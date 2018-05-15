你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

平屋頂組合屋: 可以客製化的 19 坪耐震隔熱住宅

Peggy Yu Peggy Yu
【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 經典風格的走廊，走廊和樓梯
Loading admin actions …

若你想到組合平房，會想到什麼呢？希望結構紮實，希望能耐震又隔熱？

今天我們的設計師要帶大家去看一間適合聚會的起居室小屋，裡面有和室與實木地板、廚房中島吧台、沙發區電視牆，可說是應有盡有！

這一棟客製化的空間，是否讓人相當心動呢？快來看看可以讓親朋好友都舒適自在，並且健康生活的輕巧移動性住宅。

外觀

homify 平房
homify

homify
homify
homify

你看得出來這裡是三間屋子組合在一起的嗎？

室內實際坪數為19坪，平屋頂造型，規劃1房1衛浴1大客廳+廚房中島，作為屋主與朋友聚會時之場所，重點擺放在大客廳的設計！

大客廳的規劃

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 經典風格的走廊，走廊和樓梯
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

這裡的客廳有四面通透的窗戶，充足的照明與空間規劃。

方正的客廳

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 廚房
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

從大片落地窗就可以感受到陽光的洗禮，另一側則有廚房的吧台。

廚房規劃

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 客廳
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

客廳有吧台一般的中島，兩側檯面運用起來很方便，也可以招待朋友喝酒吃飯，都不是問題！

​門口的景色

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 視聽室
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

從門口進來是簡單的玄關，一旁也有規劃相同色系的窗戶。

玄關細節

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 客廳
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

木製面板的玄關就讓人感受到舒適的質感，選用木質貼皮也是一種選擇。

另外，咖啡色系廚房也是一樣讓人感到溫馨。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​大理石的地面

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 經典風格的走廊，走廊和樓梯
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

這裡的地面選擇大理石增加質感，搭配木柵欄一般的規劃設計增加層次。

客廳細節

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 經典風格的走廊，走廊和樓梯
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

這個空間就是深淺棕色的搭配，相得益彰。

外觀

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 平房 建造,窗户,门,房子,木头,植物,阴影,夹具,正面,色调和色调
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

玄關加了幾盞黃色的燈光，增加溫馨的氛圍，當然落地窗也會裝上紗窗確保隱私。

浴室搶先看

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 浴室
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

乾濕分離的浴室還有對外窗戶，使用黑白兩色讓整體更為利落。

黑白洗手台

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 浴室
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

外觀組合過程

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

這裡內部裝潢可與外部平屋頂的房子分開作業，施工更為快速。

利用車子搬移

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

平屋頂的移動性高，也可以依照喜好來調整擺放空間。

內部鋼牆

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

正在組裝內部空間就可以看到整體內部夾層的堅固鋼牆。

移動性高

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

輕鬆就能移動到你想要的空間，最適合戶外草地擺放。

​組裝過程也非常仔細小心

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

外觀的細節

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

這裡可以看到正面已形成，質感的大門與牆面，就與一般的平房一樣，價格又相當親民！

移動到你喜歡的地方

【客製19坪】平屋頂-長治, 築地岩移動宅 築地岩移動宅
築地岩移動宅

【客製19坪】平屋頂-長治

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

利用大貨車就能立刻搬家！這樣的便利性你心動了嗎？

看更多：鄉間的平房: 有混凝土外牆，室內充滿木頭溫暖的舒適空間

自地自建實例: 採用客製化木結構的耐震歐風別墅

低價貨櫃屋：一個有絕美頂樓露臺、含車庫的時尚居所

12 坪的樓中樓: 擁有完善收納設計的高質感居所
這樣的便利性適合你嗎？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了