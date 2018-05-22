你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

桃園市實品屋: 有雙主臥跟客房的 80 坪法式優雅居所

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋, ACE 空間制作所 ACE 空間制作所 餐廳
Loading admin actions …

法國女人總是散發著難以言喻的優雅氣質，而這樣的魅力如果帶到居家空間裡頭，是否能展現同樣的吸引力呢? 這本點子簿要帶大家欣賞位在桃園的一間 80 坪實品屋，規劃出客餐廳、陽光沙龍、雙主臥及客房的居所內，以大理石、線板烤漆、鍍鈦膜、磁磚、木皮，成功營造出優雅的法式風情。空間制作所設計師們的靈感源自法式優雅簡約的現代風情，作品傳承了其悠久浪漫貴族文化的血統風格，以不矯揉造作、不炫耀浮誇，並且與時俱進的姿態，展現出創意的能量，進而捏塑出兼具美感與實用的居住空間。

在這間優雅的居所內，法式裝飾意味的線板、細膩的窗櫺鐵件元素、軟調舒適的家具意象、豐富優雅的配色方式、多層次的材質混搭運用，都是讓人著迷不已的設計重點。如果說，這樣的法式風情也是你鍾愛的風格，那麼就跟著我們一塊欣賞這間實品屋的各個細節，從中找靈感吧! 

就從玄關開始吧…

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋, ACE 空間制作所 ACE 空間制作所 經典風格的走廊，走廊和樓梯
ACE 空間制作所

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋

ACE 空間制作所
ACE 空間制作所
ACE 空間制作所

對於空間制作所的設計師們來說，「空間重點不在於風格的塑造，而是蘊藏在設計背後、能夠滿足你對生活的期待。」也因如此，家中會出現的元素，都是能讓居者感到舒適自在的物件。從玄關開始，我們就能感受到這樣的設計理念。寬敞的空間以大理石作為主要的焦點素材，並且以金色的家飾品與透明的家具做點綴，簡單中呈現絕佳質感。

主廳的設計

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋, ACE 空間制作所 ACE 空間制作所 客廳
ACE 空間制作所

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋

ACE 空間制作所
ACE 空間制作所
ACE 空間制作所

一進門看到的主廳作為主要的交際領域，寬敞大器。在這個空間裡頭看不到過於繁複或是華麗的巴洛克裝潢，輕巧的家具以及用色更符合現代人的品味。成套的沙發一致性佳但卻給人呆板的印象，因此主廳裡頭搭配了不同樣貌與結構的家具配件，讓生活空間更為鮮活有特色。

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋, ACE 空間制作所 ACE 空間制作所 客廳
ACE 空間制作所

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋

ACE 空間制作所
ACE 空間制作所
ACE 空間制作所

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋, ACE 空間制作所 ACE 空間制作所 客廳
ACE 空間制作所

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋

ACE 空間制作所
ACE 空間制作所
ACE 空間制作所

不流俗的設計 – 陽光沙龍

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋, ACE 空間制作所 ACE 空間制作所 客廳
ACE 空間制作所

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋

ACE 空間制作所
ACE 空間制作所
ACE 空間制作所

許多豪宅的裝潢雖然氣派卻沒有靈魂，為了注入獨特的個性，空間制作所的總監特別規劃了「陽光沙龍」。以黑鐵結構組成的法式落地雙開玻璃門是「陽光沙龍」的重點元素，除了自然地將傳統的兩廳分隔開來，又不會將空間堵死，維持光線通透性，同時呈現詮釋優雅大器又有個人風範的調調。

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋, ACE 空間制作所 ACE 空間制作所 客廳
ACE 空間制作所

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋

ACE 空間制作所
ACE 空間制作所
ACE 空間制作所

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

顏色的搭配

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋, ACE 空間制作所 ACE 空間制作所 餐廳
ACE 空間制作所

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋

ACE 空間制作所
ACE 空間制作所
ACE 空間制作所

住家空間的調性要和諧一致，但各個領域又要有其個性，如何取得平衡便是設計師的挑戰之一。設計師選擇大理石、線板烤漆、鍍鈦膜、仿石材石英磚、實木皮五項精簡元素貫穿整體，但在不同的空間裡填上專屬色彩，不論是沙發上的抱枕、餐桌上的植栽，或者是眼前這幅印象派掛畫，各個領域裡頭都以不同的顏色點綴，讓色彩變成一種室內氛圍的催化劑。

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋, ACE 空間制作所 ACE 空間制作所 餐廳
ACE 空間制作所

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋

ACE 空間制作所
ACE 空間制作所
ACE 空間制作所

灰藍調的主臥室

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋, ACE 空間制作所 ACE 空間制作所 臥室 家具,建造,桌子,舒适,镜框,木头,橱柜,建筑学,灯,室内设计
ACE 空間制作所

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋

ACE 空間制作所
ACE 空間制作所
ACE 空間制作所

人工的用色巧妙地點綴不同的生活領域，而自然光則是最具有魔力的元素。比方說這間灰藍色的主臥室的採光絕佳，因此展現了沉穩且質感絕佳的風範。

主臥室的地板

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋, ACE 空間制作所 ACE 空間制作所 臥室
ACE 空間制作所

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋

ACE 空間制作所
ACE 空間制作所
ACE 空間制作所

主臥室最大的特色便是歐洲人字紋木地板，冷色調的質感加上人字的圖形，兼具復古與現代風情。

講求用料質感

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋, ACE 空間制作所 ACE 空間制作所 臥室
ACE 空間制作所

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋

ACE 空間制作所
ACE 空間制作所
ACE 空間制作所

少了浮誇的裝飾以及古董的家具與器皿，每件單品與搭配的布料都散發著絕佳的質感，讓人感受到截然不同但卻同樣深刻的法式風情。

優雅的生活哲學

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋, ACE 空間制作所 ACE 空間制作所 臥室
ACE 空間制作所

桃園中悅麗舍花園 法式優雅實品屋

ACE 空間制作所
ACE 空間制作所
ACE 空間制作所

不論是家中的哪一個角落都訴說著優雅的生活哲學，每個小細節皆自然地融入生活空間，不大聲張揚的細膩感值得用心品味，這就是設計師想要帶給居者的美好期待。

延伸閱讀:

8種裝潢風格：你最喜歡哪一種？

居家裝潢： 8 張圖教你打造無印良品系的舒壓空間

翻新老宿舍: 結合古意與現代感的美麗木質空間

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了