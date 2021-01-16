天花板設計法則 + 15 款超吸引人的實例

當我們忙著選新的牆色、新的地板、新的傢俱的時候，天花板設計這一個部分總是很容易就被忽略掉。但天花板裝潢其實是很重要的一個部分，特別是在客廳，一個好的天花板設計可以讓你的家居空間更有層次感和空間感，如果是小坪數的客廳，那天花板的作用就更大了！不僅可以通過延伸式的天花板線條提升空間張力，結合頂燈照明後有時還會有各種意想不到的驚喜效果！
舉例來說，我們最常見的白色天花板是最基本的設計款式，然而，其實你亦可以為天花板帶來新花樣！比如說現在最流行的間接照明天花板或者倒吊天花板，喜歡更有個性設計的你則可以選擇工業風或者現代風設計！今天就讓我們來參考以下15個極吸睛的天花板設計一下吧！
當然，如果你有更多的裝潢問題，也可以和我們的設計師直接交流喔～
間接照明的特點就是見光不見燈—指的是燈具不是直接把光線投向被照射物，而是通過牆壁、鏡面或地板反射，從而營造出一種柔和的照明效果。
最常用到間接照明的分別有客廳以及圖片中所見的臥室。設計師一般都會在原始天花板的四圍打造出一圈假天花板，並在兩層之間的空隙設置一整圈燈箱。 有了間接照明天花板，房內就會立刻多了一絲柔和感，氣氛升級。然而，這一種天花板的用電量比起一般使用主燈照為高，因此大家應該作多方面的考慮。
除了簡約的設計外，其實你也可以將間接照明天花板搭配主燈。這樣一來就不怕天花板看起來空蕩蕩，二來你也可以靠主燈的幫忙，提升空間的明亮度。
業界統稱為「倒吊天花板」的設計其實是間接照明天花板的一種變化。一般間接照明天花板會在中心的部分保留原始天花板，以及在這個中心部分裝上主燈；而倒吊天花板則會在這個中心部分多加一面平釘天花板，並裝上崁燈。
這一種設計由於額外裝設了崁燈，因此房子的明亮度會提高一點，而且可以營造出很棒的室內氣氛。然而，由於中心部分加裝了平釘天花板，因此樓底感覺上會變得較矮。
客廳設計以沈隱灰階為主基調，電視機主牆面更是採用了清水模設計，為房子來帶滿滿的日系禪風風格。然而，清水模的水泥質感會給人冰冰冷冷的印象，我們除了可以選用木質家具來提升房子的溫潤感外，其實還可以從天花板入手。
圖中的這個設計跟上一個天花板設計有異曲同工之妙，一半的天花板由淺色的木材包覆，完美地平衡了電視牆帶來的粗糙、冰冷感。同時，兩款不同的天花板亦有著區隔客廳與餐廳的用途，重點是這樣子做的話就不怕降低房子的空間感。
對於木頭愛好者來說，另一種選擇就是這一種以粗幼適中的木條妝點而成的天花板。擁有原始木紋的木條無論在顏色深淺上或者是紋理上都不一，呈現出一種自然又溫暖的感覺。
如果你喜歡極富現代感的設計的話，也許可以考慮圖中迢一種鏡面天花板看看喔！
鏡面天花板的好處就是能夠營造出兩倍大空間的錯覺，是打造出挑高、寬闊的家的好點子。同時，由於鏡面表平光滑，非常有利於室內光線的反射，因此不用開太多的燈，你的客廳就能經常保持明亮有朝氣了。
不過，採用鏡面的面積要跟整體客廳比例配合，鏡面太大的話會使人看起來眼花撩亂。
工業風天花板是一種非常有個性的現代天花板設計，原始水泥牆面的粗獷質感給人一種幹練感覺。如果你覺得光是弄一整面水泥天花板，空間看起來太過光禿禿的話，那麼可以利用軌道燈以及小射燈來提升設計的豐富感。
如果你覺得水泥天花板還是太粗獷的話，那麼可以考慮直接把天花板粉刷成暗灰色、黑色等富有個性的顏色，再以雙排軌道燈來打造出設計焦點。
這樣子簡約之餘又帶點工業風風味的設計，非常適合台灣的現代住宅喔！
另外，你亦可以保留天花板原始的喉管，以呈現出非一般的工業風味道。另外，你除了可以利用軌道燈來妝點天花板以外，亦可以加入一些設計特別的燈具來作為空間的主燈，使空間看起來更有層次、設計更豐富。
圖中的這一個公共領域有別於剛剛提到的工業風設計，因為它多了一份隨意取材風的味道，給人一種極隨性的感覺。在這一個天花板設計之中，我們可以留意以下這幾個設計元素：
懸吊式收納架在近年愈來愈流行，全因為它看起極富個性之餘，實際上還有實用的收納功能。
天花板雖然沒有保留水泥牆面的原始色彩，可是設計師利用喉管及軌道燈來營造出滿滿的工業風味道。
甚具復古風味的吊扇成為了天花板設計的焦點，相信會是客人們討論的重點之一喔！
揮別一成不變的設計吧！圖中的貨櫃屋以不規則的假天花板妝點空間，是種非常劊新而且有原創感的設計。搭配著這一個獨特天花板的還有間接照明，使整個客廳充滿著時尚現代感。
不過，讓你要打造這樣子的不規則假天花之前，請先諮詢室內設計師的意見喔！因為不是每個房子都適合這一種複雜的設計，特別是樓底不夠高的住宅。
有些時候房子的橫樑沒辦法移走或者以假天花板來把它們遮起來，那麼其中一個最聰明的解決方法是什麼呢？答案就是圖中的設計！只要把樑子粉刷成跟空間整體色調相容的色彩，這樣子就能把原本礙眼的橫樑，搖身一變變成妝點客廳天花板的設計元素。
一般的間接照明天花板都是四方形或者長方形的，然而你可以參考這一個由本地設計公司打造而成的創新天花板，改以流暢的弧形來點亮空間。
設計師以「框」與「弧」的曲線形塑空間，大膽嘗試全新設計。你可能會問，這一種充滿著未來感的吸睛天花板到底是怎麼打造而成的呢？答案就是現今最新的科技——3D數碼建模技術。以3D數碼建模技術訂製而成的模板會被運至現場組裝，透過團隊專業的施工，幾乎看不到結合面，從而令間內部呈流動型態，完全帶給我們滿滿的視覺衝擊！
你覺得以上的天花板設計有啟發到你嗎？
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