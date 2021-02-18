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鋼構屋的優缺點 + 17 個不同風格的絕佳實例！

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我們常說家是我們的避風港，家是溫馨的港灣。的確如此，特別是在學習或者工作了一天之後，身心疲憊的人們只想回到專屬於他們自己的小窩，安安靜靜地放鬆下來，然後才能更好地迎接外面的世界裡，日復一日的奔波。總之，家是一個給予我們安全感的地方，而安全感是房屋所能給我們提供的基礎需求。對於颱風地震頻頻發生的台灣來說，鋼構屋是可以讓屋主住得安心的絕佳選擇。然而，對於鋼構屋了解不深的你，不妨先了解一下這種房屋類型的優缺點，再決定是否要蓋一間屬於你的鋼構住宅吧！

鋼構屋優點

1. 堅固：

鋼構的房子十分堅固，可以承受颱風或是地震的摧殘，由於鋼本身的特性，使以其打造而成的建築物可以禁得起強風吹。

2. 防火：

鋼屬於不可燃的材質，因此火災發生的機率很小。

3. 防水以及防蟲： 

很多建築物會發生問題都是因為水侵蝕了木頭的結構，然而水無法侵蝕鋼，同時，蛀蟲也拿鋼沒轍。

4. 結構更

木材可能會有彎曲的問題，然而鋼不管怎樣都是直的，這樣的特性讓之後打造牆面更為輕鬆！

5. 環保：

使用木頭蓋房子需要砍很多樹，然而蓋一間鋼構屋就沒有這樣的問題，相對環保許多。

鋼構屋缺點

1. 成本：

鋼構屋目前最大的缺點應該就是成本問題了，由於目前鋼價上漲，所以建材的費用相對比較高。然而，由於鋼構屋的框架可以先在工廠做好，與傳統的木框相比可以節省大量的人力，因此比較之下總成本還是比一般木造結構還要低。

2. 導熱速度快：

另外一個缺點就是鋼材的導熱速度比木材快大約300倍，這也就是為什麼鋼構屋的外牆需要使用像是保溫混凝土模板的原因。這種模板可以保溫隔熱，因此非常適合鋼構住宅。

鋼構屋巡禮開始

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專家設計可以帶給你不同的靈感，接下來，為大家介紹 17 間台灣打造的鋼構屋，一起出發欣賞吧!

1. 這間鋼結構木屋有鋼構的堅固特性，然而又有木造房屋的溫暖~

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2. 美式鄉村風的鋼構屋內有五房二廳，非常適合三代同堂的家庭。

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3. 88 坪的鋼構別墅看起來低調又不失氣派~

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延伸閱讀: 氣派的耐震透天厝: 有美麗庭院造景的 88 坪鋼構住宅

4. 可以客製化的鋼構木屋更符合屋主的生活需求與喜好~

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5. 使用日本框組壁工法的建築耐震、節能、環保，值得推薦的日式鋼構建築~

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6. 當作農舍使用的鋼骨結構木屋低調質樸，裏頭充滿木頭的溫暖~

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7.位在台中市的鋼構屋，美麗的外觀與室內裝潢讓人超驚艷~

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延伸閱讀: 台中市鋼構屋: 金屬外殼加上實木裝潢的自然系居所

8. 度假用的鋼構屋使用壽命可以長達三十年!

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9. 框組壁工法打造而成的鋼構平房簡約耐看!

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10. 田園風的木屋有鋼構地基，僅有7坪大的它外觀十分夢幻~

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延伸閱讀: 田園風原木屋: 一個有鋼構地基的 7 坪小居所

11. 兩層樓的鋼構木屋很適合當作別墅使用

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鋼構休閒木屋

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12. 可以跟著你走的行動木屋有鋼構結構，因此十分堅固!

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13. 休閒的鋼構木屋堅固又溫馨~

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14. 三合院格局的平房看起來低調質樸，讓人重溫舊時光~

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15. 外觀可愛帶有鄉村氣息的鋼構屋

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16. 以兩色作對比的住宅耐看又耐用~

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17. 小小的積木屋耐震節能又低成本~

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興建房子有許多法規與眉角，先找到合適可信任的專家，就是成功的一半囉。

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