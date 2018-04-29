老屋翻新實例：舊工廠變身六隻寵物共處一室的現代風溫馨住宅

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將出租多年的舊工廠收回，為新婚後的生活完美鋪陳，空間規劃除了依循小倆口的基本訴求，屋主向建築師提出的需求，就是期望能將「6隻寵物」的需求，加入設計時考量的重點。
不僅在風格形塑上細膩策劃，更貼心為生活問題尋覓最合宜的解套方式，使設計美型與實用機能共生共存，為屋主構築甜蜜溫馨的新婚宅邸。
房屋外觀採水泥粉光佐以霧黑金屬格柵，利用簡單的線條勾勒淡淡的人文氛圍。
路過時會被低調的質感給吸引！
選用「現代簡約」作為此次風格的定調，公共空間以純白色為主色，再以跳色傢俬與軟件堆疊視覺層次，打造舒適俐落的質感宅邸。
空間配置方面，一樓場域以開放設計和諧串聯了客、餐廳與多功能室。
白色的整體廚房規劃，讓黃色藍色的椅子搭配跳躍出來，這裡就是一處舒適的放空好地方！
多功能室可以看書、喝咖啡、聽音樂等～讓毛孩與主人能隨時互動！
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櫃子沒有多餘的設計，簡單的黑白配置，讓空間相當歷久彌新！
開放櫃能展現收藏，而白色立面櫃子則能確保不沾染灰塵，功能兼備！
更衣室就是要簡約開闊，讓屋主可以一目了然，更方便取用衣物。上方還增加收納包包、帽子的空間，相當實用！
這裡的質感臥室就是要低調又精緻的邊桌與吊燈！讓人愛不釋手的空間。
B1則以柱體位置分隔出臥房與專屬寵物的空間，並於地下室設置全熱交換器，成功解決空氣不流通的疑慮。
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