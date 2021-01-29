你還在用水泥牆隔間？24 種超輕盈的室內分區術！

小坪數的家最常面臨的問題絕對是收納空間不足，此外便是要如何將不同領域分隔，卻又不會壓縮整體的空間感。傳統的隔間使用厚重的牆面，簡單明瞭，然而卻不適用於狹窄的居住空間。那麼我們應該如何完美利用有限的家居空間，讓它看起來更有空間感呢？我們需要一些輕盈的室內分區術！而一些創意隔間牆就可以帶來這樣的效果，包括玻璃材質的隔間、木質的隔間板等等，如果你也希望將這些元素融入你的裝潢計畫，那就一定不要錯過今天的點子簿喔，這本點子簿為大家集結了24 種維持開闊感的隔間方式。利用矮牆或是玻璃等材質，在做出隔間的同時，依舊讓各個場域連結。接下來就一塊欣賞這 24 種不費力的輕盈隔間撇步吧，也許你也能改變你原有的既定觀念！如果你有更多問題，也可以與我們的設計師們直接聯絡喔～
▲不到天花板一半高度的收納櫃分隔出客廳與臥室，同時兼具儲物功能！
▲大大的收納櫃結合展示與儲物的功能，雖然高至天花板卻沒有壓迫感！
▲小公寓裡頭以拉式的黑框玻璃窗分隔客廳與工作室，除了隔間外也增添美感！
▲玻璃牆面比水泥多了十倍穿透性，空間不壓縮。
▲傾斜的板子造型獨特，視覺上的變化更豐富。
▲水泥搭配玻璃的隔間牆，既能串起書房與客廳，卻又提供閱讀區獨立性。
▲ 白色鐵件的玻璃門內是佛堂，輕盈的材質跳脫原本的沉重感。
▲ 木頭的拉門增添和風氣息，使用者可以試情境選擇開或關，靈活度更高。
▲拉門為小臥室劃分出舒眠與閱讀的空間，功能性佳。
▲喜歡開放式的空間但偶爾又需要隱私性，那麼霧面拉門便是最理想的選擇。
▲沙發背牆搭配玻璃材質，是開放式的公領域裏頭的絕佳隔間術。
▲臥室裡頭若要增加閱讀的機能，那麼勢必也需要收藏書籍。書櫃可以做為分隔場域使用，同時也能藏書，一舉兩得。
▲俐落的沙發背牆成為分隔客廳與廚房的輕盈元素
▲背牆後的檯面還能儲藏物品
▲ 玻璃的室內窗讓各個領域彼此依舊連結，白色格狀的設計增添可愛氣息。
▲簡單的隔板為小套房區分出客廳與臥室，同時也能陳列屋主心愛的雜誌。
▲圓形的造型隔板具有視覺震撼度，豐富的層次成為家中的設計焦點。
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