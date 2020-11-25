層板要如何設計？10個設計範例告訴你！

現代人的居住空間愈來愈有限，因此收納空間不足就成了最常見的問題之一，而「層板」在這個時候就能發揮它的功能！只要在不同起居空間的牆面上設置層板，房子裡馬上就多了不少的收納空間，同時也不會像大書櫃或者大型收納櫃那麼佔地方。更棒的是，不同材質、造型的層板可以成為牆面裝飾板，巧妙地妝點你家的牆面！
現在就讓我們來參考以下由台灣本地設計師打造而成的層板設計吧！
客廳的電視牆是裝設收納層板的理想位置，可以同時解決房子收納不足以及牆面空白單調的問題。用來妝點電視櫃的層板最好像圖中的設計一樣有長短之分，而非一整排一式一樣的層板，否則整幅牆面的話看起來就會生硬、沉悶。
圖中的實木拼板由栓木打造而成，這一種淺色系的木頭一直都是台灣人最喜受的木材之一。市面上常見的栓木主要由北美進口，價錢大眾化，其強度及穩定性甚佳，而且木頭的紋理自然清晰，非常適合北歐風、日系等走自然風路線的室內設計。
設計以開放式空間規劃為主，整個房子都以自然的淺色木紋以及草木綠色的傢俱和傢品來營造出北歐森林的氛圍。
在客廳半高電視牆的不遠處有一排垂直的短淺木層板，由於長度有限因此無法擺放大量書籍或者物品。然而正因為這個原因，整片層板牆給人一種極度簡潔的美感，非常適合這一個北歐風空間。 簡單而言，當你選擇層板的款式時，需要留意層板跟牆面的長度比例，短式層板適合窄的牆面，而長型層板則適合橫向長方型客廳。
除此以外，你有留意到靠近天花板的層板設有一個方洞嗎？原來這一組層板同時還是家裡貓咪的玩樂跳板呢！
也是北歐風元素，但設計重點在柔和卻多變的玩色，讓木質與彩色碰撞出不同的活潑氣息。
除了剛剛那一款層板造型冊，這一款牆面層架設計也非常值得家裡有養貓咪的你參考喔！
整片客廳的牆面由形狀不一的白色層板組成，並以具療癒感的杏色牆色作為背景，用色對比強烈鮮明，而且兩種顏色都非常適合現代風及北歐風的居家空間。
高低不一的層板設計更能讓貓咪靈活地跳上跳下，視覺效果比一直線的排列方式豐富。左手邊的層板由一整條幼木柱貫通，一方面既可以當貓咪的抓柱，同時也點亮了整個牆面佈置。在層板的底部設有一排收納櫃，設計師甚至特意地打造出一個小小的貓窩，可以讓貓主子躲起來呢！
除了常見的木材板外，你也可以考慮選用由金屬打造而成的層板。金屬層板適用於工業風、現代風及未來風的家居設計。而市面上最常見的金屬層板多是鋁板，這一種材質重量非常輕，抗腐蝕性及抗氧化的表現佳，不會像鐵一樣容易生鏽，或者像是實木木板般可能會有蟲害的問題。
厚度多為0.3mm到6mm左右，相對於木板而言薄非常多。雖然如此，金屬層板的強度及承重力純對不比實木層板差。
如果你打算請專家打造出一個走復古風路線的家，那麼你可以考慮這一款重用舊木框而打造而成的復古風層板。這是一個位於台東的特色住宅，整個室內設計每一處都充斥著濃濃古早味。
除了層板本身的舊檜木木板極具特色外，層板的背景牆也同樣吸睛。設計師刻意保留未經油漆修飾的火頭磚牆部分，跟灰色的水泥牆面連接處呈現不規則的視覺效果；一旁的電線管直接曝露在牆面前，給人一種隨性的感覺。
除了客廳以外，廚房就是另一個常會用層板來做牆壁設計的地方。
現代的開放式廚房多以吊頂式廚櫃來做收納，因為一整組廚櫃極具完整度，能使廚房看起來簡潔有序。
然而，如果廚房本身採光不足，或者空間不夠大的話，這一種廚櫃組只會降低廚房的空間感及光亮度。這個時候，我們不妨考慮一下開放式層架設計喔！
像是圖中這個以不鏽鋼支撐架搭配舊檜木而成的層架，穩定性高，能夠讓人在煮食的時候隨手就能取得各種必須的調味料、油品。
一般而言，用於廚房牆面的層板最好以三層為限，過多或過高的層板很有可能要人常常踮腳或者靠椅子的幫助才拿到得板上的東西，而且日常的清潔也比較麻煩。
圖中的現代工業風設計設有兩寬一窄共三塊屠板，頂部的兩層用來擺放體積較大的燒水壺、杯子及鍋子，並由金屬支撐架來提升承重力；而底層的窄層板則非常適合來用來擺放常用到的調味料及廚房紙等必需品。
另外，設計師在層板後的牆面鋪設了白色瓷磚，好看之餘又好清潔，非常適合油煙多的廚房。
這一款樹枝層架看起來非常獨一無二，無論是用來妝點書櫃、兒童房還是客廳都非常合適。！設計師將樹木的意象帶入書房，讓書本成為一片一片的葉子，樹上的小鳥成為書擋，有趣又好看。
選用這一種造型極具特色的層板時，要記得空間的其餘部分應保持簡約，以免同一空間裡有過多的設計焦點，使人看得眼花繚亂喔！
這一款外觀像是大樹的造型書架同樣很適合用來打造小孩子們的房間。設計師以深淺兩色的木片來完成這一個收納空間充足的書架，可以讓人擺放書本、玩具以及裝飾品等各樣物品。
除了以上提及過的客廳、廚房及兒童話外，其實玄關也可以是個利用層板來妝點牆面的地方呢！ 這一個住宅的設定居住者為年輕夫妻與子女，然而室內空間並不大，所以房子的空間配置、動線及收納空間成為設計的重點。
有別於我們一般看到的單片木質層板設計，這裡的是深木色系的長方形框架，無論的框架的內部還是頂部都可以用來擺放物品，從這些微細的地方就能地提升可用的收納空間。
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