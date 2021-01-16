什麼是「穿堂煞」？ 要如何化解？

中華文化中的風水學歷史悠久，許多人看房、買房的時候都會選擇諮詢風水老師的意見。對於大多數人來說，即便是那些不太相信風水的年輕人，其實也會刻意避開那些風水學雷區，都是抱著寧可信其有，不可信其無的心態，畢竟房子是人生中最重要的一個東西之一，而且也還需要考慮家裡長輩的意見，所以千萬馬虎不得！那麼你對風水了解多少呢？其實在眾多風水法則之中，最忌的第一大項定必是「穿堂煞」！那麼到底穿堂煞是怎麼樣形成的？穿堂風又可以怎麼樣避免？實際上我們有什麼化解的辦法呢？如果你也好奇這些問題，那麼現在就趕快來看看這一篇文章，深度了解吧！當然，如果你有任何關於裝潢的問題，也可以直接與我們的專家聯繫喔～
現代風的居家空間強調室內採光，因而常會安裝大片的落地玻璃窗或者玻璃門。然而在風水學上，如果家裡出現「門對門、門對窗、窗對窗」等情況，我們就會稱之為穿堂煞裝潢。
比如說如果家裡的大門直接對著陽台的門窗，而中間並無任何屏障的話，就形成了穿堂煞。當我們把大門打開的時候，強風穿堂而過，形成風水大忌的過堂風（或穿堂風）。
穿堂風是對財運影響最大的一煞，由於空氣快速地進出房子，象徵著財氣瞬間穿堂就過，房子自然就不容易聚財，實屬大破財之象。因此，穿堂煞會影響屋主的財運，絕對是生意人的大忌喔！
另外，穿堂也會造成宅內氣場快速流動而且極不穩定，容易造成屋主性格急躁、易與人發生口角，甚至易引至血光意外。
有些人可能會覺得風水學是種迷信，然而穿堂煞亦並非無科學根據。試想像一下，冬天的時候室內常有冷風流動，讓人住得不舒服。平時由於風力太大，房門亦容易自動用力關上，可能會把小孩或者老人嚇到，這樣子家裡就不得安寧了。就算是在夏天的時候，人體的汗液毛孔打開，而長時間吹穿堂風會讓邪氣乘虛而入，引起身體不適。
總括而言，穿堂煞對屋主及家人的財運及健康均有不良的影響！以下我們將會為大家提供4個簡單的化解方法，在不必改變房子窗戶或大門位置的情況下解決穿堂風的問題喔～
窗簾是室內設計的基本配備，而如果你的房子有穿堂煞的問題，可以利用不透明光的窗簾把大片的玻璃窗遮蔽起來避免開門見窗。這樣子一來不會有門對窗或者窗對窗的問題，同時提升室內的隱私度，不必再擔心鄰居或者路人看到你的一舉一動。
然而，如果光是裝置深色不透光的窗戶，房子不就變得昏昏暗暗了嗎？如果你有這個憂慮的話，可以裝設雙層窗簾看看——先以半透光白紗窗作底層，再搭配深色不透光窗簾。
如果大門正沖室內，這時候你可以考慮打造出一個小玄關來作緩衝，以鞋櫃、大型收納櫃、隔屏甚或風水門簾當隔間。
如果空間允許的話，你甚至可以考慮打造出一個衣帽間喔！這樣子一來可以解決穿堂煞的問題，同時還能為房子增加實用的收納空間。
如果你本身已經有一個玄關的話，那可以考慮增設一道符合室內設計風格的拉門。這樣子能有效解決穿堂煞的問題，而且能完整地把玄關空間以及室內起居空間分隔開來。
如果你想要多了解更多有關於拉門的資訊，請參閱：
風水學上穿堂煞對財運有著極大的負面影響，然而魚缸卻剛好相反。在風水學上，流動的水為財，而魚兒則能夠為房子添生氣。
在現代美感角度上，一個符合個人風格及房子室內設計的魚缸有著美化室內空間的效果。而如果你本身愛海洋風的話，魚缸絕對會是理想的室內裝飾品喔！
只要把魚缸放在大門與室內空間之間，就能達成緩衝作用，解決穿堂煞的問題。
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