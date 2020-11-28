見光不見燈：時尚又柔和的天花板間接照明

燈光照明是打造理想家居的重要一環。大家一般只會在客廳裝置主燈，天花板燈或者崁燈，然而這些光線會有分散不均勻、燈光不夠自然等缺點，因此近年流行一種叫做的「間接照明」的設計。到底什麼是間接照明和間接照明天花板？常用的地方又在哪呢？相比常見的崁燈種類和天花板燈它又有什麼優、缺點呢？今天就讓homify帶你認識這一種時下最流行的裝潢趨勢吧！說不定就有你喜歡的設計呢～
間接照明（Indirect Lighting）同時也稱為反射照明（Reflected lighting），指的是燈具不是直接把光線投向被照射物，而是通過牆壁、鏡面或地板反射，從而營造出一種柔和、「見光不見燈」的照明效果。間接照明之中最重要的設計重點就是燈具本身不應該曝露在外，以免造成眩光的問題。
一般而言，最常運用這一種燈光設計的地板是客廳的天花板。很多時候你可以在現代風室內裝潢裡找到這一種設計，通常設計師的做法就是圍繞著假天花而做一圈燈箱（例如圖中由台灣設計師打造的設計一樣）。
在打造間接照明方面，最常見的做法就是將光管直接設在天花板燈槽之內，使光線從上打，並反射到室內，從而達到間接地照亮室內的效果。
此外，市面上亦有一些帶不透明燈罩的吊燈或桌燈可供選擇，同樣屬於間接照明。
具美感：
間接照明最大的好處就是極具美感。間接照明所用的燈具（如燈管）的本體不會被曝露在外，因此有見光不見燈的效果。而經反射的光線有一種朦朧的美感，直接妝點了房子的室內空間。除此以外，間接照明使空間本身成為主角，不必再使用任何吊燈來妝點空間，因此可以保持室內設計簡潔又美麗。
光線柔和：
另外，由於室內是由經反射的光線照亮，因此燈柔看起來非常柔和，非常貼近自然光，因此對雙眼所造成的負荷比一般極光亮的主燈低得多。正因為間接照明的光線如此柔和，因此非常適合臥室或者客廳設計。
清潔容易：
而用來做間接照明設計的吊燈比起一般的水晶吊燈易清理得多，全因為這些燈具表面的燈罩都是光滑的，輕輕一掃就能把灰塵通通掃掉，不必像是清潔水晶燈那樣子得仔細掃乾淨每一顆燈泡、每一片小水晶。
耗電量高：
由於間接照明以反射光線為原因，光線不能直接照射到受光表面。因此，如果要達到同樣的亮度，間接照明的耗電量比起一般直接照明來得高，無法達至環保節能，那麼電費自然也會被提高。
層板容易堆塵：
安裝光管的層板之間容易藏灰塵，特別是比如說天花板燈槽的位置。如果住的地方本身多廢氣多塵，那麼要注意堆積起來的塵埃可能會造成過敏喔！而你的房子還裝有吊扇的話，一把風扇打開可能就會吹得整個房間都是塵，因此必須要多加除塵及清潔！
施工費較高：
由於間接照明比起直接照明需要更多的建料及施工費（比如說先打造一個假天花），因此整體的造價也會比單純的吊燈來得貴喔！
除了四方形、一整圈的燈箱外，你也可以採用這種具創意的多重間接照明設計，讓房子顯得更加獨特喔！
另外，曲線燈光設計也是一種極具趣味的創新設計呢！
在地板裝置光管，能夠營造出讓地板懸浮的有趣效果喔！同樣地，你亦可以把這個好玩的照明點子帶進臥室裡喔～
除了天花板、地板或者衣帽間的衣櫃外，你也可以把間接照明融入平常的收納層架，打造出這一項吸睛的設計焦點！
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