有條理的廚房設計：區域規劃、廚具分類、抽屜收納等必知要點！

一般人的廚房看起來之所以會這麼凌亂擁擠，很多時候都是因為廚房裡的區域不分。把區域分隔開來的好處就是可以依照需要放置常用的廚具，這樣子一來煮菜的時候可以更加便利，而且廚具等用品也能整齊有條理地收起來。

廚房最主要分為兩個區域，一是「水區域」，指的是我們進洗洗切切等動作的地方，比如說水槽和流理台。而另一個區域則是「火區域」，意思是說的我們進行加熱、炒菜、焗烤等動作的地方，比如說瓦斯爐和烤箱所在的位置。