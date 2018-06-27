台北內湖老屋翻新: 3房2衛的30坪人文氣質公寓

老屋翻新的前後差異總是讓人驚呼連連，而今天的改造專案，又將帶來什麼樣的視覺震撼以及靈感呢? 點子簿的主角是位在內湖的一間屋齡超過30年的傳統老公寓，室內面積約30坪，原為3房1衛的格局。為了更加貼近屋主的使用需求，增加生活舒適與便利性，設計師將整體空間重新規劃設計為3房2衛 (主臥套房/兒童房/多功能房/共用衛浴)，也因此室內隔間及開口皆需有所更動。以恩設計的專家與屋主溝通後，強調房子的收納功能，打造出充滿現代感，又不失人文氣質的暖色調住家空間。

專家提到，老屋翻新所使用的將視材質以及客戶的需求而定，但是一般來說，30年以上的老公寓全屋徹底重新規劃裝修的話，大約每坪造價要在台幣7-8萬以上。如果你想要了解更多資訊的話，可以填寫我們的免費諮詢單~

接下來就讓我們一起欣賞這間位在台北內湖的 30 年老屋翻新案，一起從中找找設計好點子。