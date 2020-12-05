8 種常見窗戶類型的優劣大剖析

在台灣，我們最容易找得到的窗戶類型莫過於平開窗。然而，你知道市面上還有其他很多好看而且具機能性的窗戶類型可供選擇嗎？比如說適合抵抗颱風、避免下雨天時雨水滲進屋內的「氣密窗」、跟歐陸式室內設計最搭的「百葉窗」、不佔空間的「推拉窗」或者是集幾款窗戶之長的「推射窗」!現在就讓homify來為你介紹8種常見窗戶的優缺點吧！
固定窗指的是不能開啟的窗戶，只有玻璃直接嵌固在窗框上。固定窗實際上並無通風的作用，因此只會用來作採光及眺望之用。常見的例子有設於室內的固定窗（如上圖），或者是大型落地玻璃窗。
優點：有效提升室內採光度、美觀、外型設計多樣化、價格經濟實惠
缺點：沒有實際的通風功能
平開窗是在台灣最常見、使用得最廣泛的基本窗款，分為「內推式」以及「外推式」兩款。前者顧名思義就是往室內開的窗戶，而後者則相反。
內推式優缺點：人在室內即可輕易地清潔整個窗戶，因此安全性較高；然而，內推式窗戶會佔用室內空間
外推式優缺點：外推式窗戶的優缺點跟內推式剛好相反，優點是它不佔室內空間，然而清潔起來會比較麻煩。
橫拉窗的原理就好像是滑動門或拉門一樣，需安裝滑軌。橫拉窗通常使用大型的玻璃，而窗框常見的物料有鋁及塑料。另外，市面上還有一種豎向的推拉窗，我們稱之為「提拉窗」。
優點：由於橫拉窗採用大型的玻璃，因此有效大大提高室內採光度。另外，橫拉窗不會像內推平開窗那樣子佔據室內的空間。
缺點：橫拉窗的通風面積只有平開窗的一半。而且由於滑軌設計，窗戶的隔音及密封度都不算為最理想，因此一般都會用來作為室內窗。
下懸窗又名為推射窗，是一種可以向外推的窗戶，如果門窗師傅安裝得宜（例如所在位置可以有效地吃風的話），能大大提起室內外的空氣流通。一般的推射窗都會設有逆止閥來阻隔風雨，並有遮雨條來防止雨水透過窗戶的隙縫滲進屋內。
優點：維持室內空氣流通的同時、美觀、而且不佔據室內空間
缺點：如果窗戶所室的位置不當，窗戶則不能發揮促進室內通風的功能。
上懸窗指的是一種可向外推的窗戶，跟一般外推式平開窗不同之處是，開啟時只有窗戶的底部跟窗框相連、頂部懸空。這一種窗戶能讓房間跟室外的空氣自然流通，有效地保室內空氣清新，同時排除了雨水進入室內的可能。
優點：有效保持室內空氣流通的同時，亦兼具安全性（由於窗戶頂部懸空的隙縫只有約十厘米，從外面手伸不進來）。
缺點：空氣流通度與完全打開的平開窗相比之下來說較差。
百葉窗是一種既可以遮陽又可以通風的窗戶類型。百葉窗的歷史悠久，台灣不少的洋風大樓或者上世紀興建的官邸都擁有這一種滿有西洋風味的窗戶設計。
今天在歐洲我們也可以找到百葉窗的身影，特別是意大利、西班牙等等陽光充沛的國家。
優點：遮蔽視線的效果佳，兼具遮陽及通風的功能。外型獨特，極具歐陸風情。
缺點：只能靠活動遮板來調節窗戶的透光度，相比起玻璃窗的採光度差很多。另外遮板容易堆積塵埃，清潔起來會比起玻璃窗麻煩。
另外，市面上不同的窗戶類型，其尺寸都不盡相同。一般而言在普通住宅之中，窗的高約為1.49米，窗台高度約為0.85米，而窗頂距離樓面高度約為2.4m。在寬度方面，一般都由0.6 米起跳。實際上，你應該找專業人士來評定所需的窗戶大小，以確保選購的窗戶類型適合你的新家。
另外，如果你希望提升窗戶的隔熱效果，比方說如果房子是有西曬的問題的話，那麼也可以選擇一些窗戶隔熱貼紙。一般而言，隔熱貼紙可以有效降低室內溫度約2度，而且還能一併處理掉比如說鄰居窗戶反光等問題。
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針對於台灣的季節性氣候，氣密窗會是抗颱防雨滲的理想之選。
氣密窗一般的隔音、水密、氣密及抗風壓性均為極佳，窗框一般由塑鋼或鋁組成。氣密窗設有隔音氣密條，常見的氣密條材質有PVC（Polyvinyl chloride，聚氯乙烯），然而用久了之後會收縮變形，窗框的密合度會變差。而另一種較高級的材質是EPDM橡膠氣密條，與車子邊門的膠條材質同等級，雖然較PVC氣密條耐用，但價格可以貴上一倍。
優點：隔音、水密、氣密及抗風壓性比起各種主要窗戶類型為佳，適合台灣季節性氣候，就算颳颱風也不怕。
缺點：價格高。基於窗戶不同的抗風壓性及氣密性等標準，每才氣密窗的價格都會有所變動。以具有抵抗一般抗風壓，水密性及氣密性都屬於一般等級的窗型來說，每一才加上安裝的價格約為台幣3200左右（5mm清玻璃）。如果你想要選用厚一點的隔音玻璃，比如說8mm，或者抗風壓性的要求較高的類型的話，每才價格為4000元起跳。
可平移的旋轉窗的轉動軸位於上下冒頭的中間部位，因此窗扇可以立向轉動。最常採用立轉旋窗的空間有陽台以及露台等。
優點：設計創新、特別，窗戶可靈活轉動，而且易於洗擦。
缺點：窗戶的構造複雜，而且防止雨水滲漏性能較其他窗戶類型差
要為你的新家選擇最合適的窗戶類型，除了可以根據你的個人喜好外，還需要考慮窗戶所在的位置與功能。如果你的窗戶只用來作為室內設計的一部分，那麼便宜的固定窗會是個好選擇。