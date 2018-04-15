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10 種好清理的小浴室設計

Genie Chien Genie Chien
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現代住家的浴室空間大抵都很有限，小小的面積內要容納進所有衛浴設備，原本就已經是很不容易的工程，若想要營造出輕鬆紓壓的環境，讓洗浴時間成為一種享受，各種設計上的細節更是不能忽視。最重要的是，這個空間必須要能容易清理，在打掃環境時不會感到髒亂棘手，如此才能達到為生活減壓的目的！以下為你介紹 10 款方便清理的小浴室設計，讓你能夠從中汲取一些靈感～

1. 透明感設計

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上云空間設計

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上云空間設計
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這間浴室形狀狹長，但這樣的特點正好為設計師提供了好點子。採用透明的隔間，隔成乾溼分離的空間，再以同款的瓷磚地板貫串起空間感，以灰、白、木紋 3 種色彩為主軸，充滿了人文的美感。

2. 簡約俐落

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築川設計

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築川設計
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採用大面積方塊構成的牆面，帶來了視覺上令人驚喜的效果！非但不容易藏污納垢，也讓清潔工作更輕鬆方便。柔和的光線投射在銀亮的不鏽鋼上，讓空間散發出簡約俐落的美感～

3. 白淨意象

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沐禾設計事務所

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沐禾設計事務所
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純與白，是這間浴室的設計理念。大片的玻璃隔門創造出潔淨感，不追求奢華絢麗表象，即傳達出空間的本質與意涵。洗手台下還配備充裕的儲物空間，讓視覺不感雜亂。

4. 溫暖系

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業主偏好現代風格，同時也很重視質感的表現，設計師於是採用淡暖色系大理石，作為浴室的主調烘托出溫暖的感覺。除了設計有儲物的櫃台，玻璃門上還有橫桿可供掛放毛巾。

5. 巧克力風

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
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喜愛巧克力風的你，一看這款設計鐵定當場愛上！當白色、黑色與深棕色互相撞擊，竟融合出不可思議的和諧風格，光滑的表面也讓清潔工作更容易進行。 

6. 灰褐系

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思維空間設計

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思維空間設計
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倘若擔心純白色系容易突顯出髒污，這款灰褐色系的構造保證可以迎合你的需要。搭配明亮的燈光和白色水槽和馬桶，有效提亮了整個空間。

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7. 質感設計

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現代小浴室多採用極簡風格路線，這款設計以灰色系磁磚，打造出牆面與地板，並以透明玻璃分隔出乾溼分離的淋浴空間，簡約低調就自帶質感。

8. 貼心客浴

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這間專供客人使用的浴室，貼心地打造出淋浴間及泡澡缸二合一的空間。採用白色、灰色及淺木調做為基底顏色，地面鋪放淺綠色地墊，為空間帶來清新的視覺效果。

9. 人文自然派

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人文自然派的風格總是令人一見傾心！這間浴室以木質洗手台，搭配大面積的暗色方塊牆面，呼應拼木地板散發出的自然氛圍，傳達出紓壓又休閒的調性～

10. 清新風

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樂宅設計｜系統傢俱
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清雅流暢的色系搭配，讓空間感覺會深呼吸。洗手檯上方的鏡子背後，設計有分隔式的收納空間，下方也有大容量的儲物櫃，讓每天使用的空間不易雜亂無章。

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