10 種好清理的小浴室設計

現代住家的浴室空間大抵都很有限，小小的面積內要容納進所有衛浴設備，原本就已經是很不容易的工程，若想要營造出輕鬆紓壓的環境，讓洗浴時間成為一種享受，各種設計上的細節更是不能忽視。最重要的是，這個空間必須要能容易清理，在打掃環境時不會感到髒亂棘手，如此才能達到為生活減壓的目的！以下為你介紹 10 款方便清理的小浴室設計，讓你能夠從中汲取一些靈感～