台北內湖老屋翻新: 3房2衛的30坪人文氣質公寓

老屋翻新的前後差異總是讓人驚呼連連，而今天的改造專案，又將帶來什麼樣的視覺震撼以及靈感呢? 點子簿的主角是位在內湖的一間屋齡超過30年的傳統老公寓，室內面積約30坪，原為3房1衛的格局。為了更加貼近屋主的使用需求，增加生活舒適與便利性，設計師將整體空間重新規劃設計為3房2衛 (主臥套房/兒童房/多功能房/共用衛浴)，也因此室內隔間及開口皆需有所更動。以恩設計的專家與屋主溝通後，強調房子的收納功能，打造出充滿現代感，又不失人文氣質的暖色調住家空間。
專家提到，老屋翻新所使用的將視材質以及客戶的需求而定，但是一般來說，30年以上的老公寓全屋徹底重新規劃裝修的話，大約每坪造價要在台幣7-8萬以上。如果你想要了解更多資訊的話，可以填寫我們的免費諮詢單~
接下來就讓我們一起欣賞這間位在台北內湖的 30 年老屋翻新案，一起從中找找設計好點子。
改造前的客廳裝潢跟其他台灣老公寓相差不遠，雖然說結構上沒有太大的問題，但是鐵門、地板以及燈具等小細節都略顯過時。
專家將客餐廳空間及房間區域皆鋪上好打理的超耐磨木地板，讓空間感覺更溫暖。
屋主想保留原本所使用的家具，因此設計上根據原有家具的風格及色系來作為整體配色考量，讓舊家具能完全搭配上新的裝潢。
使用客廳造型電視櫃中的三種木作貼皮：深色胡桃木/淺色浮雕香檳松/天使白，組合成全屋的木作門片及櫃類搭配，在所有空間中都可以看見它們的蹤影。
為搭配淺色的皮沙發，客廳區域選用比餐廳深色的木地板，並使用深色胡桃木貼皮作為書櫃的色調，讓空間感覺更沈穩，也能讓沙發成為空間中的主角。
整大片的書櫃牆中設置了夠用的層架及抽屜，並用門片讓視覺上更清爽，所有的飾品及雜物都可收納於此，是家中很重要的收納空間。
因為衛浴一間變兩間，主臥的開口必須換位置，發現了嗎？原來主臥開口就隱藏在右邊的書櫃拉門中，主臥門正對的地方則是更衣室的隱藏門片(在開關右邊)。
改造前的餐廳不管是牆面或是磁磚都算是基本款，中規中矩。
為襯托深色的餐桌椅，餐廳區選用與電視櫃背牆非常接近的淺色木地板，地板配合牆面所做的斜角度切割，讓空間活潑起來。
餐桌旁的主題牆面上設置造型層架，就算不放飾品也有裝飾作用。左方另外設置電器食品收納櫃，設有110V及220Ｖ插座，讓電器使用更靈活，也完善廚房中收納不足的問題。
翻新前的主臥室牆面與地板都需要整理，也需要處理給人沉重感的色系。
這是更衣室的內部設計，由於新增了一個洗手間，為避免洗手間開口對到主臥的床，在主臥中增設了這個更衣室，讓洗手間入口就藏在更衣室中。
主臥中的洗手間，色調配合更衣室，鏡子也是訂做的，鏡框使用與更衣室相同的浮雕香檳松。
從主臥中看入口門片關上的情況~
從主臥中看入口門片半開的情況，左邊為更衣室的側面，利用浮雕香檳松直條紋的特性，以拼接留溝縫的方式做出牆面造型，讓主臥更有層次感。
主臥的床頭使用浪漫的粉紫色油漆，其他牆面則使用帶點金色點綴的壁紙，床頭的間接照明讓光線更加柔和。
原有的共用衛浴有老舊樣式的磁磚，雖然有獨立淋浴間，卻毫無現代感可言。
這是衛浴入口，洗手台牆面使用石紋馬賽克作為主題，木作櫃體以深色胡桃木搭配浮雕香檳松，維持整個房子的色調。
洗手台旁層架下方區可放換洗衣物，方便淋浴後拿取，中上方層架採兩面開放式，洗手台區及沐浴區皆可取用。
為屋主特別設計的砌磚浴缸，空間不大所以採用對角線方向斜躺的方式泡澡。
在不到2坪的空間中，浴缸及淋浴都有，將空間做最極致的利用。
翻新之前的兒童房狀態尚可，然而卻少了孩子們該有的純真與活潑氣息。
由於家中的兩為小女孩，一個喜歡Hello Kitty，一個喜歡冰雪奇緣，需要兼顧粉紅色及淺藍色。右邊門片是衣櫃，左邊是書架。
兒童房裡頭的閱讀區用木作配合IKEA家具，專家在設計階段就先規劃好，無論是尺寸及色彩都可完美搭配。
孩子還小可使用伸縮床，選用小女孩最愛的粉紅色。
多功能房與其他房間有類似的問題，就看看設計師會如何改造這個區塊了!
在書桌的左方做一小片輕隔間牆，除了能在使用書桌時更專心不受打擾，還能在牆上設置燈具的開關及電腦和音響需用的插座。
這間僅3坪的房間，結合了書房/客房/打麻將用等多功能，以架高木地板區分睡眠區及書桌區，左邊為整排的衣櫃。
門上方的空間也充分利用，可收納大型行李箱。
書桌右方的牆面內凹，其實是兒童房中的衣櫃位置，所有的空間都做最佳的利用，卡得剛剛好。
架高木地板下方做兩個大抽屜增加收納空間，在右方衣櫃下方的長型空間當然也要好好利用，200 cm深度加上隱藏式門片，可將客人來時需使用的薄型床墊捲起，完全收納在其中。
多功能房裡頭，架高木地板的中央設置電動升降桌，正方形的桌子尺寸，無論是打麻將或下午茶都剛剛好。