鋼構屋的優缺點 + 17 個不同風格的絕佳實例！

我們常說家是我們的避風港，家是溫馨的港灣。的確如此，特別是在學習或者工作了一天之後，身心疲憊的人們只想回到專屬於他們自己的小窩，安安靜靜地放鬆下來，然後才能更好地迎接外面的世界裡，日復一日的奔波。總之，家是一個給予我們安全感的地方，而安全感是房屋所能給我們提供的基礎需求。對於颱風地震頻頻發生的台灣來說，鋼構屋是可以讓屋主住得安心的絕佳選擇。然而，對於鋼構屋了解不深的你，不妨先了解一下這種房屋類型的優缺點，再決定是否要蓋一間屬於你的鋼構住宅吧！

鋼構屋優點

1. 堅固：

鋼構的房子十分堅固，可以承受颱風或是地震的摧殘，由於鋼本身的特性，使以其打造而成的建築物可以禁得起強風吹。

2. 防火：

鋼屬於不可燃的材質，因此火災發生的機率很小。

3. 防水以及防蟲：

很多建築物會發生問題都是因為水侵蝕了木頭的結構，然而水無法侵蝕鋼，同時，蛀蟲也拿鋼沒轍。

4. 結構更 直 ：

木材可能會有彎曲的問題，然而鋼不管怎樣都是直的，這樣的特性讓之後打造牆面更為輕鬆！

5. 環保：

使用木頭蓋房子需要砍很多樹，然而蓋一間鋼構屋就沒有這樣的問題，相對環保許多。

鋼構屋缺點

1. 成本：

鋼構屋目前最大的缺點應該就是成本問題了，由於目前鋼價上漲，所以建材的費用相對比較高。然而，由於鋼構屋的框架可以先在工廠做好，與傳統的木框相比可以節省大量的人力，因此比較之下總成本還是比一般木造結構還要低。

2. 導熱速度快：

另外一個缺點就是鋼材的導熱速度比木材快大約300倍，這也就是為什麼鋼構屋的外牆需要使用像是保溫混凝土模板的原因。這種模板可以保溫隔熱，因此非常適合鋼構住宅。