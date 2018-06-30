桃園獨棟厝: 三代同堂的日式現代風溫馨住家

每一位設計師都有自己獨特的理念，而找到一位想法接近的專業人士，可以打造出最符合你心中願景的家。這本點子簿所要介紹的桃園獨棟厝，是由來自騰龘空間設計有限公司的設計師所親手編織出的美麗結晶。騰龘的設計師們專攻建築、飯店、商業、辦公、住宅全方位空間設計，提供高素質設計 / 工程的專業服務。他們的作品中蘊含著文化與情感記憶，而這樣的設計理念也在我們今天所要介紹的作品中盡展無遺。
點子簿中所介紹的獨棟厝是為三代同堂的家庭所量身訂做的，因此家族成員的生活需求便成為最大的考量。設計風格的方面，室內的裝潢呼應了以灰白作為主色調的日式現代風外觀，選材則強調溫潤質感，藉此為一家六口營造出家的溫馨感。利用木皮材質，加上空間本身大面自然採光的優勢，家庭的氛圍更為溫暖和諧。
從公共領域、長者的房間到主臥室，每一個角落都讓家族成員彼此間可緊密連結之餘，又不失有自己的私密空間。欣賞各個細節，你絕對會感受到設計師的用心。現在就跟著我們，一塊欣賞這間三代同堂的獨棟厝吧~
身為室內與戶外的緩衝地帶，玄關在家中扮演著重要的角色。一踏進了這間獨棟厝，寬敞明亮的空間內帶有木質的溫暖，簡單的畫作與擺設，讓玄關處顯得整潔卻又不單調。
設計師相信空間是為了調節生活而生，因此客廳的設計主要是為繁忙的生活節奏，增添大自然沉靜的樂曲。 淺色系的沙發，配上咖啡色的收納櫃，客廳的整體感非常一致，讓人感受不到一絲壓迫感。
設計師以格柵分隔餐廳與廚房，然而卻又讓彼此相連。屋主可以視當下的需求，選擇打開或是關上格柵，讓廚房與餐廳成為兩個可以彼此作業，互相不干擾的獨立空間。
廚房裏頭有張吧檯桌，非常適合在此喝杯茶，或是享用早餐。
雖然說屋子內的主要風格走簡約日式路線，但是可以從燈具這些家飾品中，看到現代風的元素。
家中的長者有早晚散步的習慣，為了體恤他們的生活需求與身體狀態，設計師在一樓設置孝親房，對於長者來說生活更加便利舒適!
對於許多台灣家庭來說，泡茶的時光最為彌足珍貴，也是全家人忙碌一天之後唯一的靜謐時光。設計師打造了這樣的角落，讓家族成員可以一起在此放鬆地喝杯茶。
走進主臥室可以發現裏頭延續公共領域的色系與風格，木頭的床頭牆，加上淺色系的寢具與地板，都讓疲累的身軀可以好好地休息..
不僅在獨棟厝的公共領域可以看出不同的小細節，臥室裏頭也有許多值得注意的亮點。比方說造型獨具的床頭燈，以及各種不同的相框，顯現出設計師與屋主的好品味!
兒童房雖然也用上淺色系，但是在寢具顏色上大作文章，讓兒童房增添活潑的氣息。
許多人一想到要如何收納衣物便十分頭痛，而有周全設計的衣櫥可以為你解決許多困擾。像是這間更衣間分隔清楚的衣櫥，讓各種功能的衣物與飾品都可以有自己的家。
利用走道空間打造而成的衣物收納區，讓這個區塊搖身一變成為精品店~
用上石材與瓷磚的浴室帶有淡淡的奢華氣息，卻又不失優雅的味道。乾濕分離的設計，則十分符合現代家庭的生活習慣。
看完了這間獨棟厝的設計，你是不是感受到設計師的用心與貼心呢? 需要專業設計師幫你裝潢的話，歡迎填寫免費諮詢單喔~
延伸閱讀: