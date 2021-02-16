氣密窗有什麼優缺點？ 如何選購？

在新家裝潢的過程中你最關心的部分和問題是什麼呢？我們知道裝潢是一個巨大的工程，需要我們從很多方面和角度進行思考和規劃，不僅僅是基礎結構和總體設計，還有大量的細節問題都需要我們用心對待，例如傢俱的搭配，裝飾品的擺放，家用電器的選購等等，那麼你有考慮過窗戶的問題嗎？如果你還沒有聽過氣密窗，那麼一定不要錯過今天的點子簿喔～ 隨著雨季和颱風季的來臨，你家的窗戶有辦法阻擋強風暴雨嗎？對於很多人來說，下雨天總是要擔心家裡會不會進水，萬一雨水滲進來後，又要忙著擦積水。

其實，市面上有一種能解決以上問題的窗戶類型——抗颱防滲水的隔音氣密窗。現在就讓我來多了解這一種全能窗戶吧！