你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

天花板設計法則 + 15 款超吸引人的實例

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
八里-精油公司辦公室, 柒貳設計 柒貳設計 客廳
Loading admin actions …

當我們忙著選新的牆色、新的地板、新的傢俱的時候，天花板設計這一個部分總是很容易就被忽略掉。但天花板裝潢其實是很重要的一個部分，特別是在客廳，一個好的天花板設計可以讓你的家居空間更有層次感和空間感，如果是小坪數的客廳，那天花板的作用就更大了！不僅可以通過延伸式的天花板線條提升空間張力，結合頂燈照明後有時還會有各種意想不到的驚喜效果！

舉例來說，我們最常見的白色天花板是最基本的設計款式，然而，其實你亦可以為天花板帶來新花樣！比如說現在最流行的間接照明天花板或者倒吊天花板，喜歡更有個性設計的你則可以選擇工業風或者現代風設計！今天就讓我們來參考以下15個極吸睛的天花板設計一下吧！

當然，如果你有更多的裝潢問題，也可以和我們的設計師直接交流喔～

1. 間接照明天花板

星鑽, 參與室內設計有限公司 參與室內設計有限公司 臥室 家具,窗户,财产,建筑,舒适,阴影,木头,室内设计,窗帘,地板
參與室內設計有限公司

星鑽

參與室內設計有限公司
參與室內設計有限公司
參與室內設計有限公司

間接照明的特點就是見光不見燈—指的是燈具不是直接把光線投向被照射物，而是通過牆壁、鏡面或地板反射，從而營造出一種柔和的照明效果。

最常用到間接照明的分別有客廳以及圖片中所見的臥室。設計師一般都會在原始天花板的四圍打造出一圈假天花板，並在兩層之間的空隙設置一整圈燈箱。 有了間接照明天花板，房內就會立刻多了一絲柔和感，氣氛升級。然而，這一種天花板的用電量比起一般使用主燈照為高，因此大家應該作多方面的考慮。

2. 間接照明天花板

台北大直北歐風住宅, 八軒室內裝修工程有限公司 八軒室內裝修工程有限公司 客廳
八軒室內裝修工程有限公司

台北大直北歐風住宅

八軒室內裝修工程有限公司
八軒室內裝修工程有限公司
八軒室內裝修工程有限公司

除了簡約的設計外，其實你也可以將間接照明天花板搭配主燈。這樣一來就不怕天花板看起來空蕩蕩，二來你也可以靠主燈的幫忙，提升空間的明亮度。

3. 倒吊天花板

／２ 世家新室內裝修公司 客廳
世家新室內裝修公司

／２

世家新室內裝修公司
世家新室內裝修公司
世家新室內裝修公司

業界統稱為「倒吊天花板」的設計其實是間接照明天花板的一種變化。一般間接照明天花板會在中心的部分保留原始天花板，以及在這個中心部分裝上主燈；而倒吊天花板則會在這個中心部分多加一面平釘天花板，並裝上崁燈。

這一種設計由於額外裝設了崁燈，因此房子的明亮度會提高一點，而且可以營造出很棒的室內氣氛。然而，由於中心部分加裝了平釘天花板，因此樓底感覺上會變得較矮。

4. 長型木板天花板

凌雲景觀樓中樓, 紫硯空間設計 紫硯空間設計 屋頂
紫硯空間設計

凌雲景觀樓中樓

紫硯空間設計
紫硯空間設計
紫硯空間設計

天花板的造型可以引導視覺動線——比如說圖中的客廳是屬於偏長方型的，而設計師在此利用一塊長木板來點綴平白的天花板，使視覺能夠加倍延伸。更重要的是，木材本身所擁有的紋理極富美感，為原本簡約平凡的客廳加添吸睛的設計元素。

5. 包木天花板

客廳設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 客廳 實木 Wood effect 客廳,清水模,鐵件,展示櫃
極簡室內設計 Simple Design Studio

客廳設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

客廳設計以沈隱灰階為主基調，電視機主牆面更是採用了清水模設計，為房子來帶滿滿的日系禪風風格。然而，清水模的水泥質感會給人冰冰冷冷的印象，我們除了可以選用木質家具來提升房子的溫潤感外，其實還可以從天花板入手。

圖中的這個設計跟上一個天花板設計有異曲同工之妙，一半的天花板由淺色的木材包覆，完美地平衡了電視牆帶來的粗糙、冰冷感。同時，兩款不同的天花板亦有著區隔客廳與餐廳的用途，重點是這樣子做的話就不怕降低房子的空間感。

6.木條天花板

實品參觀屋-日式木結構-健康住宅, 詮鴻國際住宅股份有限公司 詮鴻國際住宅股份有限公司 客廳
詮鴻國際住宅股份有限公司

實品參觀屋-日式木結構-健康住宅

詮鴻國際住宅股份有限公司
詮鴻國際住宅股份有限公司
詮鴻國際住宅股份有限公司

對於木頭愛好者來說，另一種選擇就是這一種以粗幼適中的木條妝點而成的天花板。擁有原始木紋的木條無論在顏色深淺上或者是紋理上都不一，呈現出一種自然又溫暖的感覺。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 鏡面天花板

現代風居家暗藏玻璃屋！沉穩灰階也能展現明、淨、透 , 唐御品空間設計 唐御品空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 家具,镜框,长椅,桌子,建造,室内设计,灯光,橱柜,工作室沙发,客厅
唐御品空間設計

現代風居家暗藏玻璃屋！沉穩灰階也能展現明、淨、透

唐御品空間設計
唐御品空間設計
唐御品空間設計

如果你喜歡極富現代感的設計的話，也許可以考慮圖中迢一種鏡面天花板看看喔！

鏡面天花板的好處就是能夠營造出兩倍大空間的錯覺，是打造出挑高、寬闊的家的好點子。同時，由於鏡面表平光滑，非常有利於室內光線的反射，因此不用開太多的燈，你的客廳就能經常保持明亮有朝氣了。

不過，採用鏡面的面積要跟整體客廳比例配合，鏡面太大的話會使人看起來眼花撩亂。

8. 原始水泥天花板

主辦公室 柒貳設計 客廳
柒貳設計

主辦公室

柒貳設計
柒貳設計
柒貳設計

工業風天花板是一種非常有個性的現代天花板設計，原始水泥牆面的粗獷質感給人一種幹練感覺。如果你覺得光是弄一整面水泥天花板，空間看起來太過光禿禿的話，那麼可以利用軌道燈以及小射燈來提升設計的豐富感。

9. 極簡工業風天花板

客廳 禾廊室內設計 客廳 客廳
禾廊室內設計

客廳

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

如果你覺得水泥天花板還是太粗獷的話，那麼可以考慮直接把天花板粉刷成暗灰色、黑色等富有個性的顏色，再以雙排軌道燈來打造出設計焦點。

這樣子簡約之餘又帶點工業風風味的設計，非常適合台灣的現代住宅喔！

10. 暗黑工業風

隱藏版第五房 為毛小孩打造專屬貓屋, 星葉室內裝修有限公司 星葉室內裝修有限公司 客廳 财产,家具,建造,长椅,镜框,室内设计,灯光,客厅,舒适,地板
星葉室內裝修有限公司

隱藏版第五房 為毛小孩打造專屬貓屋

星葉室內裝修有限公司
星葉室內裝修有限公司
星葉室內裝修有限公司

另外，你亦可以保留天花板原始的喉管，以呈現出非一般的工業風味道。另外，你除了可以利用軌道燈來妝點天花板以外，亦可以加入一些設計特別的燈具來作為空間的主燈，使空間看起來更有層次、設計更豐富。

11. 隨性工業風

高雄衛武營公寓住宅 - Living room 森畊空間設計 客廳 實木 Green living room,開方式客廳
森畊空間設計

高雄衛武營公寓住宅 – Living room

森畊空間設計
森畊空間設計
森畊空間設計

圖中的這一個公共領域有別於剛剛提到的工業風設計，因為它多了一份隨意取材風的味道，給人一種極隨性的感覺。在這一個天花板設計之中，我們可以留意以下這幾個設計元素：

懸吊式收納架在近年愈來愈流行，全因為它看起極富個性之餘，實際上還有實用的收納功能。

天花板雖然沒有保留水泥牆面的原始色彩，可是設計師利用喉管及軌道燈來營造出滿滿的工業風味道。

甚具復古風味的吊扇成為了天花板設計的焦點，相信會是客人們討論的重點之一喔！

12. 不規則天花板

貨櫃屋接待所, 石方室內裝修有限公司 石方室內裝修有限公司 客廳
石方室內裝修有限公司

貨櫃屋接待所

石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司

揮別一成不變的設計吧！圖中的貨櫃屋以不規則的假天花板妝點空間，是種非常劊新而且有原創感的設計。搭配著這一個獨特天花板的還有間接照明，使整個客廳充滿著時尚現代感。

不過，讓你要打造這樣子的不規則假天花之前，請先諮詢室內設計師的意見喔！因為不是每個房子都適合這一種複雜的設計，特別是樓底不夠高的住宅。

13. 長型橫樑天花板

山 住宅 Mt. house, 齊禾設計有限公司 齊禾設計有限公司 客廳 Green
齊禾設計有限公司

山 住宅 Mt. house

齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司

有些時候房子的橫樑沒辦法移走或者以假天花板來把它們遮起來，那麼其中一個最聰明的解決方法是什麼呢？答案就是圖中的設計！只要把樑子粉刷成跟空間整體色調相容的色彩，這樣子就能把原本礙眼的橫樑，搖身一變變成妝點客廳天花板的設計元素。

4. 弧型假天花

自然不造作 零角度唯美宅, Luova 創研俬.集 Luova 創研俬.集 視聽室 水泥 White 白色的,汽车设计,光,建造,舒适,室内设计,汽车照明,材料特性,桌子,房地产
Luova 創研俬.集

自然不造作 零角度唯美宅

Luova 創研俬.集
Luova 創研俬.集
Luova 創研俬.集

一般的間接照明天花板都是四方形或者長方形的，然而你可以參考這一個由本地設計公司打造而成的創新天花板，改以流暢的弧形來點亮空間。

14. 流動型天花板

自然不造作 零角度唯美宅, Luova 創研俬.集 Luova 創研俬.集 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 水泥 White
Luova 創研俬.集

自然不造作 零角度唯美宅

Luova 創研俬.集
Luova 創研俬.集
Luova 創研俬.集

設計師以「框」與「弧」的曲線形塑空間，大膽嘗試全新設計。你可能會問，這一種充滿著未來感的吸睛天花板到底是怎麼打造而成的呢？答案就是現今最新的科技——3D數碼建模技術。以3D數碼建模技術訂製而成的模板會被運至現場組裝，透過團隊專業的施工，幾乎看不到結合面，從而令間內部呈流動型態，完全帶給我們滿滿的視覺衝擊！

你覺得以上的天花板設計有啟發到你嗎？

延伸閱讀：

9種不同材質、不同款式的屋頂及天花設計

9個令人著迷的天花板設計

什麼是「穿堂煞」？ 要如何化解？
你最喜歡哪一種設計呢？留言告訴我們吧～

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了