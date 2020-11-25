層板要如何設計？10個設計範例告訴你！

現代人的居住空間愈來愈有限，因此收納空間不足就成了最常見的問題之一，而「層板」在這個時候就能發揮它的功能！只要在不同起居空間的牆面上設置層板，房子裡馬上就多了不少的收納空間，同時也不會像大書櫃或者大型收納櫃那麼佔地方。更棒的是，不同材質、造型的層板可以成為牆面裝飾板，巧妙地妝點你家的牆面！

現在就讓我們來參考以下由台灣本地設計師打造而成的層板設計吧！