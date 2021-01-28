新居落成？入厝必知的入宅儀式等重要事項！

入厝又稱入宅，是自古以來風水學上一個非常重要的儀式。民間相信每當有人要搬進新家（必須是新房子）的時候，入厝儀式可以告知鬼神這個新家已經有人住，以祈求未來一切順利平安、家人之間可和睦相處。同時民間亦相信，好的入厝可以加強屋內的好風水，並減低壞風水對屋主的影響。

另外，如果你是搬進舊屋的話，民間有另外一套叫「移徙」的儀式喔！

因應不同的地區，入厝的儀式多多少少都會有些出入，以下是各個地區之中最主要的儀式，現在就讓我們來了解一下吧！