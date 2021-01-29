你還在用水泥牆隔間？24 種超輕盈的室內分區術！

小坪數的家最常面臨的問題絕對是收納空間不足，此外便是要如何將不同領域分隔，卻又不會壓縮整體的空間感。傳統的隔間使用厚重的牆面，簡單明瞭，然而卻不適用於狹窄的居住空間。那麼我們應該如何完美利用有限的家居空間，讓它看起來更有空間感呢？我們需要一些輕盈的室內分區術！而一些創意隔間牆就可以帶來這樣的效果，包括玻璃材質的隔間、木質的隔間板等等，如果你也希望將這些元素融入你的裝潢計畫，那就一定不要錯過今天的點子簿喔，這本點子簿為大家集結了24 種維持開闊感的隔間方式。利用矮牆或是玻璃等材質，在做出隔間的同時，依舊讓各個場域連結。接下來就一塊欣賞這 24 種不費力的輕盈隔間撇步吧，也許你也能改變你原有的既定觀念！如果你有更多問題，也可以與我們的設計師們直接聯絡喔～