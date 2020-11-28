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見光不見燈：時尚又柔和的天花板間接照明

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燈光照明是打造理想家居的重要一環。大家一般只會在客廳裝置主燈，天花板燈或者崁燈，然而這些光線會有分散不均勻、燈光不夠自然等缺點，因此近年流行一種叫做的「間接照明」的設計。到底什麼是間接照明和間接照明天花板？常用的地方又在哪呢？相比常見的崁燈種類和天花板燈它又有什麼優、缺點呢？今天就讓homify帶你認識這一種時下最流行的裝潢趨勢吧！說不定就有你喜歡的設計呢～

​什麼是間接照明？

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王采元工作室

入口鞋櫃與層板

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間接照明（Indirect Lighting）同時也稱為反射照明（Reflected lighting），指的是燈具不是直接把光線投向被照射物，而是通過牆壁、鏡面或地板反射，從而營造出一種柔和、「見光不見燈」的照明效果。間接照明之中最重要的設計重點就是燈具本身不應該曝露在外，以免造成眩光的問題。

一般而言，最常運用這一種燈光設計的地板是客廳的天花板。很多時候你可以在現代風室內裝潢裡找到這一種設計，通常設計師的做法就是圍繞著假天花而做一圈燈箱（例如圖中由台灣設計師打造的設計一樣）。

在打造間接照明方面，最常見的做法就是將光管直接設在天花板燈槽之內，使光線從上打，並反射到室內，從而達到間接地照亮室內的效果。

此外，市面上亦有一些帶不透明燈罩的吊燈或桌燈可供選擇，同樣屬於間接照明。

​間接照明的優點

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源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN

源自原本 Essence

源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN
源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN
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具美感：

間接照明最大的好處就是極具美感。間接照明所用的燈具（如燈管）的本體不會被曝露在外，因此有見光不見燈的效果。而經反射的光線有一種朦朧的美感，直接妝點了房子的室內空間。除此以外，間接照明使空間本身成為主角，不必再使用任何吊燈來妝點空間，因此可以保持室內設計簡潔又美麗。

光線柔和：

另外，由於室內是由經反射的光線照亮，因此燈柔看起來非常柔和，非常貼近自然光，因此對雙眼所造成的負荷比一般極光亮的主燈低得多。正因為間接照明的光線如此柔和，因此非常適合臥室或者客廳設計。

清潔容易：

而用來做間接照明設計的吊燈比起一般的水晶吊燈易清理得多，全因為這些燈具表面的燈罩都是光滑的，輕輕一掃就能把灰塵通通掃掉，不必像是清潔水晶燈那樣子得仔細掃乾淨每一顆燈泡、每一片小水晶。

​間接照明的缺點

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双設計建築室內總研所

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耗電量高：

由於間接照明以反射光線為原因，光線不能直接照射到受光表面。因此，如果要達到同樣的亮度，間接照明的耗電量比起一般直接照明來得高，無法達至環保節能，那麼電費自然也會被提高。

層板容易堆塵：

安裝光管的層板之間容易藏灰塵，特別是比如說天花板燈槽的位置。如果住的地方本身多廢氣多塵，那麼要注意堆積起來的塵埃可能會造成過敏喔！而你的房子還裝有吊扇的話，一把風扇打開可能就會吹得整個房間都是塵，因此必須要多加除塵及清潔！

施工費較高：

由於間接照明比起直接照明需要更多的建料及施工費（比如說先打造一個假天花），因此整體的造價也會比單純的吊燈來得貴喔！

除了天花板以外，還有什麼地方可以用到間接照明？

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參與室內設計有限公司

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除了天花板一整圈的燈箱可以用來作間接照明外，房子的其他部分，比如說樓梯台階、收納櫃邊、浴間或化妝間、甚至是臥室睡床的底部都可以安裝間接照明燈具，來營造非一般的效果。現在就讓我們一起來看看由多個台灣室內設計師打造而成的「間接照明好點子」吧！

溫暖柔和

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上云空間設計

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上云空間設計
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以間接照明來照亮客廳是最常見和最受歡迎的做法。簡單的天花板設計非常適合台灣住宅的小型客廳，在此間接照明的亮度亦充足。

光滑牆面

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你你空間設計

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如果客廳能配有光滑的牆面（比如說由打亮的大理石打造而成的電視櫃）的話，是可以彌補間接照明有時候亮度不足的問題喔。

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多重間接照明

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除了四方形、一整圈的燈箱外，你也可以採用這種具創意的多重間接照明設計，讓房子顯得更加獨特喔！

曲線設計

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Luova 創研俬.集

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另外，曲線燈光設計也是一種極具趣味的創新設計呢！

地板間接照明

視聽室也是地下室的入口玄關,鐵件滑門搭配佈置變化了空間層次感以及趣味性 品茉空間設計(夏川設計) 視聽室 木頭 Black
品茉空間設計(夏川設計)

視聽室也是地下室的入口玄關,鐵件滑門搭配佈置變化了空間層次感以及趣味性

品茉空間設計(夏川設計)
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品茉空間設計(夏川設計)

在地板裝置光管，能夠營造出讓地板懸浮的有趣效果喔！同樣地，你亦可以把這個好玩的照明點子帶進臥室裡喔～

唯美更衣間

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間接照明的柔和燈光也很適合用來照亮衣帽間，圖中的計就是一個例子。

隔牆

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MSBT 幔室布緹

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在隔牆或者牆壁裝飾物背面安置燈光，有設計感的同時還可以滿足一定的間接照明需求。

收納層架

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上云空間設計
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除了天花板、地板或者衣帽間的衣櫃外，你也可以把間接照明融入平常的收納層架，打造出這一項吸睛的設計焦點！

延伸閱讀：

13個天花板照明的絕佳點子

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