台南自地自建別墅：有大庭院與水療設備的現代居所

資金是許多屋主自地自建時最大的考量，找到可以信賴且經驗豐富的專業人士協助你的話，就能以最理想的成本換得高質感的美麗居所。今天要帶大家到台南欣賞一間由城藝室內裝修的設計師們精心打造而成的別墅，別墅的裡外裝修都不含糊，完美滿足家中各個成員的偏好與生活需求。

城藝的設計師們擁有技術士＆建築物室內工程管理乙級技術士兩張證照，因此兼具裝修技術與美學素養。除此之外，公司的總監曾是家具和門窗木工全國技藝競賽選手，並且取得室內裝潢木工乙級技術士和家具木工甲級技術士的證照。有扎實的技術背景，設計師們更沒有忘記家是對於以＂人＂為主體的空間。設計師們強調裝修前要深入了解業主的喜好與需求，然後再藉由他們的專業涵養與知識打造出業主心中的家。

接下來跟著我們一起欣賞這間位在台南的自地自建別墅，從中探索自地自建的常見盲點以及專家們的建議，還有他們是如何為屋主實踐他們對於家的想像。如果說你也需要專業人士為你妝點居家空間，記得填寫我們的免費諮詢單~