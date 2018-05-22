桃園市實品屋: 有雙主臥跟客房的 80 坪法式優雅居所

法國女人總是散發著難以言喻的優雅氣質，而這樣的魅力如果帶到居家空間裡頭，是否能展現同樣的吸引力呢? 這本點子簿要帶大家欣賞位在桃園的一間 80 坪實品屋，規劃出客餐廳、陽光沙龍、雙主臥及客房的居所內，以大理石、線板烤漆、鍍鈦膜、磁磚、木皮，成功營造出優雅的法式風情。空間制作所的設計師們的靈感源自法式優雅簡約的現代風情，作品傳承了其悠久浪漫貴族文化的血統風格，以不矯揉造作、不炫耀浮誇，並且與時俱進的姿態，展現出創意的能量，進而捏塑出兼具美感與實用的居住空間。

在這間優雅的居所內，法式裝飾意味的線板、細膩的窗櫺鐵件元素、軟調舒適的家具意象、豐富優雅的配色方式、多層次的材質混搭運用，都是讓人著迷不已的設計重點。如果說，這樣的法式風情也是你鍾愛的風格，那麼就跟著我們一塊欣賞這間實品屋的各個細節，從中找靈感吧!