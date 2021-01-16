什麼是「穿堂煞」？ 要如何化解？

穿堂風是對財運影響最大的一煞，由於空氣快速地進出房子，象徵著財氣瞬間穿堂就過，房子自然就不容易聚財，實屬大破財之象。因此，穿堂煞會影響屋主的財運，絕對是生意人的大忌喔！

另外，穿堂也會造成宅內氣場快速流動而且極不穩定，容易造成屋主性格急躁、易與人發生口角，甚至易引至血光意外。

有些人可能會覺得風水學是種迷信，然而穿堂煞亦並非無科學根據。試想像一下，冬天的時候室內常有冷風流動，讓人住得不舒服。平時由於風力太大，房門亦容易自動用力關上，可能會把小孩或者老人嚇到，這樣子家裡就不得安寧了。就算是在夏天的時候，人體的汗液毛孔打開，而長時間吹穿堂風會讓邪氣乘虛而入，引起身體不適。

總括而言，穿堂煞對屋主及家人的財運及健康均有不良的影響！以下我們將會為大家提供4個簡單的化解方法，在不必改變房子窗戶或大門位置的情況下解決穿堂風的問題喔～