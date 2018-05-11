高雄市小公寓: 半開放式的 33 平方米北歐風居所

許多人終其一生都在尋覓著相知相守的伴侶，而每一個居家空間，也都需要一位願意傾聽、觀察，盡可能地將其劣勢轉為優勢，捏塑出最美好的樣貌的設計師。這本點子簿的主角是間位在高雄的 33 平方米小公寓，在Moooi Design 驀翊設計的設計師們細心規劃設計下，搖身一變成為以率性藍色做為空間主調，並以天然木皮做點綴，十分率性的北歐風居所。設計師們利用半開放式設計與垂直利用的空間分配手法，讓小空間發揮最大的效用，同時也保留了穿透感，小空間得以在兼顧收納的同時，也不顯狹窄。
對於Moooi的設計師來說，生活不單只是生存於世上，追求生活中的美好，是人生於世上的價值依存。因此，為人的生活帶來美麗與美好是他們的中心理念。設計師們依據每位業主的需求與生活體驗，透過應用不同材質，條配比例與線條，進而構築每個人心中的美麗居家空間。
接下來所要介紹的半開方式 33 平方米的北歐風居所裏頭，每個角落都展現了設計師們的理念，讓人感受到家的溫暖，以及設計師賦予小空間嶄新生命的用心。現在就讓我們出發到高雄市，欣賞這間北歐風的小公寓吧!
藍色系貫穿了半開方式的空間，仔細一看客廳的牆面，家徽以不同畫框分割的手法呈現，成為客廳的主要裝飾品。
相信大家都曾體驗到，厚實牆面給人的壓迫感吧? 像這種 33 平方米的小公寓裡頭，用高度適中的矮櫃作為隔間，可以隱藏臥室的床鋪，讓休眠區享用私密感，同時還能當作客廳的收納櫃。
往地面一看，臥室區做了架高的設計，可以劃分公私領域之餘，也可作為空間主要的走動區域，因此天花板僅需以簡單的明管線條走縣，節省了裝修的花費，同時又維持潔淨的視覺效果。
沙發旁的矮櫃除了有隔間功能，還可以當作客廳的視聽設備的機櫃。櫃體各區的大小則是以屋主提供的設備尺寸，做出最完美的分割。
剛才看到設計師以矮櫃分隔臥室與客廳，而圖中的左手邊，你可以看到天然木皮與藍色漆面兩種對比色，自然地區隔了客廳以及用餐區。利用顏色劃分領域可以維持穿透感外，也除去了隔間的費用。
這間 33 平方米的小公寓屬於狹長型空間，為了要保留最大的走道空間，視聽設備區採薄型的電視牆，設計師僅於牆面留設一凹槽吊掛喇叭，並將視聽機櫃轉設於沙發旁的矮櫃中。
廁所入口以隱藏門的設計手法與電視牆面造型整合，完美地將其隱藏起來。
連著桌面的兩人用小餐檯，可以在客人造訪小公寓時，延展成為四人用的桌面空間，搭配了天然木皮的元素，用餐的空間成為整間小公寓裡頭的視覺焦點。
兩人用的餐桌的另外一個功能，就是可以劃分出不同領域，但是空間依舊十分流暢。
為了讓後來加購的廚具與建商原設的能夠完美結合，設計師選用相同材質的人造石與廚具門板。延伸的檯面與櫃體強化了廚房的功能性，同時也讓空間更為延伸。
面向臥室這面的矮櫃採雙面櫃設計，收納機能十分強。
設計師加入了活動式家具，減少了裝修預算，同時也有畫龍點睛之用。
設計師捨棄了設置床頭板，讓藍色的主牆面顏色至此，整體畫面更有北歐風的味道。
從這張圖中，可以看出一盞獨特燈具的畫龍點睛之用。
設計師利用空間牆面界線的延伸，完美劃分出獨立的更衣梳化空間，同時以垂直分割的手法，將更衣間的空間利用率最大化。
由於牆邊的原有樑柱形成了薄型空間，因此設計師在此設置以方格分隔的收納櫃，讓化妝品可以被適當地分類收納，櫃體本身也不會過於呆板無趣。
更衣室裡頭設置了配合空間比例大小的樓梯台階，除了可以做收納外，與解決了頂層衣櫃拿取便利度的問題~
看完每個角落的設計，你是不是也認同設計師就是這間 33 平方米小公寓的知音呢? 不僅將空間的可能性發揮到最大限度，還營造出家的溫暖，非常完美~