居家採光很重要! 一間位在高雄的明亮繽紛小公寓

你的瀏覽器已過期。
想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!
許多人為了自己家中的裝潢，會參考許多風格元素，若你將喜歡的設計風格與收藏品一一列出來，很快你就可以找到適合你家的點子！
今天我們要帶大家去看一間充滿明亮繽紛設計的空間，從客廳就可以看到童趣的細節，也能完整展現設計師的功力！
從白色紗帘透入明亮的自然光，讓人可以開心的坐或臥在客廳地板看書。
色彩繽紛的地毯與隨意毯也讓人很心情愉悅！
整體空間就是以藍色為基調，深淺不一藍搭配木作傢俱，空間都能一起變得明亮，回到家是種繽紛的享受。
電視牆後方採用較淺的藍色，持續觀看也不會讓視覺過於疲累。
客廳沙發後方加了一道低矮的隔間牆，就是打造一座小書桌的好地方，利用空間就能讓這裡功能更多元！
注意桌子底部與椅子扶把的高低差，才能讓坐著的人更舒適！
可愛的犀牛放在桌上讓空間更俏皮，藍色的元素無所不在！
若挑選一塊喜歡的麵包盤，就能讓用餐時光更為有趣。
客廳的旁邊是一組任意桌，人多的時候還可以當成餐桌，一起在咖啡店一般的環境享用餐點。
牆面上的綠色植物裝飾品，與桌上的植栽相呼應，更點綴了這個藍色的空間。
空間再美，少了家人的喧鬧怎麼完整？原來人與寵物就是家中最美的色彩。
需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！
這裡的細長桌角與地毯一樣交錯成一道光影。
客廳大大的落地窗與陽台，完整的收進所有的陽光與空氣，利用層次的遮光簾就能保有隱私與光源。
將冷氣安裝在牆面內槽，讓空間簡潔利落，懸掛式的風扇可以增加空間循環，省電也便利。
沙發選擇藍灰色的色調，整體視覺更為一致。
玄關打造像是積木遊戲一樣的機關，把木板依照需求安裝，讓進門就是進入遊戲間一樣有趣。
懸掛衣服的吊鉤就是一顆紐扣！讓人感到玩心十足。
喜歡這個設計嗎？立刻與我們聯繫！
看更多：工業風遇上東方美: 位在新竹的獨特65坪三層樓透天別墅
4 間不到 350 萬台幣的獨棟鄉間住宅
L 型的獨棟房：一間含車庫的超個性時尚居所
在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!