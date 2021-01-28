新居落成？入厝必知的入宅儀式等重要事項！

中華文化源遠流長，其中風水學更是一套精密的統計學，由古人的生活智慧累積而成。
講到風水學的話，大家一定也都聽過入厝或者是入宅儀式吧？民間相信，在人搬到新家之前，必須先進行多重祭拜儀式來求平安，其中包括必備的拜地基主、拜祖先以及安床等等。這箇中有許多眉眉角角，乍看複雜，但都是為了祈求入住後一帆風順，敦親睦鄰，親友也可以藉著入住新屋送入厝禮，與屋主有更熱絡的交流。事先了解入宅細節，按部就班執行，其實並沒有那麼困難。如果你對入厝認識不深，又正準備搬進新家，或者被家人朋友邀請參與入宅儀式，卻不曉得該如何表達心意，今天這一篇文章絕對能幫到你喔！
入厝又稱入宅，是自古以來風水學上一個非常重要的儀式。民間相信每當有人要搬進新家（必須是新房子）的時候，入厝儀式可以告知鬼神這個新家已經有人住，以祈求未來一切順利平安、家人之間可和睦相處。同時民間亦相信，好的入厝可以加強屋內的好風水，並減低壞風水對屋主的影響。
另外，如果你是搬進舊屋的話，民間有另外一套叫「移徙」的儀式喔！
因應不同的地區，入厝的儀式多多少少都會有些出入，以下是各個地區之中最主要的儀式，現在就讓我們來了解一下吧！
地基主是管理家中的神明，掌管著家中的大小事。同時民間亦有傳如果沒有拜地基主的話，夫妻容易失和，而且女屋主會容易有婦女病的說法。由此可見，祭拜地基主是一件很重要的事。
在貢品方面，傳說中地基主喜歡吃雞腿。另外，大家亦應該準備糖果、餅乾等甜食來進行祭祀。然而如果你是吃素的，那麼可以因應情況來刪減葷類貢品，最重要的是心存敬意。以上的貢品應該擺放在房子的最前端，並且需要對著窗戶，以招喚地基主來保一家平安。呼請地基主的時候，以及祭拜完以後，都需以茭杯的方式來確定。
另外，有些地區在祭拜地基主過後會燒金紙，詳情請向當地的金紙店查詢喔！
如果舊屋本身放有祖先牌位，在搬進新屋的時候需要進行儀式來把牌位請入新居。
祭祀祖先的程序並不複雜，可以在廚房簡單準備一些貢品，例如鮮花、水果以及祖先生前喜歡的食物。然後，各人需要點燃兩支香來拜拜，以告知祖先已經搬家，將會在新家裡繼續供奉他們。
安床同樣是入宅儀式中非常重要的一環，有傳安床做得好，一家人的身體則會健健康康。安床這儀式指的是在特定的時辰之內，把屋主的床位擺放到最正確的位置，並長期在這個位置睡覺。
安床前，臥室亦應該要打掃乾淨。另外，屋主應先準備十枚用鹽水淨化過、擦乾後的十元或者二十元硬幣。
在把睡床移到理想的位置後，屋主要站在床尾，雙手拿著硬幣合十，並在心中默唸「床母請保佑」。唸完後需要將硬幣平均分佈，每隻手拿五枚，一邊唸著「十全十美」，一邊把硬幣撒到床底。完成安床儀式後，短期內不可移動睡床。而床底下的硬幣，亦應該先等七七四十九日後才拿走。
如果家中有孕婦，風水老師一般會建議待到生產後才進行入宅儀式。然而如果大家非搬不可的話，那麼孕婦必須要迴避，以免沖到胎神，影響肚子裡的孩子喔！
通常在入厝儀式完成後，屋主可以邀請親友們到家裡來衝衝人氣。屋主可以準備湯圓以及糖果，取其團圓、甜甜蜜蜜之意；而獲邀的親朋好友應該帶備入宅禮物來答謝，理想的入宅禮物依屋主的需要而定，例如碗盤、廚具、傢俱等物品。如果不想送禮，大家則可以選擇包紅包。
在進行入厝儀式的時候，請記緊要保持心情愉快，切忌動怒或爭吵，以祈求住進新家以後大家都可以和睦相處。
入宅時，尖銳的物品，例如菜刀、剪刀等物品必須裝箱或包妥，等所有入宅儀式都完成後才拆箱。民間相信，以上的物品容易引起血光之災。
入宅完成後，一家人應該團聚在一起吃一頓豐盛的晚飯。而當晚房子必須要保持燈火通明，以聚陽氣。有些地方要求房子要開連續三晚的燈，實際情況請向你當地的風水老師查詢。