書房設計的三大重點！附有美翻的台灣本地設計實例！

人類自古以來日出而作、日落而息，因此只有當書房照明充足的時候，我們才能夠有辦法保持頭腦清醒、集中，進而達到應有的工作效率。

打造書房的最佳位置是房子採光充足的地方，因為自然光則是最能讓空間保持明亮清新的光線。然而如果房間的窗戶有限、自然光不足的話，那麼大家應該選購LED白光燈具。

白色LED除了比一般的電燈泡省錢外，它還能夠把交流電直接轉換為直流電，因此燈泡不會產生閃爍現象，對眼睛的損害自然就較低。此外，大家應該避免以黃光來照亮書房，不然的話書房只會呈現出一種昏暗的觀感，容易使人昏昏欲睡。