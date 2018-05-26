台南自地自建別墅：有大庭院與水療設備的現代居所

資金是許多屋主自地自建時最大的考量，找到可以信賴且經驗豐富的專業人士協助你的話，就能以最理想的成本換得高質感的美麗居所。今天要帶大家到台南欣賞一間由城藝室內裝修的設計師們精心打造而成的別墅，別墅的裡外裝修都不含糊，完美滿足家中各個成員的偏好與生活需求。
城藝的設計師們擁有技術士＆建築物室內工程管理乙級技術士兩張證照，因此兼具裝修技術與美學素養。除此之外，公司的總監曾是家具和門窗木工全國技藝競賽選手，並且取得室內裝潢木工乙級技術士和家具木工甲級技術士的證照。有扎實的技術背景，設計師們更沒有忘記家是對於以＂人＂為主體的空間。設計師們強調裝修前要深入了解業主的喜好與需求，然後再藉由他們的專業涵養與知識打造出業主心中的家。
接下來跟著我們一起欣賞這間位在台南的自地自建別墅，從中探索自地自建的常見盲點以及專家們的建議，還有他們是如何為屋主實踐他們對於家的想像。如果說你也需要專業人士為你妝點居家空間，記得填寫我們的免費諮詢單~
專家們提到以往自地自建最常見的盲點，便是屋主通常會請建築師使用套圖方式做送審動作，牌照通過後再自行發包泥作，等整體結構完成才切入室內設計規畫階段。這樣的方式其實與新成屋的建商委託室內設計師規劃大同小異，因此最後的成果常常會失去了自地自建的本意，室內還會有很多地方得敲除或打牆。
為了不要花冤枉錢，聘請像是城藝這樣的專業人士絕對是最保險的。
比方說，在規劃設計這個別墅專案的時候，一開始專家們就同步進行室內設計與建築設計。建築設計的部分先進行建地率與其他相關建物硬體規畫，室內設計師同步切入做設計規畫，之後再結合攜手合作繪出出業主夢想中的家。接下來專家們將別墅的設計圖送審然後進行硬體施工，在這個階段就考慮到日後的隔間牆與一般的特殊需求，日後不需要再進行二次施工，所以可以省下一筆費用。
有時候屋主在施工完成後發現想要大量儲存空間，但是因為窗開的位置不對，導致儲藏空間的置物櫃所需深度不足或卡到電信通訊位置，又必須開始敲敲打打，費用因此增加。為了避免這樣的情形，專家們提前考慮到這些問題與需求進行施工，不但打造出自地自建該有的獨特性，又達到新成屋所不能達到的尺寸和動線需求。
對於自地自建有初步了解後，接下來讓我們看看這間台南自建案的背後故事以及設計重點吧!
自地自建講求的是獨特性，而這間台南的自建別墅最特別的地方，就是屋主的好友貢獻了自己的才藝，親自繪製塗裝大門景觀牆，除了美觀外又可以讓人感受到濃厚的情誼。每天進門的時候，一抬頭看到的就是好友揮汗如雨下所親手操刀的牆面。
室外專業鯉魚飼養蓄水池、戶外泡茶談天說地區，以及由專業景觀設計師打造好整理又美觀的景觀植栽區域。
基於委託人行業需求，此暗隱藏空間相當的多，甚至開發出有別於一般常用隱藏櫃的工法，創造符合委託人特殊需求的隱藏空間。
屋主希望每個樓層的房間都是套房式設計，且都有家人自己喜愛的設計風格，由於是大坪數別墅，所以每間都擁有寬敞的空間與其特殊的風格，並且使用了專屬的建材。
泥作部分皆選用屋主指定的歐亞進口磚，同時亦採用３Ｄ繪圖的磁磚計畫與屋主進行溝通。室內的建材皆符合環保綠建材和公安消防的準則，每個空間選用一個專屬材質，打造個人風格空間。
這些設計重點都讓人感受到自地自建的優勢，接下來讓我們一塊欣賞各個角落的更多圖片…
水療空間是這間別墅最大的特點之一，浴室裡頭設有ＳＰＡ泡湯池、沖澡間、三溫暖蒸氣室、ＳＰＡ沖澡按摩室。