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台中市毛胚屋: 有溫馨木質裝潢的 69 坪單層居所

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毛胚屋就像是原始的純白畫布，讓設計師可以發揮無限創意，姿意地創作。這一本點子簿的主角是一間 69 坪的單層毛胚屋，在來自喬克諾空間設計專業設計師的精心規劃下，搖身一變成為充滿木質溫暖的人文風居所。喬克諾空間設計不限服務的領域，並且善於住宅、商業空間、集合住宿空間的整體規劃。對於專家來說，建造本身就是一個破壞自然與環境的行為，但在過程中應盡力減少傷害，讓空間與週邊的自然共存，或是使其與室內取得和諧平衡便是他們所努力的目標。

接下來我們要介紹的 69 坪人文風居所裡頭，每個室內的角落都可以感受到專家們希望打造一個舒適且安穩，並且追求自然的設計理念。除了當作住家使用，屋主也希望這個空間可以招待親朋好友來聚餐，因此專家主要的目標便是營造出簡單、適合人放鬆休憩、感到溫潤的空間，同時保持流暢感。

購買了毛胚屋，並且想要好好裝潢的話，你可以在這個專案裡頭找到許多實用的靈感。如果你需要專家的協助，建議你可以填寫我們的免費諮詢單，讓專人為你服務!

裝潢後的玄關廊道

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喬克諾空間設計

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一個家的玄關是室內與戶外的緩衝地帶，不管是給人的第一印象，或是以風水的角度來看都有其重要性。專家在規劃設計這個區域的時候，決定用不同的地磚來分出玄關(外)與廊道(內)，在廊道向內的方向以不同尺寸的拼貼設計，讓地面有不同方向的紋理而顯得豐富不單調，延伸性也更明顯，同時確立了不同的空間彼此的交流。

客廳的裝潢

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客廳身為交誼的公共領域，因此其中的氣氛十分重要。專家選擇利用木紋，讓廊道與客廳的地面有所區別，而木頭紋理的包樑衍架分出個自的領域。為了不要造成視覺疲勞，包樑運用木紋，讓起居空間裡頭洋溢著自然的氣息與風情。

客廳的另外一個角度

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整合式的餐廳與廚房

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由於餐廳與廚房的關係十分密切，因此專家以開放式的格局讓兩者共存。餐廚的空間在屋子的後方，日照相對來說比較弱，所以專家選擇用白色為主，木紋為輔的搭配方式，讓白色更為顯眼，空間的明亮度自然提升。而為了不要讓餐廳與廚房區的整體感過於單調，週邊使用了較深一點的木紋以及對比色。除此之外，廚具也加上了一些木紋與黑色的對比色調，以延續自然的主題。

廚房與餐廳的另外一個角度

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廚房與餐廳的另外一個角度

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主臥室

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考慮到主臥室是主人待最長時間的地方，所以在色與形的設定上要最為收斂，採用這樣的色紋搭配設定，讓空間感能最為放鬆，臥室也同樣設計一個獨自讀閱思考的角落。以空間的比例來說，這是設計師最喜愛的領域!

主臥另外一個角度

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主臥另外一個角度

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更衣間的設計構思

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專家考慮到更衣室位於房中房的空間，因此利用氣質滿分的實木百葉門，讓空間更通風、回風更順。配上了白色之後，空間絲毫不顯狹小，而黑櫃夾在白牆與白櫃中間更有俐落感，再換個角度讓木紋延牆發展，替空間帶來溫度。

更衣間另外一個角度

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主臥室的大浴室

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大浴室裡頭以不同的地板材質分隔盥洗與淋浴的區塊，並且利用木頭讓浴室顯得不生冷。另外兩個區域色調一冷一暖，視覺看來更有層次。

大浴室的另外一個角度

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次臥的裝潢

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比起主臥室，次臥室的空間相對小了許多，雖然說在設計的設定上來說，次臥是最少會用到的空間，但是設計師依舊規劃出足夠的收納，並且打造成半書房，兼具休息與閱讀工作的功能，是個『麻雀雖小，五臟俱全』的概念。

次臥的另外一個角度

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另外一間次臥

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另外一間次臥

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小浴室

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小浴室裡頭使用最經典又不搶色的黑與白來劃分浴室裡外，並且做為乾濕分離的分界。 當自然光灑落在白色磁磚上時，小浴室顯得更加明亮寬敞，因此即使用上了黑色也不會有壓迫感。

看完了這間毛胚屋裝潢後的樣貌，你是不是也找到許多不錯的靈感呢?

延伸閱讀:

「毛胚屋」該不該買？你一定要注意的 5 大重點！

40 年老屋翻新實例：四房兩廳、典雅又舒適的美麗公寓
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