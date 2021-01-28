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蓋房子要注意什麼？ 24 個台灣的自建實例

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 房子
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蓋房子，特別是自己蓋房子，是一件很難並且很複雜的事情，我們可能都曾幻想過自己有一天可以根據自己的理想中的樣子來建造一座屬於自己的房子，可以完全按照自己的喜好來裝潢和設計，光是想想就很美好。不過在現實裡，如果你是第一次接觸蓋房子的話，甚至可能會完全沒有頭緒，不知道從哪裡開始。儘管如此，雖然這件事情挑戰度極高，但絕對不是天方夜譚。只要有足夠的耐心，並且保持學習的心態，還是有可能從中獲取很多樂趣的，當然有心還不夠，如果你真的有決心要賣地自建蓋一間屬於自己的房子的話，事前的準備可不能少。今天的點子簿就會告訴大家一些自地自建的小知識，在你正式開始這個大工程之前，不妨先看看有哪些注意事項與建議，這樣你的自建過程會更順遂之外，也能避免部必要的錢財損失。

1. 貸款

不管是生活上的大小事，預算常常是左右我們決定的最大關鍵。如果說你手上的資金不夠的話，你要先了解能貸款的金額有多少，然後決定該準備多少自備款。買地自建有兩階段貸款，買地的時候要申請土地融資，蓋屋的話則要向銀行辦理房屋貸款。要注意的是，蓋屋初期銀行通常並不會貸款給屋主，要等到建築本體完工後才行，所以你一定至少要先有蓋好建築體的資金。

2. 使用的建材

自地自建最大的優點就是你幾乎可以全權做主，然而你必須要考慮到手頭上有的資金，進而挑選結構、外牆以及內部所使用的建材。要注意的是，有時候廠商可能會因為怕麻煩，而說無法提供你想要的建材，這時候絕對要有所堅持不能一直讓步，這樣完工之後的滿意度會更高。

3. 尋找合適的設計師或建築師

建築師了解相關的法規，因此可以幫你處理許多申請執照或是法律相關的問題，節省許多時間。建築師能判定房屋的結構以及造型是否符合建築法規，所以不會發生蓋屋到一半需要重改設計，或者是完工後卻不通過標準的問題。我們強力建議尋找一位經驗豐富且口碑佳的建築師或是營造達人，這樣子自建的過程真的會輕鬆順遂許多。

當然，自地自建還是有許多需要注意到的層面，比方說算建蔽率就是其中一個，如果你想了解詳情的話可以參考: 自地自建必知關鍵：「建蔽率」與「容積率」?

接下來就一塊看看 28 個台灣的自建實例，從中找一些房屋造型的好靈感吧!

1. 搶眼的現代風

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夏禾創作有限公司

老屋翻新大改造

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2. 低調時尚的獨棟厝

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夏沐森山設計整合

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夏沐森山設計整合
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3. 三合院格局的現代風住宅

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哈塔阿沃設計 hataarvo design

合院之家

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4. 陽明山上的混凝土住宅

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何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

莊宅 House C, Taipei

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

5. 外表超簡約時尚的現代農舍

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大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

新埔 休閒別墅

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大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
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6. 宜蘭三星鄉的現代農舍

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賴人碩建築師事務所

白色的透明盒子

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7. 新竹山上的混凝土住宅

石方山居, 行一建築 _ Yuan Architects 行一建築 _ Yuan Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
行一建築 _ Yuan Architects

石方山居

行一建築 _ Yuan Architects
行一建築 _ Yuan Architects
行一建築 _ Yuan Architects

8. 宜蘭的自建實例

宜蘭厝烏石港計畫 木造多孔隙家屋, 原典建築師事務所 原典建築師事務所 現代廚房設計點子、靈感&圖片
原典建築師事務所

宜蘭厝烏石港計畫 木造多孔隙家屋

原典建築師事務所
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9. 雪白的自建房屋

別墅施作中-記錄, 光島室內設計 光島室內設計 房子
光島室內設計

別墅施作中-記錄

光島室內設計
光島室內設計
光島室內設計

10. 四面看起來都不一樣的獨特自建住宅

綠森活 Living in a Green Forest, Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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11. 雲林的現代風住宅

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12. 城市中的自建屋

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13. 有寬敞戶外空間的自建屋

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 房子
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

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14. 含車庫的獨棟房

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15. 低調的豪宅

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16. 轉角的自建屋

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17. 散發日式風情的別墅

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18. 三代同堂的房子

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19. 質樸的自建農舍

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詮鴻國際住宅股份有限公司

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20. 三代同堂的樂活居所

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21. 狹長型的房子

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22. 有美麗中庭的住家

北緯23.5度 23.5 Degrees North of the Equator, Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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北緯23.5度 23.5 Degrees North of the Equator

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23. 大庭院是這間自建屋的亮點之一

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24. 獨特的造型滿足屋主的想像

三角窗的圓弧 homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 Brown 自地自建,現代建築,陽光屋,築遠建築
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