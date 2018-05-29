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11 坪組合屋: 1房1衛浴1客廳+開放式廚房的住宅

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【客製11坪】高屋頂-草屯, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 客廳
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可以組合移動的住宅受到許多現代人的歡迎，而這樣的住宅以往為人詬病之處就是質感不佳，或者是無法客製化。這本點簿要介紹的組合屋是經國專家研究改良的升級版居所。不僅所有的建材都採用豪宅等級，可以依照自己的喜好與需求客製化更是最大的優點。除此之外，考慮到台灣的惡劣氣候與地震，專家所打造的組合屋都有抗震抗颱的功能，讓人住得超級安心! 

接下來就讓我們欣賞今天的主角，一間有1房1衛浴1客廳+開放式廚房的11 坪組合屋! 這間小巧的居所外表可愛，裏頭使用的木頭建材更是營造出濃濃的溫馨感~現在就出發看看專業人士的精彩傑作!

組合屋的外觀

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築地岩移動宅

【客製11坪】高屋頂-草屯

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

如同剛才所提到的，這間組合屋的裡外都可以客製化，因此你可以選擇你喜歡的造型與結構。這間 11 坪的組合屋有山形屋頂，外型帶有質樸感卻有十分可愛。

有前廊的組合屋

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築地岩移動宅

【客製11坪】高屋頂-草屯

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組合屋外頭設置了有頂的前廊，夏季的時候可以在此歇息納涼，非常完美!

開放式的格局

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築地岩移動宅

【客製11坪】高屋頂-草屯

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組合屋只有 11 坪，因此開放式的格局是最為理想的選擇。主要的公共領域連結在一起卻不會過於擁擠，淺色系的木頭材質質感滿分，而且還讓人備感溫馨。

搭配現代感與古典的家具與家飾品，室內簡單卻有風格

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絕佳的建材

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築地岩移動宅

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你可以依照你的喜好選擇使用的建材，打造出完美的小窩。

通透的設計

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【客製11坪】高屋頂-草屯

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許多組合屋給人陰暗的感覺，然而這間居所卻打破這樣的印象。專家規劃了大片落地窗與拉門，讓室內各個角落都享有充足自然光。

平面設計圖

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築地岩移動宅

【客製11坪】高屋頂-草屯

築地岩移動宅
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最後讓我們瞧瞧這間組合屋的平面設計圖，你也可以依照你的需求做更改，讓小小的房子裏頭更有自己的個性與味道。

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