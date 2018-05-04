新北市小公寓: 屬於一家三口的 24 坪現代簡約風居所

一家三口是台灣現代社會常見的家庭組成結構，而今天點子簿的主角，便是為這樣的小家庭所量身打造而成的現代簡約風公寓。昕益有限公司的設計師們來自美國、日本、義大利，然而卻非常了解台灣人的生活習慣和需求，同時運用國外不一樣的創意和角度來給客戶意見，增加空間變化的可能性，做出最設身處地的空間設計。除此之外，設計公司更有自己的工作團隊與工廠，設計師更會親自在工地操作施工，與各個專業的師傅們聊天溝通，進而達成客戶的需求，而施工效率與品質也大幅度提升。

接下來所要介紹的專案，雖然公寓的室內面積只有 24 坪，然而其擁有絕佳的地理優勢。位在新北市的小公寓位處高樓層前方沒有阻礙，坐擁充沛自然天光外，還能望見大片山景綠意，因此整體設計風格，除了滿足屋主期望的黑白對應色調，還講究延展連貫的格局配置，透過納景入室營造悠然生活情趣、放大既有空間尺度。

完工後的成果不僅美觀，還擁有強大的收納機能，非常完美! 現在就讓我們一起欣賞設計師們的精彩作品，如果說你需要他們的協助的話，也歡迎你填寫免費諮詢單!