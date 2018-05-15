平屋頂組合屋: 可以客製化的 19 坪耐震隔熱住宅

若你想到組合平房，會想到什麼呢？希望結構紮實，希望能耐震又隔熱？

今天我們的設計師要帶大家去看一間適合聚會的起居室小屋，裡面有和室與實木地板、廚房中島吧台、沙發區電視牆，可說是應有盡有！

這一棟客製化的空間，是否讓人相當心動呢？快來看看可以讓親朋好友都舒適自在，並且健康生活的輕巧移動性住宅。