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度假鋼構屋: 隔熱、抗震抗颱的環保住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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一般的組合屋常常給人壽命不長以及無法承受強震或是強颱的印象，然而隨著環保意識的抬頭以及科技的進步，不同的專業人士也開始開發更體恤自然環境，並且使用壽命更長、更為堅固的進階版可移動式住宅

這本點子簿所要介紹的度假鋼構屋便是絕佳的範例，專家們研發生產製造綠能屋已經超過10年，以傳統智慧結合現代科技，研發出各種款式的環保鋼構屋。這些鋼構屋的特性是在工廠模組化生產後運輸至目的地，組裝的時間非常短。鋼構屋不需要與土地連結，因此不會破壞地形地貌，而且還可以隨時移動。由於不與土地相連結，綠能屋不破壞地形地貌，同時具有隨時移動的特性，可以作為各種不同的空間使用。

接下來要帶大家看的火車屋，是專家自行研發的環保度假鋼構屋，非常適合休閒農場、露營區、民宿、農地資材室等空間。依照屋主所選的方案，火車屋的價格也有所不同，我們將在點子簿中做更詳盡的介紹，現在就一塊來看看吧!

鋼構屋的尺寸與主要建材

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好適屋 House Box

度假鋼構屋

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這間被專家稱為火車屋的度假鋼構屋的尺寸為: 長7.5米x 寬2.5米x高2.9米(含衛浴間)，露台則為1.5米x 2.5米。外表小巧迷你的它雖然面積不大，但是非常夠用。房子本身的外觀獨特可愛之餘，木頭的露臺區也讓整體造型更加吸引人。

鋼構屋的主要建材為150方管（骨架的主要支柱）、鍍鋅亞管（支架）、麒麟板（火車屋最外層，厚度6公分）、屋內裝飾板，木頭露台的建材則是使用南方松。使用麒麟板的好處是這種材料不僅僅好看而已，還可以防生鏽、耐腐蝕、吸水性小、不會吸濕變形，遇水強度不降低，保溫效果好。

鋼構屋的優點

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鐵皮屋台灣非常常見的房屋類型，然而它與同樣受到歡迎的貨櫃屋的最大缺點便是隔熱問題。相較於這兩種用鐵皮蓋成的房屋，鋼構屋的特性理想許多。

1. 防火隔熱: 鐵皮通常有夏熱冬冷的問題，並且防火效果不佳。然而這款鋼構屋的主要建材之一為麒麟板，從外到內共有三層結構：鍍鋅片、泡沫岩綿隔層、隔熱鋁箔片。這樣的材質好看且可以防生鏽，而且還耐高溫、防火、隔熱保溫、耐腐蝕、吸水性小。使用了麒麟板，鋼構屋裡頭的室內溫度宜人，同時防火效果也很好。

2. 強度: 使用鐵皮所蓋的房子容易生鏽，遇到惡劣天氣更可能會有倒塌的危險，隔音效果也不佳。鋼構屋的優點是不易生鏽、強度高，抗震8級、抗風 17級，使用壽命可達30年。

鋼構屋的室內裝潢

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鋼構屋小規小，但是室內設備一應具全。舉凡浴室、廚房、客廳以及臥室都包含在內，每一個角落都被善加利用，絲毫不浪費。

鋼構屋的價格

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鋼構屋的價格共有兩種，如果屋主選擇含有衛浴設備、內牆、地板、天花板、管線、燈具、露臺的空屋的話，價格是 48 萬台幣。假如說你想要再增加額外的廚具、室內家具以及家電的話，價格則是 68 萬台幣。

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