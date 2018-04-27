14 種廚房中島與餐桌結合的設計實例

現代人事事講求效率，對生活節奏的要求，也表現在室內設計的創意上。有些時候，你希望生活的步調可以緩慢下來，在舒緩的節拍下享用一頓美味食物；但是更多的時候，你會希望從廚房到餐桌就只有一步之遙，讓食物在散發香味的第一秒，便能夠立刻滿足口腹之欲！

今天我們要為你介紹 14 款很特別的設計，當廚房的中島與餐桌相結合，不僅打造出極具高效率的餐廚空間，同時也創造出令人眼目一新的風格設計。現在就一起來參觀吧！