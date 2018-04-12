15 款點亮餐廳的美麗餐桌設計

家中的餐廳空間，是與家人和親朋好友共享美食的場域。除了舒適明亮的裝潢，一定不可缺少一張美麗大方的餐桌，再添加上吸睛亮眼的裝飾設計，就能讓你的美食佳餚更加分，賓客也能感受到你款客的用心。

今天為你蒐集 15 款相當別緻的餐桌設計，它們除了能夠點亮餐廳空間之外，細節的設計更具有畫龍點睛的效果！現在就立刻一起來參觀吧～