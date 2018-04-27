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14 種廚房中島與餐桌結合的設計實例

Genie Chien Genie Chien
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現代人事事講求效率，對生活節奏的要求，也表現在室內設計的創意上。有些時候，你希望生活的步調可以緩慢下來，在舒緩的節拍下享用一頓美味食物；但是更多的時候，你會希望從廚房到餐桌就只有一步之遙，讓食物在散發香味的第一秒，便能夠立刻滿足口腹之欲！

今天我們要為你介紹 14 款很特別的設計，當廚房的中島與餐桌相結合，不僅打造出極具高效率的餐廚空間，同時也創造出令人眼目一新的風格設計。現在就一起來參觀吧！

1. 原質品味

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源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN

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以原質作為思考的起點，這款設計表達出居住者懷抱本真，鍾愛自然的個性。中島與延伸相連的餐桌均採用自然樸實的質材，打造出具有肌理質感的外觀，散發著純粹直觀的自然之美～

2. 美的意境

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沈志忠聯合設計

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屋主希望自家能夠呈現出自然風光的意境，設計師以此傳遞出室內外無界限的設計概念，在開放的餐廚空間中，以一座自帶美麗紋理的中島為主角，與延伸出來的木質餐桌連為一氣，在空間軸線運用下，讓視覺延伸向另一端的窗景，實現了屋主烙印在腦海中的理想場景！

3. 粗獷風

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中島吧檯刻意運用粗獷的岩片感文化石作為貼面，呈現出兼具原始及復古美感的印象。搭配實木桌面，以及充滿北歐森林美感的霧棕牆色，讓人忘卻都市塵囂與忙碌步調，牆上鹿角燈與鹿頭壁掛為空間增添亮點。

4. 人文風

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極具流線感的長型中島，以光滑溫潤的表面令人一見傾心，充滿文藝氣質的木質餐桌，讓咖啡的香味愈顯濃郁。搭配明亮的燈飾，為空間帶來輕盈舒活感～

5. 多功能造型

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Taipei Base Design Center

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開放格局的空間中，結合了烹飪、餐飲及閱讀、工作、娛樂等多種功能。同色系的中島和餐桌椅組融合出和諧的美感，中性色彩散發著獨特的時尚感～

6. 現代風

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簡潔的白與深沈的藍相撞擊，這款設計完善的中島不僅讓下廚效率提高，同時也與延伸出來的橙色餐桌椅組，構成視覺上良好的平衡～

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7. 對比設計

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極具設計感的空間，在中島上方裝置起層架，與延伸出來的餐桌上方藝術燈具，構成對比的美感。垂直交錯的光影線條，讓空間美出另種新高度來！

8. 鄉村風

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喜歡鄉村風的你絕對不能錯過這款！潔淨的象牙白中島，與美麗的壁磚交織出一股婉約的復古風情，搭配帶有濃濃古意的木頭桌，彷彿回到美好的舊時光～

9. 通透風

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這座時尚簡約的美宅中，窩藏了這麼一座美到令人忘塵脫俗的餐廚空間！水墨質感餐桌面與透明風座椅，共同呈現出一種輕盈通透的美感～

10. 典雅風

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理性的先生和感性的太太決定落居這座宅第，設計師於是特別打造出這款融合理性與感性的空間來。當食物從中島傳遞到木頭餐桌上，眼神的交融已交織出無限的溫馨～

11. 黑色大器

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夜幕低垂時分，餐桌上的燈光投注下柔暖的光線，映照著中島黑色光滑的表面，讓心情整個沈靜了下來，一杯美酒便足以令人陶醉一夜～

12. 生活重心

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這處餐廚空間佔去整個家約 1/4 ，取代客廳成為生活最重要的重心。開放式中島連接著餐桌椅，餐桌又結合了書桌功能，家人在此佇留圍繞，上網、閱讀、思考、談心及烹飪，各種的互動提供了心靈最佳的療癒時光～

13. 地中海風

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簡單設計，也可以如此不同凡響！白色檯面下，以藍白馬賽克裝潢出另一面風景，與延伸出來的美麗木桌一氣呵成，彷彿地中海上吹來的一陣清風～

14. 混搭風

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匯羽設計 / Hui-yu Interior design
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實木的溫潤、石材的紋理，加上鐵件的剛硬俐落，展現出材料本身的質感來。別緻的照明裝置為空間投下柔和的光影，眼界所及是一片舒適靜好～

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