度假鋼構屋: 隔熱、抗震抗颱的環保住宅

一般的組合屋常常給人壽命不長以及無法承受強震或是強颱的印象，然而隨著環保意識的抬頭以及科技的進步，不同的專業人士也開始開發更體恤自然環境，並且使用壽命更長、更為堅固的進階版可移動式住宅。

這本點子簿所要介紹的度假鋼構屋便是絕佳的範例，專家們研發生產製造綠能屋已經超過10年，以傳統智慧結合現代科技，研發出各種款式的環保鋼構屋。這些鋼構屋的特性是在工廠模組化生產後運輸至目的地，組裝的時間非常短。鋼構屋不需要與土地連結，因此不會破壞地形地貌，而且還可以隨時移動。由於不與土地相連結，綠能屋不破壞地形地貌，同時具有隨時移動的特性，可以作為各種不同的空間使用。