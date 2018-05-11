高雄市小公寓: 半開放式的 33 平方米北歐風居所

許多人終其一生都在尋覓著相知相守的伴侶，而每一個居家空間，也都需要一位願意傾聽、觀察，盡可能地將其劣勢轉為優勢，捏塑出最美好的樣貌的設計師。這本點子簿的主角是間位在高雄的 33 平方米小公寓，在Moooi Design 驀翊設計的設計師們細心規劃設計下，搖身一變成為以率性藍色做為空間主調，並以天然木皮做點綴，十分率性的北歐風居所。設計師們利用半開放式設計與垂直利用的空間分配手法，讓小空間發揮最大的效用，同時也保留了穿透感，小空間得以在兼顧收納的同時，也不顯狹窄。

對於Moooi的設計師來說，生活不單只是生存於世上，追求生活中的美好，是人生於世上的價值依存。因此，為人的生活帶來美麗與美好是他們的中心理念。設計師們依據每位業主的需求與生活體驗，透過應用不同材質，條配比例與線條，進而構築每個人心中的美麗居家空間。

接下來所要介紹的半開方式 33 平方米的北歐風居所裏頭，每個角落都展現了設計師們的理念，讓人感受到家的溫暖，以及設計師賦予小空間嶄新生命的用心。現在就讓我們出發到高雄市，欣賞這間北歐風的小公寓吧!