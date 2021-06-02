床頭燈有哪些種類？+34 種獨特造型的樣式

習慣在睡前看本書、滑滑手機或是與枕邊人聊聊嗎? 那麼你一定有在睡意襲來時，與對方推託關燈這個重責的經驗吧! 設置在床邊的床頭燈可以讓你在睡前一伸手即能把燈熄掉，帶著微笑進入夢鄉…

然而，床頭燈的種類有很多，包含壁燈、立燈、桌燈、吊燈… 等，到底這些不同種類的床頭燈分別有什麼特性以及優缺點呢? 不同風格的臥室，要搭配哪種的床頭燈才不會突兀?

接下來我們就為你介紹床頭燈的四種種類，以 34 個實例讓你直接欣賞床頭燈的無限魅力。如果你也對床頭燈設計感興趣，那就一定不要錯過這個點子簿喔～

另外，假如說你對自己的挑選能力不太有自信，或者說你還有更多細節問題需要了解的話，建議你可以請專業的設計師協助你! 還等什麼呢，現在就一起來看看這34種獨特造型的床頭燈設計，一起來尋找靈感吧！