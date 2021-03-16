書房設計的三大重點！附有美翻的台灣本地設計實例！

能夠在家裡打造出一間書房，是許多人所夢寐以求的事。對於小孩來說，一間舒適的書房可以鼓勵他們好好地學習；而對於大人來說，想要在家工作(Home Office)的第一步，一定是要有一間可以讓人完全集中的工作室。另外，書房同時亦是一個讓人與外界短暫隔絕的私人空間，大家除了工作以外還可以靜靜地看些好書、聽些好音樂。總而言之，在家裡打造一間書房的好處是有很多的，而書房也遠不止字面意思上的“書房”兩個字那麼簡單，它不僅僅是一個閱讀和存放書籍的“儲物間”，也是我們學習與工作、放鬆休閒、平衡生活壓力的重要居家空間。如果你對於生活品質要求很高，想要打造一個獨一無二的書房，或者正考慮該如何打造出一間工作室的話，那麼你就應該留意一下以下幾個設計重點喔！
人類自古以來日出而作、日落而息，因此只有當書房照明充足的時候，我們才能夠有辦法保持頭腦清醒、集中，進而達到應有的工作效率。
打造書房的最佳位置是房子採光充足的地方，因為自然光則是最能讓空間保持明亮清新的光線。然而如果房間的窗戶有限、自然光不足的話，那麼大家應該選購LED白光燈具。
白色LED除了比一般的電燈泡省錢外，它還能夠把交流電直接轉換為直流電，因此燈泡不會產生閃爍現象，對眼睛的損害自然就較低。此外，大家應該避免以黃光來照亮書房，不然的話書房只會呈現出一種昏暗的觀感，容易使人昏昏欲睡。
書房裡其中一個最重要的家具就是書櫃。市面上的書櫃設計款式很多，比如說盡用牆面空間的置頂式書櫃、可以把書本與塵埃隔絕的有門書櫃、或者是強調現代感的通透玻璃櫃或鐵櫃等等。
那麼，一個理想的書櫃應該要有多大、多高呢？書櫃的整體尺寸視空間及實際需要而定，比如說如果家裡的天花板夠高的話，那麼你可以依照樓底高度來打造出一個置頂式書櫃。而一般符合人體工學的書櫃高度應為1.2米到2米左右，再高一點的話就需要設計書梯輔助。
另外，書櫃的理想深度約為28到35公分，因為這樣子的尺寸就可以容得下大型書藉。而書架隔板之間的高度差以書本的大小為準，比如說適合32開的書本（常用於詩集或是隨身書的標準尺寸，13×19公分）的層架高度應該約為28到30公分左右；如果家裡有大型書籍的話，隔架的高度應該設定32到42公分之間。另外，市面上亦有一些具有活動層板的書櫃設計，大家便可以依據需要隨時改變層板之間的高度。
除了書櫃外，書桌的設計亦同樣重要。常見的書桌設計有分為單人以及雙人兩種。以單人書桌為例，專家建議的的尺寸為75公分X 130cm，而高度應該在75cm以下。然而如果你個人腿比較長，或者身型比較嬌小的話，書桌的高度便需要調較。
而如果是雙人書桌的話，尺寸一般在75公分X 200公分左右。如果你喜歡面對著彼此工作，而非並排而坐的話，那麼你可能會覺得這個尺寸的桌子太窄，你則可以考慮把寬度增加至80到90公分左右
另外如果你想要在兒童房打造一張適合的書桌的話，我們建議你考慮一下量身訂做的款式看看。因為小孩子的高度及成長速度都不一樣，因此最理想、最能符合他們的身高及坐姿的就是訂製的書桌。而且，一個百分百合適的書桌對於他們的成長是絕對有正面的影響的喔！
看過了以上的設計重點後，現在就讓我們來參觀一些由台灣本地設計師精心打造而成的書房設計吧！
北歐風格強調自然，因此一個走北歐風設計路線的書房都是以木材為主要建材。圖中的書桌以木色配搭純白色，給人一種乾淨、俐落的觀感。設計師以墨綠色的桌椅來點綴這個簡約的空間，更能讓人聊想起大片的北歐森林。
另外，書桌旁邊設有一個多功能的地台，它既是一個舒適的閱讀空間，同時也是一個極具收納空間的實用子家具。
大片的橫向玻璃窗為書房帶來滿滿的自然光，映照著整個美麗又精緻木質空間。如果你喜歡被木材溫暖的質感包圍的話，這一個自然風書房可能是你的首選！
你可能會問，如果書桌、書櫃都統一使用木材，而地板亦如是的話，那麼整個空間看起來不會太複雜太累贅了嗎？從圖片中的書房可見，其實只要你在不同的部分選用不同的木材，設計看起來就會既有整體感，同時亦有點點變化。
採光良好同樣是這間書房的一大優點。而這裡的設計特點除了左手邊那一張由整塊木頭製成的書桌外，還有右手邊的書櫃牆——木製書架以鐵枝固定，背景牆上更貼有灰色的文化石來提升層次感。
這一種把客廳跟半開放式書房二合一的設計，其實非常適合空間有限的一房公寓！木質長形書桌跟房子的其他起居空間完美配合，開放式的空間設計使整個房子看起來更明充、更寬闊，而且實用的書桌同時亦是一個用來劃分空間的輕隔間。
如果臥室還有一點多餘的空間的話，大家亦可以參考這一位台灣設計師的做法，以單片木板打造出一個極具空氣感與自然感的雙人小工作間呢！
延伸閱讀: