平屋頂組合屋: 可以客製化的 19 坪耐震隔熱住宅

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若你想到組合平房，會想到什麼呢？希望結構紮實，希望能耐震又隔熱？
今天我們的設計師要帶大家去看一間適合聚會的起居室小屋，裡面有和室與實木地板、廚房中島吧台、沙發區電視牆，可說是應有盡有！
這一棟客製化的空間，是否讓人相當心動呢？快來看看可以讓親朋好友都舒適自在，並且健康生活的輕巧移動性住宅。
你看得出來這裡是三間屋子組合在一起的嗎？
室內實際坪數為19坪，平屋頂造型，規劃1房1衛浴1大客廳+廚房中島，作為屋主與朋友聚會時之場所，重點擺放在大客廳的設計！
這裡的客廳有四面通透的窗戶，充足的照明與空間規劃。
從大片落地窗就可以感受到陽光的洗禮，另一側則有廚房的吧台。
客廳有吧台一般的中島，兩側檯面運用起來很方便，也可以招待朋友喝酒吃飯，都不是問題！
從門口進來是簡單的玄關，一旁也有規劃相同色系的窗戶。
木製面板的玄關就讓人感受到舒適的質感，選用木質貼皮也是一種選擇。
另外，咖啡色系廚房也是一樣讓人感到溫馨。
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這裡的地面選擇大理石增加質感，搭配木柵欄一般的規劃設計增加層次。
這個空間就是深淺棕色的搭配，相得益彰。
玄關加了幾盞黃色的燈光，增加溫馨的氛圍，當然落地窗也會裝上紗窗確保隱私。
乾濕分離的浴室還有對外窗戶，使用黑白兩色讓整體更為利落。
這裡內部裝潢可與外部平屋頂的房子分開作業，施工更為快速。
平屋頂的移動性高，也可以依照喜好來調整擺放空間。
正在組裝內部空間就可以看到整體內部夾層的堅固鋼牆。
輕鬆就能移動到你想要的空間，最適合戶外草地擺放。
這裡可以看到正面已形成，質感的大門與牆面，就與一般的平房一樣，價格又相當親民！
利用大貨車就能立刻搬家！這樣的便利性你心動了嗎？
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