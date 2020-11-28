見光不見燈：時尚又柔和的天花板間接照明

間接照明（Indirect Lighting）同時也稱為反射照明（Reflected lighting），指的是燈具不是直接把光線投向被照射物，而是通過牆壁、鏡面或地板反射，從而營造出一種柔和、「見光不見燈」的照明效果。間接照明之中最重要的設計重點就是燈具本身不應該曝露在外，以免造成眩光的問題。

一般而言，最常運用這一種燈光設計的地板是客廳的天花板。很多時候你可以在現代風室內裝潢裡找到這一種設計，通常設計師的做法就是圍繞著假天花而做一圈燈箱（例如圖中由台灣設計師打造的設計一樣）。

在打造間接照明方面，最常見的做法就是將光管直接設在天花板燈槽之內，使光線從上打，並反射到室內，從而達到間接地照亮室內的效果。

此外，市面上亦有一些帶不透明燈罩的吊燈或桌燈可供選擇，同樣屬於間接照明。