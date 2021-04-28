27 種小空間收納的好點子

居家收納是讓許多屋主頭痛不已的課題，尤其是對於住在小空間的人來說，要如何讓眾多的物品在
夾縫中求生存便是一大挑戰。如果說居家空間不大的話，可以掌握下列的幾個重點以及參考我們集結的 27 種絕佳實例。
1. 利用不同顏色區分收納功能
有門的收納櫃通常會有壓縮空間的問題，尤其是大型的衣櫃。如果說臥室或是更衣間不大，想要安裝開放式的收納衣櫃的話，可以將不同顏色的衣櫃擺放在一塊，然後依照顏色區分收納的衣物。
2. 玻璃材質不壓縮視覺面積
大型的置物櫃可以容納許多物品，然而卻讓室內空間感覺瞬間變小，這時候玻璃材質就是最佳幫手。玻璃材質的置物櫃讓被隔開的領域彼此之間可以連結，同時還能有展示收藏品的功能。
3. 善加利用走道
連結家中不同領域的走道其實佔據不少面積，因此可以在此擺放儲物櫃增加收納機能。
4. 多功能的家具
多功能家具是小空間的絕佳幫手，比方說有些床鋪或是沙發的下方有加裝抽屜，因此除了主要功能外也多了收納的用途。
5.
上與
下
不管是抬頭可見的牆壁垂直立面，或者是地板與大型家具下方的區塊，都非常適合規劃設計額外的儲物空間。
對了，如果說你需要專業設計師的協助，還可以與他們直接聯繫喔，輕鬆又省時! 還等什麼呢，現在就一起來看看這些小空間收納的案例來尋找一些靈感吧～ 說不定這其中就有你最喜歡的一款設計！
▲小空間絕對要善用垂直面積，因此設計師特地利用天花板的高度規劃儲物空間，不僅增加了很多收納空間，整個空間的設計感和層次感也都提升了！
▲臥榻下的空間不要白白浪費了，請專家們做成抽屜增加儲物空間吧! 再也不用擔心家裡的臥榻因為各種雜物的堆積而看起來雜亂無章了！
▲角落的空間規劃收納櫃，不浪費家中任何一吋可用面積。
▲不同的立面規劃不同的收納櫃與層板，視覺上看起來不過於單調
▲可以躺、展示跟收納的多功能小角落，臥室也因此變得更豐富，你喜歡這樣的設計嗎～
▲利用牆面的垂直空間設計出有立體感的收納空間，別出心裁的設計令人耳目一新
▲樓梯下的抽屜可以擺放眾多衣物，剛剛好的高度使用起來也很順手，非常有趣的衣櫃收納設計。
▲隱藏的牆面收納美觀又實用，其造型還帶有幾何線條之美
▲身兼多職的書桌能收納能供人在此閱讀
▲大理石紋桌面下的隱藏收納空間令人又驚又喜
▲樓梯踏階多用途，多一個小空間收納並且十分小巧可愛
▲地板下的空間再利用，更多的收納空間，家中永保整潔
▲多功能家具適合小公寓，有了它閱讀、休眠與藏書等需求都被照顧到
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