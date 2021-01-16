天花板設計法則 + 15 款超吸引人的實例

當我們忙著選新的牆色、新的地板、新的傢俱的時候，天花板設計這一個部分總是很容易就被忽略掉。但天花板裝潢其實是很重要的一個部分，特別是在客廳，一個好的天花板設計可以讓你的家居空間更有層次感和空間感，如果是小坪數的客廳，那天花板的作用就更大了！不僅可以通過延伸式的天花板線條提升空間張力，結合頂燈照明後有時還會有各種意想不到的驚喜效果！

舉例來說，我們最常見的白色天花板是最基本的設計款式，然而，其實你亦可以為天花板帶來新花樣！比如說現在最流行的間接照明天花板或者倒吊天花板，喜歡更有個性設計的你則可以選擇工業風或者現代風設計！今天就讓我們來參考以下15個極吸睛的天花板設計一下吧！

當然，如果你有更多的裝潢問題，也可以和我們的設計師直接交流喔～