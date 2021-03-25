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小臥室佈置:11 種花小錢就辦得到的好點子

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify 臥室
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佈置臥室是一件有趣的事情，我們可以根據自己的需要和偏好任意地裝扮屬於自己的私人空間，完全可以不在意別人的看法，那麼如果是小坪數的房間、空間有限該怎麼辦呢？

其實佈置小臥室也一樣是件非常有趣的事情，你可以發揮你的想像力，在有限的空間裡頭挖掘出更多的可能性。空間不大的時候，在顏色的掌控上要格外小心，以免產生壓迫感。除此之外，你可以把視線轉移到垂直面上，利用牆面佈置，為你的休眠區創造出更多的變化。類似的例子還有很多，例如你還有可以在小臥室裡擺放各種適合室內生長的植物，打造一間自然風、錯落有致的綠色臥室等等。接下來我們要為你介紹 11 種小臥室的佈置好點子，你不需要花大錢，就可以擁有一個別出心裁又溫馨的私密領域! 如果說你對自己的佈置功力沒信心的話，也可以與我們的專家們聯繫喔~

1. 隔板

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將隔板設計成簍空的形狀，小臥室裡頭立刻有了設計重點~

2. 重點的牆面藝術作品

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佈置小空間的一大重點就是要維持簡潔的畫面，才不會導致視覺影響心理感受。與其擺放數個不同的風格的畫作，不如選擇單個有特色的作品，讓臥室有一個吸引人注意的焦點。

3. 利用畫作增添顏色

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淺色系的顏色最適合小臥室了! 然而如果你不想要畫面太乾淨的話，你可以利用鮮豔的小畫作，為室內空間增添不同的顏色。

5. 牆面的小巧思

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以白色為主的牆面讓小臥室看起來比實際上還要寬敞，然而，你可以效法這位設計師的做法，為牆面增加隨性散落的幾何圖形，有趣又不會壓縮空間。

6. 壁紙

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壁紙是讓生活空間立刻有不同氛圍的絕佳元素，你可以選擇喜歡的圖樣或是顏色，讓臥室更為風情萬種。

7. 木頭裝飾

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木頭元素總是能讓人有放鬆的感覺，除了在牆面上鋪設木板外，你還可以直接擺放於原木的雕塑品，置身在臥室裡頭像是在大自然一樣，非常平和的小臥室裝潢設計。

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8. 梯子

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一個簡單的梯子不僅好看有設計感，還可以讓你垂掛毛巾一類的布織品或是雜誌，美觀又實用。

9. 鏡子與燈具

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鏡子與燈乍聽之下似乎實用性比較高，然而不同的造型，也能讓它們搖身一變成為裝飾品呢!

10. 造型櫃子

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用來收納用的櫃子佔去了臥室不小的空間，那麼不妨選擇一個造型與用色都獨特的款式，讓臥室佈置更有型!

11. 毛絨地毯

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毛絨地毯可以舖在地上，也能隨性擺放在床上，為房間加溫之餘，視覺上也很好看~

12. 油漆牆面

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油漆牆面的時候，不如用同色的幾個顏色搭配出不同形狀，整間臥室立刻活了起來~

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