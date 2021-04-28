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27 種小空間收納的好點子

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
士林陳宅, 四一室內裝修有限公司 四一室內裝修有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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居家收納是讓許多屋主頭痛不已的課題，尤其是對於住在小空間的人來說，要如何讓眾多的物品在夾縫中求生存便是一大挑戰。如果說居家空間不大的話，可以掌握下列的幾個重點以及參考我們集結的 27 種絕佳實例。

1. 利用不同顏色區分收納功能

有門的收納櫃通常會有壓縮空間的問題，尤其是大型的衣櫃。如果說臥室或是更衣間不大，想要安裝開放式的收納衣櫃的話，可以將不同顏色的衣櫃擺放在一塊，然後依照顏色區分收納的衣物。

2. 玻璃材質不壓縮視覺面積

大型的置物櫃可以容納許多物品，然而卻讓室內空間感覺瞬間變小，這時候玻璃材質就是最佳幫手。玻璃材質的置物櫃讓被隔開的領域彼此之間可以連結，同時還能有展示收藏品的功能。

3. 善加利用走道

連結家中不同領域的走道其實佔據不少面積，因此可以在此擺放儲物櫃增加收納機能。

4. 多功能的家具

多功能家具是小空間的絕佳幫手，比方說有些床鋪或是沙發的下方有加裝抽屜，因此除了主要功能外也多了收納的用途。

5.

不管是抬頭可見的牆壁垂直立面，或者是地板與大型家具下方的區塊，都非常適合規劃設計額外的儲物空間。

對了，如果說你需要專業設計師的協助，還可以與他們直接聯繫喔，輕鬆又省時! 還等什麼呢，現在就一起來看看這些小空間收納的案例來尋找一些靈感吧～ 說不定這其中就有你最喜歡的一款設計！

1. 有藏酒功能的餐桌

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鼎士達室內裝修企劃

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▲有藏酒功能的餐桌讓用餐區機能更多元

你喜歡這款設計嗎？歡迎在下方留言告訴我們喔～

2. 利用天花板的高度規劃儲物空間

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你你空間設計

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▲小空間絕對要善用垂直面積，因此設計師特地利用天花板的高度規劃儲物空間，不僅增加了很多收納空間，整個空間的設計感和層次感也都提升了！

3. 臥榻下的抽屜

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

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▲臥榻下的空間不要白白浪費了，請專家們做成抽屜增加儲物空間吧! 再也不用擔心家裡的臥榻因為各種雜物的堆積而看起來雜亂無章了！

4. 角落的空間規劃收納櫃

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四一室內裝修有限公司

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四一室內裝修有限公司
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▲角落的空間規劃收納櫃，不浪費家中任何一吋可用面積。

5. 不同的立面規劃不同的收納櫃與層板

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四一室內裝修有限公司

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四一室內裝修有限公司
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▲不同的立面規劃不同的收納櫃與層板，視覺上看起來不過於單調

6. 多功能小角落

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域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

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▲可以躺、展示跟收納的多功能小角落，臥室也因此變得更豐富，你喜歡這樣的設計嗎～

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7. 隔間用的背牆

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禾廊室內設計

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▲隔間用的背牆也規劃強大收納，並且還兼具展示功能

8. 有立體感的收納空間

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以恩室內裝修設計工程有限公司

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▲利用牆面的垂直空間設計出有立體感的收納空間，別出心裁的設計令人耳目一新

9. 多用途櫃子

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英倫小情人

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▲巧妙分隔空間的櫃子同時能擺放許多物品，是廚房隔間與儲物的好幫手。

10. 隔間櫃

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客廳與臥室的隔間櫃可以存放兩個空間的常用物品，拿取更便捷

如果你也喜歡這款設計，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

11. 樓梯間的牆面也不放過

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▲不放過樓梯牆面，設置多種大小的抽屜，充分利用家裡的每一個空間！

12. 樓梯踏階下方

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▲樓梯踏階下方是儲物好地方，並且令人有驚喜之感

你也喜歡這款設計嗎，歡迎留言與我們分享喔～

13. 榻榻米墊下方

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▲榻榻米墊下方的神祕儲物區視覺上零壓縮

14. 高度落差

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▲利用高度落差區分空間的同時，也增加了收納空間

15. 樓梯下的抽屜

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▲樓梯下的抽屜可以擺放眾多衣物，剛剛好的高度使用起來也很順手，非常有趣的衣櫃收納設計。

16. 沙發下的空間

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▲沙發下的空間也不浪費，設置成抽屜存放各種物品與文件

17. 隱藏的牆面收納美觀又實用

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▲隱藏的牆面收納美觀又實用，其造型還帶有幾何線條之美

18. 臥室地板下方

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▲臥室地板下方也有收納玄機，眾多的物件終於可以整齊放好

19. 樓梯平台處也別浪費了

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▲樓梯平台處也別浪費了，設置成置頂的櫃體吧！

20. 結合展示與收納的功能讓空間不死板

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▲結合展示與收納的功能讓空間不死板，畫面看起來也多變有風格

21. 臥室長桌

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▲可以收納小物又能當梳妝台的長桌讓臥室功能更完整

22. 身兼多職的書桌

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▲身兼多職的書桌能收納能供人在此閱讀

23. 桌面下的隱藏收納空間

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▲大理石紋桌面下的隱藏收納空間令人又驚又喜

24. 樓梯旁的大面書櫃超實用

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樓梯旁的陳列書櫃超實用，即使只是上下樓也能一飽眼福呢

25. 樓梯踏階多用途

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▲樓梯踏階多用途，多一個小空間收納並且十分小巧可愛

26. 地板下的空間再利用

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▲地板下的空間再利用，更多的收納空間，家中永保整潔

27. 多功能家具適合小公寓房間設計

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▲多功能家具適合小公寓，有了它閱讀、休眠與藏書等需求都被照顧到

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