8 種常見窗戶類型的優劣大剖析

平開窗是在台灣最常見、使用得最廣泛的基本窗款，分為「內推式」以及「外推式」兩款。前者顧名思義就是往室內開的窗戶，而後者則相反。

內推式優缺點：人在室內即可輕易地清潔整個窗戶，因此安全性較高；然而，內推式窗戶會佔用室內空間

外推式優缺點：外推式窗戶的優缺點跟內推式剛好相反，優點是它不佔室內空間，然而清潔起來會比較麻煩。