10個必知的實用牆面設計! 牆面不再留白~

在眾多的牆面設計之中，把房間的牆面重新粉刷成新的顏色可算是最簡單直接的做法！一般而言，以油漆來妝點家居的方法有兩種：一，只選定一面牆面來當裝飾牆，並以鮮明的用色來跟空間其他的白色牆面營造出對比。二，把整個房間的四面牆都粉刷成一致的顏色。

針對於房子的不同區域，其實油漆的選色亦可以有所不同：

一般來說，由於客廳的區塊通常最大，因此可以選用一些大膽、鮮明的顏色來配合整體設計；而臥室必須以柔和的淺色為主，好讓人更為放鬆。我們特別推薦白色、米白色、大地色以及粉色系系列；此外，餐廳的部分亦宜以白色或者淺黃色為主，因為淡淡的黃色有助於促進食慾。在書房的牆面選色方面，一些令人感覺到有精神或者是不會過於搶眼的顏色，比如說百搭的白色就最適合不過。