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你還在用水泥牆隔間？24 種超輕盈的室內分區術！

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
率性．北界, Moooi Design 驀翊設計 Moooi Design 驀翊設計 客廳
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小坪數的家最常面臨的問題絕對是收納空間不足，此外便是要如何將不同領域分隔，卻又不會壓縮整體的空間感。傳統的隔間使用厚重的牆面，簡單明瞭，然而卻不適用於狹窄的居住空間。那麼我們應該如何完美利用有限的家居空間，讓它看起來更有空間感呢？我們需要一些輕盈的室內分區術！而一些創意隔間牆就可以帶來這樣的效果，包括玻璃材質的隔間、木質的隔間板等等，如果你也希望將這些元素融入你的裝潢計畫，那就一定不要錯過今天的點子簿喔，這本點子簿為大家集結了24 種維持開闊感的隔間方式。利用矮牆或是玻璃等材質，在做出隔間的同時，依舊讓各個場域連結。接下來就一塊欣賞這 24 種不費力的輕盈隔間撇步吧，也許你也能改變你原有的既定觀念！如果你有更多問題，也可以與我們的設計師們直接聯絡喔～

1. 一舉兩得。

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▲ 挖空且類似屏風效果的隔間板還能擺放裝飾品，十分適合小臥室。

2. 收納櫃

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▲不到天花板一半高度的收納櫃分隔出客廳與臥室，同時兼具儲物功能！

3. 大型收納櫃

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▲大大的收納櫃結合展示與儲物的功能，雖然高至天花板卻沒有壓迫感！

4. 美感佳

原先暗室的書房打通後，陽光灑落的線條讓整個空間更有層次 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 書房/辦公室 Blue
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

原先暗室的書房打通後，陽光灑落的線條讓整個空間更有層次

一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
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▲小公寓裡頭以拉式的黑框玻璃窗分隔客廳與工作室，除了隔間外也增添美感！

5. 玻璃材質

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

時光交錯的雅士淺居

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▲玻璃牆面比水泥多了十倍穿透性，空間不壓縮。

6. 傾斜板子

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

寓生活於工作中

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▲傾斜的板子造型獨特，視覺上的變化更豐富。

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7. 水泥搭配玻璃

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Zendo 深度空間設計

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▲水泥搭配玻璃的隔間牆，既能串起書房與客廳，卻又提供閱讀區獨立性。

8. 白色鐵件

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文儀室內裝修設計有限公司

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▲ 白色鐵件的玻璃門內是佛堂，輕盈的材質跳脫原本的沉重感。

9. 衣櫥

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▲用衣櫥分隔更衣間與臥室，實用度超棒。

10. 玻璃摺疊門

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▲玻璃摺疊門好看且時尚！

11. 木頭的拉門

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DUOLE 掇樂設計

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▲ 木頭的拉門增添和風氣息，使用者可以試情境選擇開或關，靈活度更高。

12. 結合玻璃的木頭電視牆

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達譽設計

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達譽設計
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▲結合玻璃的木頭電視牆巧妙分隔空間，同時也帶入日式的細膩質感。

13. 小臥室裏頭的拉門

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▲拉門為小臥室劃分出舒眠與閱讀的空間，功能性佳。

14. 霧面拉門

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層層室內裝修設計有限公司

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▲喜歡開放式的空間但偶爾又需要隱私性，那麼霧面拉門便是最理想的選擇。

15. 沙發背牆搭配玻璃材質

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▲沙發背牆搭配玻璃材質，是開放式的公領域裏頭的絕佳隔間術。

16. 以書櫃作為臥室的隔間

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▲臥室裡頭若要增加閱讀的機能，那麼勢必也需要收藏書籍。書櫃可以做為分隔場域使用，同時也能藏書，一舉兩得。

17. 俐落的沙發背牆

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▲俐落的沙發背牆成為分隔客廳與廚房的輕盈元素

18. 背牆成為隔間

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▲背牆後的檯面還能儲藏物品

19. 玻璃的室內窗

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▲ 玻璃的室內窗讓各個領域彼此依舊連結，白色格狀的設計增添可愛氣息。

20. 開放式的書櫃

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心靈捕手

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▲開放式的書櫃成為玄關進入公共領域的分水嶺，能展示也能儲物。

21. 有雕花的隔板

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鑲入樹枝狀黑色鑄鐵，具備了阻擋視線直視的作用

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▲有雕花的輕隔間實用外也美觀，給人留下美好的第一印象。

22. 以高度區隔空間！

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▲以高度區隔空間，底下的抽屜還能存放物品呢！

23. 簡單的隔板

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休憩 chill-out

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▲簡單的隔板為小套房區分出客廳與臥室，同時也能陳列屋主心愛的雜誌。

24. 圓形的造型隔板

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磨設計

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▲圓形的造型隔板具有視覺震撼度，豐富的層次成為家中的設計焦點。

延伸閱讀：15 個小臥室的佈置絕招


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