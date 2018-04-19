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有條理的廚房設計：區域規劃、廚具分類、抽屜收納等必知要點！

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廚房是房子的重心，可是你有沒有覺得廚房的收納空間總是不夠？或者是廚具、碗盤等常用品總是凌亂地堆在一起？那麼今天的文章可以給你一些實用的改善建議喔！現在就讓我們一起看看吧！

​廚房區域規劃

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一般人的廚房看起來之所以會這麼凌亂擁擠，很多時候都是因為廚房裡的區域不分。把區域分隔開來的好處就是可以依照需要放置常用的廚具，這樣子一來煮菜的時候可以更加便利，而且廚具等用品也能整齊有條理地收起來。

廚房最主要分為兩個區域，一是「水區域」，指的是我們進洗洗切切等動作的地方，比如說水槽和流理台。而另一個區域則是「火區域」，意思是說的我們進行加熱、炒菜、焗烤等動作的地方，比如說瓦斯爐和烤箱所在的位置。

​廚具分類收納

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只要先把廚房的區域規劃好了以後，我們就可以依據實際需要來分類擺放常用的廚具。

就水區域而言，常用的廚具有洗菜用的笸籮、切菜用的砧板、刀具、削皮器、烤蛋糕時常用的到盤子、打蛋器等。另外除了廚具以外，洗碗用的清劑劑、菜瓜布、擦碗布等小東西也應該一併納入水區域之中。在放置這些東西的時候，以順手為原則。

而在火區域裡，我們應該放置炒菜時用的鍋具、調味時用的調味料以及煮食時常用到鍋鏟、長筷子、勺子等用具。另外，上菜用的盤子、碗碟都應該放置於火區域，這樣子炒好了菜以後就能直接上菜！

​廚櫃設計

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廚房裡不可或缺的設計元素一定是廚櫃！一組符合你的料理空間以及實際收納需要的廚櫃，絕對能讓你的煮食生活變得更輕鬆，而且廚房看起來也會變得更井然有序喔！因此，量身訂做廚櫃就準沒錯。然而，我們到底要選擇廚房系統櫃，還是木作櫃會比較好呢？如果你想知道更多關於系統櫃的資料，歡迎繼續參閱：打造量身訂做的家：系統櫃的5件必知事項

然而無論你所選擇的是系統櫃還是木作櫃，廚櫃之中一定要有以下這兩個部分：

頂櫃：

頂櫃通常用來擺放碗盤、杯子等用具，好處是它能夠善用天花板以及牆面的空間，同時頂櫃的美麗造型也可以綴廚房，讓整體的空間更為美觀。

頂櫃的尺寸高度以50-60公分、深度30-45公分為佳。另外，頂櫃與地面之間的距離應該落在1.4米-1.5米左右，這個高度適合一般亞洲人的高度。然而如果你特別高，或者特別嬌小的話，那麼這個距離要再作調整。

雖然頂櫃能為我們提供不少額外的收納空間，然而如果你的廚房本身採光不佳，那麼就不適合加裝頂櫃，因為它們會阻擋更多的光線，使廚房更昏暗。如果你偏好另類的選擇，你可以考慮一些開放式頂櫃，或者一些使用玻璃門的款式。如果想要為廚房增添輕盈設計感，則可以考慮直接使用木架來擺放日常用具。

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地櫃：

頂櫃由於是懸吊於天花板或者牆面上，因此承重力有限，不適合用來當煲子、鍋子等重物。而地櫃則相反，是最適合讓我們擺放煮食鍋具的地方。

不少國外的廚房組合地櫃都會設有蝴蝶轉角轉盤、旋弧轉角連桿及L 型轉角轉盤等部分，好處就是是要你輕輕一推或一拉，就能瞬間取得藏在地櫃轉角深處的鍋具，而不必把所有東西都先掏出來！

一般而言，地櫃的理想深度約為40-60公分，高度則約為75-80公分左右，實際上的尺寸則視使用者的身高、水槽設計或者其他嵌入式電器（比如說洗豌機和烤箱）而有所調整。

​抽屜設計

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抽屜同樣是廚房設計中少不了的部分！你家裡的廚櫃抽屜裡，所有的刀叉都是混亂地糾結在一起嗎？其實要把它們整理好是一件非常容易的事，關鍵就是抽屜裡的間隔！

市面上有很多由不同材質製成的刀叉餐具盤，最常的有輕盈的塑膠，比較厚實的則有由木片組成的款式。有了餐具盤幫你把抽屜裡的空間間隔開來，那麼要保持整齊就變得輕而易舉了。

除了餐具盤以外，市面上也有比較長的廚具盤可供選擇，適合收納例如鍋鏟、長筷子、勺子等煮食用具。

如果你正在規劃要打造一個新廚房，不妨先詢問專家們的意見喔！

延伸閱讀：

45個實用的廚房櫥櫃-絕對會讓你的家機能更完善

19種你可以效法的廚房收納設計

9 種有收納空間的樓梯設計
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