新北市招待會所: 使用環保建材的優雅大器居所

陌生的國度帶給人不一樣的新鮮體驗，然而卻也有許多未知的不安，因此出門在外的時候心情難免緊張與興奮參半。為了要讓來自國外的貴賓能夠在台灣也能像在家一樣舒適自在，來自采坊設計的設計師們精心打造了這本點子簿的主角－－一間充滿家的味道的招待會所。

鼎士達室內裝修企劃的專家們在室內設計的領域內已有約二十年的經驗，因此可以清楚掌握業主的需求，並具有絕佳的執行能力。這個專案的業主希望招待會所能給貴賓們回家的溫馨感，但同時也要夠大器才行。招待會所本身佔有絕佳的地理優勢，窗外即是沒有任何建築物遮蔽的美麗山景，視野非常優越，因此設計師在規劃的時候也將這樣的優勢列入考量內。除了上述的重點外，設計師也著重於打造一個 無毒 的生活空間，所以全面使用健康/安全/環保/符合綠建材標章的建材。

接下來就讓我們移動到這間位在新北市的招待會所，看看有哪些值得參考的設計重點，以及其設計師細心挑選的精彩元素。