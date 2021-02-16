你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

氣密窗有什麼優缺點？ 如何選購？

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
homify 窗戶
Loading admin actions …

在新家裝潢的過程中你最關心的部分和問題是什麼呢？我們知道裝潢是一個巨大的工程，需要我們從很多方面和角度進行思考和規劃，不僅僅是基礎結構和總體設計，還有大量的細節問題都需要我們用心對待，例如傢俱的搭配，裝飾品的擺放，家用電器的選購等等，那麼你有考慮過窗戶的問題嗎？如果你還沒有聽過氣密窗，那麼一定不要錯過今天的點子簿喔～ 隨著雨季和颱風季的來臨，你家的窗戶有辦法阻擋強風暴雨嗎？對於很多人來說，下雨天總是要擔心家裡會不會進水，萬一雨水滲進來後，又要忙著擦積水。

其實，市面上有一種能解決以上問題的窗戶類型——抗颱防滲水的隔音氣密窗。現在就讓我來多了解這一種全能窗戶吧！

​氣密窗跟普通的鋁窗有什麼分別？

斷熱氣密高效節能─魔法瓶住宅, 台日國際住宅股份有限公司 台日國際住宅股份有限公司 房子 日本住宅,鋼構,耐震,綠建築,健康,節能,魔法瓶住宅,​鋼構屋
台日國際住宅股份有限公司

斷熱氣密高效節能─魔法瓶住宅

台日國際住宅股份有限公司
台日國際住宅股份有限公司
台日國際住宅股份有限公司

現在每家每戶基本上都裝有鋁窗，因為它比舊式的鐵窗輕巧得多，而且耐用度十足。然而，這些普通鋁窗並無隔音、抗颱等重要功能。

相反，氣密窗可以解決傳統鋁窗的這些缺點。而鋁窗跟氣密窗最大的分別就在於後者裝有隔音氣密條。常見的氣密條材質有PVC（Polyvinyl chloride，聚氯乙烯），然而用久了之後會收縮變形，窗框的密合度會變差。而另一種較高級的材質是EPDM橡膠氣密條，與車子邊門的膠條材質同等級，雖然較PVC氣密條耐用，但價格可以貴上一倍。

另外，一般而言氣密窗的窗框由塑鋼或鋁組成；而玻璃窗材質方面，則有膠合玻璃或複層玻璃兩種可供選擇。大家要留意的是，玻璃的厚度起碼需要有8mm或以上，才能有理想的隔音效果。

​正統氣密窗的規格(一)

​【夫&妻的自在空間】 衍相室內裝修設計有限公司
衍相室內裝修設計有限公司

​【夫&妻的自在空間】

衍相室內裝修設計有限公司
衍相室內裝修設計有限公司
衍相室內裝修設計有限公司

正統的氣密窗必須具備以下四項CNS（經濟部中央標準檢驗局）的規定：

1. 氣密性：

窗戶的氣密性區分為四級:120等級、30等級、8等級、2等級。氣密的等級數愈小，氣密度愈好。一般而言，8等級足以減低城市裡的噪音，然而如果你希望提升窗戶的隔音效果，那麼就應該選用擁有2級氣密性的窗型。

2.隔音性：

窗戶的隔音功能取決於窗戶的氣密度，氣密度達8級至2級的氣密窗，一般都可以阻絕25 至 35 分貝噪音 （一般巷弄、主要幹道旁的噪音）可以滿足大多數人對於隔音窗的要求。

​正統氣密窗的規格(二)

超大落地窗，視野好風光 全天候氣密窗 商业空间 無障礙,軌道,採光,隔間,通風,宴會,婚禮,落地窗,花園,大型窗,場地,面積,餐廳
全天候氣密窗

超大落地窗，視野好風光

全天候氣密窗
全天候氣密窗
全天候氣密窗

3. 水密性：

CNS3092將窗戶的水密性分為五級:10、15、25、35以及50 kgf/m2，等級愈高愈能避免在暴風雨期間室內進水的情況。符合式樓層的窗戶水密性需達25 kgf/m2以上，而中高樓層的窗戶水密性必須達35以上kgf/m2。

4. 抗風壓性：

CNS抗風壓標準分有7個等級：80、120、160、200、240、280以及360kgf/m2。等級愈高，抗風壓性就愈好。一般的氣密窗要求達到280 kgf/m2等級（足以抵擋15級中度颱風）；而具有抗颱功能的氣密窗需要達至CNS標準的最高等級360kgf/m2，足以抵擋16級的強烈颱風。

另外，有個別的氣密窗廠商會自行送檢並要求加強等級，因此市面上亦可以找得到通過480kgf/m2抗風壓等級的窗型。

​氣密窗有什麼優點？

別墅施作中-記錄, 光島室內設計 光島室內設計 窗戶
光島室內設計

別墅施作中-記錄

光島室內設計
光島室內設計
光島室內設計

消費者會選擇請工匠安裝氣密窗的原因，無非都是因為它具有防沙、防水、隔音、抗颱風等重要功能。有了氣密窗，雨季來臨的時候就再也不用擔心房子會進水了！

另外，氣密窗的款式有多樣化的選擇，無論是何種窗型可以量身訂做。

​氣密窗有什麼缺點？

BRAVO INTERIOR DESIGN & DECO KUAN STYLE 璞碩室內裝修設計工程有限公司 窗戶
璞碩室內裝修設計工程有限公司

BRAVO INTERIOR DESIGN & DECO KUAN STYLE

璞碩室內裝修設計工程有限公司
璞碩室內裝修設計工程有限公司
璞碩室內裝修設計工程有限公司

氣密窗常見的PVC軟性氣密條會因為時間、溫差而收縮變型並出現漏氣的情況，變相失去窗戶應有的防水、隔音效果。

另外，氣密窗價格比普通鋁窗的價格高，每才 (30cm x 30cm)要價NT. 350元～1,000元不等（格價依所選擇的氣密條、玻璃材質而有所變動 ）。

​我該如何選購優質的氣密窗？

homify 窗戶
homify

homify
homify
homify

市面上標榜為氣密的窗戶其實都不一定是正統的氣密窗，因此選購氣密窗最重要的一點就是光顧有信譽的賣家。

特殊證明

白屋 居所 御見設計企業有限公司 窗戶
御見設計企業有限公司

白屋 居所

御見設計企業有限公司
御見設計企業有限公司
御見設計企業有限公司

另外，符合CNS標準的氣密窗應附有風雨測試之實驗證明；而具隔音功能的氣密窗應有國立大學所開出之隔音證明。購買時，記得要跟商家詢問一下。

當氣密窗裝妥好，你可以把一張薄薄的名片放在窗框處，然而把窗戶緊閉，再嘗試輕拉名片。如果拉扯的時候感受到明顯的阻力，就證明窗戶的密合度足夠。同時，在窗戶緊閉時，需要意風吹時會不會有口哨聲，有的話就代表配件銜接處有縫隙，需請專家作調整。

延伸閱讀:

擁有絕佳隔音與新科技：設有360度大露臺的三層時尚美房

43個你可以直接複製的木棧板家具設計

神明桌怎麼設計？風水禁忌、必知的重點與設計範例
你會考慮安裝氣密窗嗎？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了