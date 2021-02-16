氣密窗有什麼優缺點？ 如何選購？

在新家裝潢的過程中你最關心的部分和問題是什麼呢？我們知道裝潢是一個巨大的工程，需要我們從很多方面和角度進行思考和規劃，不僅僅是基礎結構和總體設計，還有大量的細節問題都需要我們用心對待，例如傢俱的搭配，裝飾品的擺放，家用電器的選購等等，那麼你有考慮過窗戶的問題嗎？如果你還沒有聽過氣密窗，那麼一定不要錯過今天的點子簿喔～ 隨著雨季和颱風季的來臨，你家的窗戶有辦法阻擋強風暴雨嗎？對於很多人來說，下雨天總是要擔心家裡會不會進水，萬一雨水滲進來後，又要忙著擦積水。
其實，市面上有一種能解決以上問題的窗戶類型——抗颱防滲水的隔音氣密窗。現在就讓我來多了解這一種全能窗戶吧！
現在每家每戶基本上都裝有鋁窗，因為它比舊式的鐵窗輕巧得多，而且耐用度十足。然而，這些普通鋁窗並無隔音、抗颱等重要功能。
相反，氣密窗可以解決傳統鋁窗的這些缺點。而鋁窗跟氣密窗最大的分別就在於後者裝有隔音氣密條。常見的氣密條材質有PVC（Polyvinyl chloride，聚氯乙烯），然而用久了之後會收縮變形，窗框的密合度會變差。而另一種較高級的材質是EPDM橡膠氣密條，與車子邊門的膠條材質同等級，雖然較PVC氣密條耐用，但價格可以貴上一倍。
另外，一般而言氣密窗的窗框由塑鋼或鋁組成；而玻璃窗材質方面，則有膠合玻璃或複層玻璃兩種可供選擇。大家要留意的是，玻璃的厚度起碼需要有8mm或以上，才能有理想的隔音效果。
正統的氣密窗必須具備以下四項CNS（經濟部中央標準檢驗局）的規定：
1. 氣密性：
窗戶的氣密性區分為四級:120等級、30等級、8等級、2等級。氣密的等級數愈小，氣密度愈好。一般而言，8等級足以減低城市裡的噪音，然而如果你希望提升窗戶的隔音效果，那麼就應該選用擁有2級氣密性的窗型。
2.隔音性：
窗戶的隔音功能取決於窗戶的氣密度，氣密度達8級至2級的氣密窗，一般都可以阻絕25 至 35 分貝噪音 （一般巷弄、主要幹道旁的噪音）可以滿足大多數人對於隔音窗的要求。
3. 水密性：
CNS3092將窗戶的水密性分為五級:10、15、25、35以及50 kgf/m2，等級愈高愈能避免在暴風雨期間室內進水的情況。符合式樓層的窗戶水密性需達25 kgf/m2以上，而中高樓層的窗戶水密性必須達35以上kgf/m2。
4. 抗風壓性：
CNS抗風壓標準分有7個等級：80、120、160、200、240、280以及360kgf/m2。等級愈高，抗風壓性就愈好。一般的氣密窗要求達到280 kgf/m2等級（足以抵擋15級中度颱風）；而具有抗颱功能的氣密窗需要達至CNS標準的最高等級360kgf/m2，足以抵擋16級的強烈颱風。
另外，有個別的氣密窗廠商會自行送檢並要求加強等級，因此市面上亦可以找得到通過480kgf/m2抗風壓等級的窗型。
消費者會選擇請工匠安裝氣密窗的原因，無非都是因為它具有防沙、防水、隔音、抗颱風等重要功能。有了氣密窗，雨季來臨的時候就再也不用擔心房子會進水了！
另外，氣密窗的款式有多樣化的選擇，無論是何種窗型可以量身訂做。
氣密窗常見的PVC軟性氣密條會因為時間、溫差而收縮變型並出現漏氣的情況，變相失去窗戶應有的防水、隔音效果。
另外，氣密窗價格比普通鋁窗的價格高，每才 (30cm x 30cm)要價NT. 350元～1,000元不等（格價依所選擇的氣密條、玻璃材質而有所變動 ）。
另外，符合CNS標準的氣密窗應附有風雨測試之實驗證明；而具隔音功能的氣密窗應有國立大學所開出之隔音證明。購買時，記得要跟商家詢問一下。
當氣密窗裝妥好，你可以把一張薄薄的名片放在窗框處，然而把窗戶緊閉，再嘗試輕拉名片。如果拉扯的時候感受到明顯的阻力，就證明窗戶的密合度足夠。同時，在窗戶緊閉時，需要意風吹時會不會有口哨聲，有的話就代表配件銜接處有縫隙，需請專家作調整。
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