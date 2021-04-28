27 種小空間收納的好點子

居家收納是讓許多屋主頭痛不已的課題，尤其是對於住在小空間的人來說，要如何讓眾多的物品在 夾縫中求生存 便是一大挑戰。如果說居家空間不大的話，可以掌握下列的幾個重點以及參考我們集結的 27 種絕佳實例。

1. 利用不同顏色區分收納功能

有門的收納櫃通常會有壓縮空間的問題，尤其是大型的衣櫃。如果說臥室或是更衣間不大，想要安裝開放式的收納衣櫃的話，可以將不同顏色的衣櫃擺放在一塊，然後依照顏色區分收納的衣物。

2. 玻璃材質不壓縮視覺面積

大型的置物櫃可以容納許多物品，然而卻讓室內空間感覺瞬間變小，這時候玻璃材質就是最佳幫手。玻璃材質的置物櫃讓被隔開的領域彼此之間可以連結，同時還能有展示收藏品的功能。

3. 善加利用走道

連結家中不同領域的走道其實佔據不少面積，因此可以在此擺放儲物櫃增加收納機能。

4. 多功能的家具

多功能家具是小空間的絕佳幫手，比方說有些床鋪或是沙發的下方有加裝抽屜，因此除了主要功能外也多了收納的用途。

5. 上 與 下

不管是抬頭可見的牆壁垂直立面，或者是地板與大型家具下方的區塊，都非常適合規劃設計額外的儲物空間。

對了，如果說你需要專業設計師的協助，還可以與他們直接聯繫喔，輕鬆又省時! 還等什麼呢，現在就一起來看看這些小空間收納的案例來尋找一些靈感吧～ 說不定這其中就有你最喜歡的一款設計！