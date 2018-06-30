桃園獨棟厝: 三代同堂的日式現代風溫馨住家

每一位設計師都有自己獨特的理念，而找到一位想法接近的專業人士，可以打造出最符合你心中願景的家。這本點子簿所要介紹的桃園獨棟厝，是由來自騰龘空間設計有限公司的設計師所親手編織出的美麗結晶。騰龘的設計師們專攻建築、飯店、商業、辦公、住宅全方位空間設計，提供高素質設計 / 工程的專業服務。他們的作品中蘊含著文化與情感記憶，而這樣的設計理念也在我們今天所要介紹的作品中盡展無遺。

點子簿中所介紹的獨棟厝是為三代同堂的家庭所量身訂做的，因此家族成員的生活需求便成為最大的考量。設計風格的方面，室內的裝潢呼應了以灰白作為主色調的日式現代風外觀，選材則強調溫潤質感，藉此為一家六口營造出家的溫馨感。利用木皮材質，加上空間本身大面自然採光的優勢，家庭的氛圍更為溫暖和諧。

從公共領域、長者的房間到主臥室，每一個角落都讓家族成員彼此間可緊密連結之餘，又不失有自己的私密空間。欣賞各個細節，你絕對會感受到設計師的用心。現在就跟著我們，一塊欣賞這間三代同堂的獨棟厝吧~