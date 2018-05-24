新北市招待會所: 使用環保建材的優雅大器居所

陌生的國度帶給人不一樣的新鮮體驗，然而卻也有許多未知的不安，因此出門在外的時候心情難免緊張與興奮參半。為了要讓來自國外的貴賓能夠在台灣也能像在家一樣舒適自在，來自采坊設計的設計師們精心打造了這本點子簿的主角－－一間充滿家的味道的招待會所。
鼎士達室內裝修企劃的專家們在室內設計的領域內已有約二十年的經驗，因此可以清楚掌握業主的需求，並具有絕佳的執行能力。這個專案的業主希望招待會所能給貴賓們回家的溫馨感，但同時也要夠大器才行。招待會所本身佔有絕佳的地理優勢，窗外即是沒有任何建築物遮蔽的美麗山景，視野非常優越，因此設計師在規劃的時候也將這樣的優勢列入考量內。除了上述的重點外，設計師也著重於打造一個
無毒的生活空間，所以全面使用健康/安全/環保/符合綠建材標章的建材。
接下來就讓我們移動到這間位在新北市的招待會所，看看有哪些值得參考的設計重點，以及其設計師細心挑選的精彩元素。
一般的居家空間可以依照家族成員的需求量身訂做而成，然而招待會所迎接的是來自世界各國的不同貴賓，因此也要考慮到多種的身體健康狀態。為了要讓每位貴賓都能在此住得舒適自在又安心，從玄關開始就規劃了無障礙的設計，行動不便者也可以享有流暢的動線。
鼎士達室內裝修企劃的專家們說，這個專案的業主給予他們非常大的自由度不干擾設計，因此設計師們得以盡情地發揮創意，創造出最完美的作品。考慮到現代人的生活需求與偏好，設計師規劃了開放式的公共領域，並且利用大片的落地窗讓室內洋溢自然光。
除了家具之外，窗簾使用的也是同樣高質感、低甲醛、經過防焰處理，從荷蘭進口的窗簾布料。其他所使用的建材還包含超低甲醛安全內材、耐燃一級防火安全隔間材/耐燃一級防火日本 NA LUX 與可以營造出低調奢華感的天然石材。
與腳丫子經常會＂親密接觸＂的地板材質非常關鍵，設計師們選用國內最具知名安全無毒建材廠商(科定企業)的木皮板以及木地板，讓室內成為最溫暖的有機空間。
為了讓室內空間更升級，專家大幅度地改變了原有的格局。比方說餐廳的前身是採光好的臥室，由於格局的變化整體空間更為放大且方正，採光度也大幅度地提升，藉此改變了入門後的空間視覺效果。
餐廳內擺放了訂製的手工餐桌椅，淺色系的家具與家飾品成功地營造出業主想要的大器感，但同時又兼具優雅的氣質。
為了要提供賓客更好的睡眠品質與舒適度，專家在主臥室內擺放了兩張單人床，使用的寢具以及整體的設計也很有飯店的味道，但卻多了家的溫暖。
使用淺色木材的衣櫃讓放大視覺的空間感，而來自義大利VILLES的雙向緩衝半自動門，於開啟或關時緩慢且無聲，是分隔空間的好幫手。
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