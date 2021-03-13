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10個必知的實用牆面設計! 牆面不再留白~

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留白是我們日常生活中最常見的牆面設計風格，簡單來說就是：白牆。實際上白牆是有很多好處的：比如說它會讓整個 空間看起來簡約明亮，它會讓小空間看起來更通透等等，或者還有一個更簡單的原因，那就是簡單！雖然如此，白牆並非是唯一的牆面設計解決方案，我們還可以有 更多的選擇！

如果你也厭倦了家中平凡無趣的白牆，或者你也正在尋找牆面設計的好點子，那就千萬不要錯過今天的點子簿喔，今天這一篇點子簿將要為大家提供10個實用、簡單而且效果又好的實用牆面佈置點子。重點是，大部分的設計都是出自於台灣本地設計師之手呢！現在就讓我們一起來看看吧！

1. 油漆

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在眾多的牆面設計之中，把房間的牆面重新粉刷成新的顏色可算是最簡單直接的做法！一般而言，以油漆來妝點家居的方法有兩種：一，只選定一面牆面來當裝飾牆，並以鮮明的用色來跟空間其他的白色牆面營造出對比。二，把整個房間的四面牆都粉刷成一致的顏色。

針對於房子的不同區域，其實油漆的選色亦可以有所不同：

一般來說，由於客廳的區塊通常最大，因此可以選用一些大膽、鮮明的顏色來配合整體設計；而臥室必須以柔和的淺色為主，好讓人更為放鬆。我們特別推薦白色、米白色、大地色以及粉色系系列；此外，餐廳的部分亦宜以白色或者淺黃色為主，因為淡淡的黃色有助於促進食慾。在書房的牆面選色方面，一些令人感覺到有精神或者是不會過於搶眼的顏色，比如說百搭的白色就最適合不過。

2. 黑板漆(磁性黑板漆)

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黑板漆是一種具有功能性的特色塗料，含有經特殊處裡過的石英砂顆粒，可以讓我們用粉筆在表面塗鴉，非常適合用來裝潢兒童房或者廚房。

黑板漆可以分為油性及水性兩種，而當中水性黑板漆則屬於較環保的塗料，因為它只用清水來作為稀釋劑，對人體無害，因此是用來打造室內黑板牆的好選擇。

另外市面上還有一種磁性漆，內含鐵粉，因此圖完成後的牆面會具有磁性。施作方法一般是先在牆面上上4-5層磁性漆，然後在表層加塗1-2層黑板漆。這樣子就完成了一面磁性黑板漆，可以讓孩子們在上面又貼又畫。

3.壁貼—典雅風

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壁貼又名壁紙或者牆紙，顧名思義就是在基本的牆面底層上貼上一層具有裝飾花紋的塑膠。利用壁貼的好處就是它的款式非常多樣，像是圖中的臥室就利用了典雅的壁紙來妝點牆面，讓原本平凡無趣的房間一下子就變得高貴精緻。

3.壁貼—熱帶風

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利用壁貼來打造出熱帶海島風也是一件非常容易的事，而且效果顯而易見！

在選購壁貼的時候，記得要選擇一些防水耐用的款式，這樣子壁貼才不會因為濕氣而掉落。另外，市面上也有一些無痕的壁貼可供選擇，待日後想要把壁紙換掉的時候，也不怕背後的膠水會造成粉刷牆面剝離（小撇步：先利用吹風機將壁貼背膠吹熱以便撕下，就可以減少牆面剝離的機會）。

4. 相框／掛畫

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把個人化的相框或者掛畫掛到牆面上，這絕對是人人都可以DIY自己動手做的牆面佈置方法喔！在這些你要留意的地方就是，相片和掛畫的款式應該要一致，而牆面需要留有2/3的空白處，才不會讓人覺得眼花繚亂。

5. 瓷磚

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最常利用瓷磚來鋪設牆面的地方有衛浴間以及廚房，因為這是一種款式多變的物料，它的特性是吸水率低、易清潔。只要鋪貼瓷磚的工序做得好，並且多注意日常保養，基本上都可以用個15年以上。

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6. 文化石

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我們最常提到的文化石，指的其實是人造文化石。這是一種模仿火頭磚及清水磚等陶磚質感的人造裝飾面料，由石膏、樹脂或者矽鈣等成分製成。文化石的特質就像是瓷磚一樣，非常輕薄，而且形狀及紋理統一，顏色的選擇也很多。

7. 層板

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層板是一樣能夠增加收納空間、同時作為平白無趣牆面的牆面裝飾好素材。如果你的家是走日式極簡風、現代風或者是北歐風的話，那麼你可以選擇以多塊實木木板來點綴牆面。而如果你希望為房子帶入一點工業風元素，可以考慮一些以木板及金屬支撐架為組合的款式。如果你喜歡幹練、乾脆俐落的未來風，則可以考慮以金屬板，例如薄鋁板來妝點牆面。

8.鏡子

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鏡子向來都是佈置小型居家空間的好幫手，特別適合一房或者兩房公寓。

一般最常見的做法就是以大型的鏡子來打造出一整幅鏡面，就像是圖中的衛浴間鏡面牆一樣。另外，你也可以在客廳的沙發牆設置一整塊橫向的長型鏡子，這樣子便能有效地擴大空間感，同時也能讓光線更有效地反射到房子的不同角落，使整個家看起來更大、更明亮。

9. 木板

【住宅設計作品】汐止超級花園－12坪工業Loft風裝潢設計, 大觀創境空間設計事務所 大觀創境空間設計事務所 牆面
大觀創境空間設計事務所

【住宅設計作品】汐止超級花園－12坪工業Loft風裝潢設計

大觀創境空間設計事務所
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我們常常以木板來鋪地面，但其實你也可以利用造型木板來妝點房間牆壁喔！圖中的臥室看起來溫馨之餘又帶有滿滿的設計感，這都是因為設計師利用多種木板素材來鋪設部分牆面，營造出一種隨性感，同時亦為房間注入木頭的溫潤質感。

除了圖中的主流木板外，其實你也可以選用一些經洗刷處理的復古木板或仿木塑膠板，或者是自己DIY，把不用的舊木門或舊家具加工變成裝飾用的木板喔！

10. 攀岩牆

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如果家裡有小孩的話，你可能會喜歡這一種攀岩牆喔！在家裡設置適合小孩子用的攀岩牆，可以把兒童房化身為讓他們為之瘋狂的遊樂場，解決孩子們活動不足的問題。

圖中的牆面設計更是把攀岩牆跟黑板漆兩者配合起來，並以一整塊繩網來作分隔，真的是每一處都可以讓孩子們盡情玩耍。

延伸閱讀:

9種讓牆壁不留白的創意佈置法

如何搭配家具與牆面的顏色-–-7個萬無一失的小技巧

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