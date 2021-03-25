小臥室佈置:11 種花小錢就辦得到的好點子

佈置臥室是一件有趣的事情，我們可以根據自己的需要和偏好任意地裝扮屬於自己的私人空間，完全可以不在意別人的看法，那麼如果是小坪數的房間、空間有限該怎麼辦呢？

其實佈置小臥室也一樣是件非常有趣的事情，你可以發揮你的想像力，在有限的空間裡頭挖掘出更多的可能性。空間不大的時候，在顏色的掌控上要格外小心，以免產生壓迫感。除此之外，你可以把視線轉移到垂直面上，利用牆面佈置，為你的休眠區創造出更多的變化。類似的例子還有很多，例如你還有可以在小臥室裡擺放各種適合室內生長的植物，打造一間自然風、錯落有致的綠色臥室等等。接下來我們要為你介紹 11 種小臥室的佈置好點子，你不需要花大錢，就可以擁有一個別出心裁又溫馨的私密領域! 如果說你對自己的佈置功力沒信心的話，也可以與我們的專家們聯繫喔~