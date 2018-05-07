台中市毛胚屋: 有溫馨木質裝潢的 69 坪單層居所

毛胚屋就像是原始的純白畫布，讓設計師可以發揮無限創意，姿意地創作。這一本點子簿的主角是一間 69 坪的單層毛胚屋，在來自喬克諾空間設計的專業設計師的精心規劃下，搖身一變成為充滿木質溫暖的人文風居所。喬克諾空間設計不限服務的領域，並且善於住宅、商業空間、集合住宿空間的整體規劃。對於專家來說，建造本身就是一個破壞自然與環境的行為，但在過程中應盡力減少傷害，讓空間與週邊的自然共存，或是使其與室內取得和諧平衡便是他們所努力的目標。

接下來我們要介紹的 69 坪人文風居所裡頭，每個室內的角落都可以感受到專家們希望打造一個舒適且安穩，並且追求自然的設計理念。除了當作住家使用，屋主也希望這個空間可以招待親朋好友來聚餐，因此專家主要的目標便是營造出簡單、適合人放鬆休憩、感到溫潤的空間，同時保持流暢感。

購買了毛胚屋，並且想要好好裝潢的話，你可以在這個專案裡頭找到許多實用的靈感。如果你需要專家的協助，建議你可以填寫我們的免費諮詢單，讓專人為你服務!