板拼接，保留起木質天然紋理，美麗的腳座與古典風椅組搭配得完美無匹～
採用北歐風設計的餐廳，以草綠和木頭襯托出主人對於大自然的品味，整齊對稱的佈置帶來十足的紓壓休閒感～
當家裡有賓客來訪，這款帶有圓形轉盤的餐廳，最能滿足讓主客都能盡享美食的需要。桌面浮現出大理石紋彩，讓你的美味更加分～
面對河岸風景的用餐空間，以一張美如玉石的餐桌為主題，散發出優雅嫻靜的氣息。當室外自然光映照在桌面上，更透出一種溫潤光澤感，美出了新高度～
這款設計將空間回歸於人的情感與生活，以餐桌為動線中軸，前後串聯起客廳與起居場域。不論是用餐、午茶、小聚，溫暖的情感交流，是人間最純粹美好的篇章～
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溫馨典雅的餐桌上，擺置起成套的餐盤用具。醇酒、水晶杯和美麗盆花都已就定位，就等主客入座，便可揭開美好餐宴的序幕！
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