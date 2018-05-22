桃園市實品屋: 有雙主臥跟客房的 80 坪法式優雅居所

法國女人總是散發著難以言喻的優雅氣質，而這樣的魅力如果帶到居家空間裡頭，是否能展現同樣的吸引力呢? 這本點子簿要帶大家欣賞位在桃園的一間 80 坪實品屋，規劃出客餐廳、陽光沙龍、雙主臥及客房的居所內，以大理石、線板烤漆、鍍鈦膜、磁磚、木皮，成功營造出優雅的法式風情。空間制作所的設計師們的靈感源自法式優雅簡約的現代風情，作品傳承了其悠久浪漫貴族文化的血統風格，以不矯揉造作、不炫耀浮誇，並且與時俱進的姿態，展現出創意的能量，進而捏塑出兼具美感與實用的居住空間。
在這間優雅的居所內，法式裝飾意味的線板、細膩的窗櫺鐵件元素、軟調舒適的家具意象、豐富優雅的配色方式、多層次的材質混搭運用，都是讓人著迷不已的設計重點。如果說，這樣的法式風情也是你鍾愛的風格，那麼就跟著我們一塊欣賞這間實品屋的各個細節，從中找靈感吧!
對於空間制作所的設計師們來說，「空間重點不在於風格的塑造，而是蘊藏在設計背後、能夠滿足你對生活的期待。」也因如此，家中會出現的元素，都是能讓居者感到舒適自在的物件。從玄關開始，我們就能感受到這樣的設計理念。寬敞的空間以大理石作為主要的焦點素材，並且以金色的家飾品與透明的家具做點綴，簡單中呈現絕佳質感。
一進門看到的主廳作為主要的交際領域，寬敞大器。在這個空間裡頭看不到過於繁複或是華麗的巴洛克裝潢，輕巧的家具以及用色更符合現代人的品味。成套的沙發一致性佳但卻給人呆板的印象，因此主廳裡頭搭配了不同樣貌與結構的家具配件，讓生活空間更為鮮活有特色。
許多豪宅的裝潢雖然氣派卻沒有靈魂，為了注入獨特的個性，空間制作所的總監特別規劃了「陽光沙龍」。以黑鐵結構組成的法式落地雙開玻璃門是「陽光沙龍」的重點元素，除了自然地將傳統的兩廳分隔開來，又不會將空間堵死，維持光線通透性，同時呈現詮釋優雅大器又有個人風範的調調。
住家空間的調性要和諧一致，但各個領域又要有其個性，如何取得平衡便是設計師的挑戰之一。設計師選擇大理石、線板烤漆、鍍鈦膜、仿石材石英磚、實木皮五項精簡元素貫穿整體，但在不同的空間裡填上專屬色彩，不論是沙發上的抱枕、餐桌上的植栽，或者是眼前這幅印象派掛畫，各個領域裡頭都以不同的顏色點綴，讓色彩變成一種室內氛圍的催化劑。
人工的用色巧妙地點綴不同的生活領域，而自然光則是最具有魔力的元素。比方說這間灰藍色的主臥室的採光絕佳，因此展現了沉穩且質感絕佳的風範。
少了浮誇的裝飾以及古董的家具與器皿，每件單品與搭配的布料都散發著絕佳的質感，讓人感受到截然不同但卻同樣深刻的法式風情。
不論是家中的哪一個角落都訴說著優雅的生活哲學，每個小細節皆自然地融入生活空間，不大聲張揚的細膩感值得用心品味，這就是設計師想要帶給居者的美好期待。
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