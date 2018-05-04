新北市小公寓: 屬於一家三口的 24 坪現代簡約風居所

一家三口是台灣現代社會常見的家庭組成結構，而今天點子簿的主角，便是為這樣的小家庭所量身打造而成的現代簡約風公寓。昕益有限公司的設計師們來自美國、日本、義大利，然而卻非常了解台灣人的生活習慣和需求，同時運用國外不一樣的創意和角度來給客戶意見，增加空間變化的可能性，做出最設身處地的空間設計。除此之外，設計公司更有自己的工作團隊與工廠，設計師更會親自在工地操作施工，與各個專業的師傅們聊天溝通，進而達成客戶的需求，而施工效率與品質也大幅度提升。
接下來所要介紹的專案，雖然公寓的室內面積只有 24 坪，然而其擁有絕佳的地理優勢。位在新北市的小公寓位處高樓層前方沒有阻礙，坐擁充沛自然天光外，還能望見大片山景綠意，因此整體設計風格，除了滿足屋主期望的黑白對應色調，還講究延展連貫的格局配置，透過納景入室營造悠然生活情趣、放大既有空間尺度。
完工後的成果不僅美觀，還擁有強大的收納機能，非常完美! 現在就讓我們一起欣賞設計師們的精彩作品，如果說你需要他們的協助的話，也歡迎你填寫免費諮詢單!
由於此案的屋主最重視的區域就屬公共空間，因此客廳採取開放式的設計，利用直接面向綠意盎然山景的大片落地窗，營造一體開放的格式視野。緊鄰客廳的陽台木地板搭配碎石子，營造出樸質雅靜的氛圍，也替室內增添一份自然風韻。屋主喜愛黑白風格基調，因此設計師透過材質與色調營造細節層次變化，比方說，沙發背牆整面鋪貼上灰黑色石板，與明亮白色地磚產生強烈對比。連同玄關櫃灰黑木頭材質，成功地呈現出既深邃溫暖又帶點時尚的豐富表情。
為了創造視野延展性，書房與客廳之間除了電視石牆背板，其餘隔間全部改為玻璃，因此格局雖然不大，看起來卻一點也不會陰暗狹隘。同時，呼應屋主喜歡的黑白色調，一整面滿足收納機能的書櫃、整室舖設的實木地板和書桌椅全部選擇深色演繹，然而公共空間裡頭有充足光線穿透映照，烘托出一股幽靜雅緻情境。
小公寓最怕的就是厚實的牆面，設計師以整片灰色玻璃作為隔間，劃分出書房的區塊，利用延展穿透放大公共領域視覺尺度。
客廳電視牆後方的書房空間頗為寬敞，而其窗邊設置的沙發臥榻，平時可以坐靠閱讀看書，如果有客人留宿可以當成單人床使用，屆時玻璃隔間放下窗簾，依舊能夠確保獨立隱私。
設計師將公寓的格局重新做了調整，原本餐廳與廚房的出入動線改為備餐吧台，擺放冰箱的位置則打通改為現在的出入動線，所以餐廳可以與客廳連貫開放，毫無隔閡。從客廳、臥室走到餐廳、廚房的動線路徑也確保在 15 步以內，無需花費時間繞道，提昇居家生活便利性，並且餐桌後方沿著牆壁整面規劃隱藏式櫃體，滿足大量收納機能需求以及維繫空間風格完整性。
兒童房是讓孩子盡情玩耍的空間，因此屋主希望明亮之中可以點綴色彩趣味。除此之外，孩子的玩具以及各類物品眾多，因此設計師特地將架高的地板下規劃九宮格玩具收納儲櫃，可掀式繃布面板特地使用不同顏色進行拼貼，配上造型的吊燈，營造出活潑的視覺效果。
為了調節室內溼度，牆面塗刷上白色珪藻土，而緊鄰窗戶的區塊則設置層板書桌，讓小孩可以在此畫畫寫字，而其懸空的造型，則可以讓視野更有延展穿透性。衣櫃選用系統家具，然而素材為講求環保的五金配件以及質感佳的板材，非常好看又好清理。
主臥室的對外窗讓室內洋溢自然的光線，設計師利用實木地板、白色牆壁、淺色木櫃、灰色鏡面等多元材質，營造溫暖舒適感受。除此之外，設計師還考慮到床頭上方有橫樑，於是安裝收納櫃體用來修飾齊平，中間內凹作為裝飾平台，兩側再安裝感應式開關以控制閱讀燈，保持整面主牆的視覺美觀度。
主臥室裡頭的床尾陳設的儲櫃特地設計成上下櫃，除了避免過於沉重造成壓迫感，左側也替女主人規劃化妝台。一旁主臥衛浴門板則使用烤漆玻璃材質，希望透光不透影的特色，讓衛浴內部擁有兩側採光，大幅提昇照明亮度。
講求機能性同時也兼顧對於美感的要求，這間為一家三口打造的小公寓，是不是非常理想呢?
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