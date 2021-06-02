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床頭燈有哪些種類？+34 種獨特造型的樣式

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
品鑒藝術, 楊允幀空間設計 楊允幀空間設計 臥室
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習慣在睡前看本書、滑滑手機或是與枕邊人聊聊嗎? 那麼你一定有在睡意襲來時，與對方推託關燈這個重責的經驗吧! 設置在床邊的床頭燈可以讓你在睡前一伸手即能把燈熄掉，帶著微笑進入夢鄉…

然而，床頭燈的種類有很多，包含壁燈、立燈、桌燈、吊燈… 等，到底這些不同種類的床頭燈分別有什麼特性以及優缺點呢? 不同風格的臥室，要搭配哪種的床頭燈才不會突兀? 

接下來我們就為你介紹床頭燈的四種種類，以 34 個實例讓你直接欣賞床頭燈的無限魅力。如果你也對床頭燈設計感興趣，那就一定不要錯過這個點子簿喔～

另外，假如說你對自己的挑選能力不太有自信，或者說你還有更多細節問題需要了解的話，建議你可以請專業的設計師協助你! 還等什麼呢，現在就一起來看看這34種獨特造型的床頭燈設計，一起來尋找靈感吧！

1. 壁燈

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存果空間設計有限公司

主臥

存果空間設計有限公司
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如果說家中臥室的牆面空空如也的話，嵌入牆面裡頭的壁燈可以增添層次感，讓整體的畫面更為豐富不單調。選擇壁燈當床頭燈的好處你可以選擇有長臂的款式，除了可以隨意摺疊外還能往不同的角度延伸，因此你可以只裝一盞壁燈，雙人床的兩端就都能享受到美好溫和的照明。選擇壁燈最要注意的一點就是與牆面顏色的搭配，可以塑造出顏色的衝突對比，但是還是要講求整體空間的和諧性。

下面這幾間臥室皆在床頭裝了壁燈，各個造型都有其獨特性，一起來看看它們是如何與房間牆面做搭配的吧!

搭配水泥牆面

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何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

何宅 House H

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

臥室的水泥牆面帶有淡淡的工業風氣息，因此專家選擇了相同色系的圓形壁燈，其造型為留白的牆面增色之外，往牆面照射的方式也讓光線不會過於刺眼。

搭配木頭牆面

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DS亦沐空間創意整合

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DS亦沐空間創意整合
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臥室的牆面使用水泥與木頭兩種材質，而設計師所選擇的壁燈造型簡約，黑色系的壁燈與木頭牆面形成巧妙的對比，但是依舊和諧不過於衝突。

深淺交會

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極簡室內設計 Simple Design Studio

新竹-日知味：自友章-吳宅

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
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這間臥室的設計雖然很簡單，但是利用中性色系以及高質感的寢具打造出別致的氣息。白色的牆面顯得有些單調沒個性，因此搭配了黑色的壁燈，增加臥室的現代感。

金色壁燈

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百玥空間設計

百玥空間設計 ─ 賦居映月 ─主臥室

百玥空間設計
百玥空間設計
百玥空間設計

壁燈其實可以是臥室裡頭的小驚喜，比方說在這間溫馨的臥室裡頭，設計師出乎意料地選擇了金色的壁燈，也讓床頭燈成為房間裏頭的亮點。

你會在自己的家裡選擇這樣的金色壁燈設計嗎～

玫瑰金

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

顏色沉穩且大器的臥室裡頭很有大人感，設計師選擇了小巧的玫瑰金吊燈，讓偏向暗色系的床頭可以亮起來~

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北歐風情

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橙羿設計有限公司

潤‧木光

橙羿設計有限公司
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白色搭配木頭是經典的北歐風設計手法，這間臥室的木頭床頭有個小凹槽，搭配白色壁燈恰恰好!

你喜歡這個北歐風情的白色壁燈設計？歡迎留言告訴我們喔～

喇叭造型

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橡樹設計Oak Design

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橡樹設計Oak Design
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喇吧造型的金色吊燈成功點綴高聳的牆面，而且也呼應了臥室的質感。

能伸能縮的壁燈

來本書吧 王采元工作室 臥室
王采元工作室

來本書吧

王采元工作室
王采元工作室
王采元工作室

可以摺疊的長臂壁燈能伸能縮，可以照射的面積非常寬廣。

古典造型

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勁懷設計

高雄Ｌ宅

勁懷設計
勁懷設計
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帶有古典味道的黑色床頭壁燈高度恰到好處，散發優雅的氣質，與漸層的紫色牆面搭配起來十分和諧。

2. 立燈

品鑒藝術, 楊允幀空間設計 楊允幀空間設計 臥室
楊允幀空間設計

品鑒藝術

楊允幀空間設計
楊允幀空間設計
楊允幀空間設計

立燈是現代家庭非常常見的燈具類型，而其款式更是百百種，其中則以現代風最普遍也最受歡迎。立燈的好處是如果室內的空間過於寬敞的話，大型的立燈可以有填滿畫面的作用，不會讓房間內太空曠。除此之外，不像壁燈是嵌入牆面，立燈的靈活度比較高，可以依照你的需求做調整。

立燈通常分為上照式、下照式以及上下皆可照這幾種。由於立燈通常本身體積不會太小，因此擺放在臥室裡頭的時候要注意同一個空間不要有其他造型搶眼的燈具，比方說同時設置水晶吊燈與立燈。此外，為了美觀度以及安全性著想，吊燈最好在插頭的附近。由於體積大的立燈也算是家具，所以最好跟臥室裡頭的床架等家具風格不要相差太多，以免舒眠的區域變得雜亂。

接下來這幾種立燈與臥室的搭配方式讓你參考…

金屬感

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寓子設計

倆倆

寓子設計
寓子設計
寓子設計

偏向冷調的臥室裡頭擺放金屬質感的立燈，整體的風格不衝突。

灰色的立燈

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倍果設計有限公司

午後時光~純淨北歐

倍果設計有限公司
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倍果設計有限公司

沉穩的背牆搭配淺灰色的立燈，臥室空間不會過於死板。

優雅的造型立燈

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高度不過會高的黑色立燈造型十分優雅，也為帶有女人味的臥室增添了強烈的個性。

成熟的韻味

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彰化T宅

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Ho.space design 和薪室內裝修設計有限公司
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帶有成熟韻味的紫色牆面搭配古典風味的立燈，立刻有飯店的高級感。

低調的存在

原森, 思維空間設計 思維空間設計 臥室
思維空間設計

原森

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

這整間臥室都給人簡單低調的感覺，而立燈也選擇不會過高或面積過大的款式，低調的存在讓臥室維持簡單。

3. 桌燈

豐邑一第, 立禾空間設計有限公司 立禾空間設計有限公司 臥室
立禾空間設計有限公司

豐邑一第

立禾空間設計有限公司
立禾空間設計有限公司
立禾空間設計有限公司

不管是書桌或是床頭，一盞桌燈總是經典不容易出錯。雖然一般來說，較為古典優雅的房間會搭配風格相呼應的桌燈，但是對於喜歡混搭風的屋主來說，常見的金屬工作燈反而可以讓臥室不會流於單調無趣或者制式化。

依照屋主的需求，可以選擇將床的兩端擺放同款式的桌燈，讓畫面看起來更為協調。然而有些屋主會選擇在單邊擺放床頭燈，或者是兩邊擺放不一樣的款式，製造驚喜。

一塊看看幾款床頭桌燈的設計…

兩種元素

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沐朋設計

土城-董宅

沐朋設計
沐朋設計
沐朋設計

典雅的燈罩搭配上帶有金屬感的底座，兩種元素讓床頭燈成為房內的焦點。

小驚喜

ROOM2 Nestho studio 臥室
Nestho studio

ROOM2

Nestho studio
Nestho studio
Nestho studio

這盞床頭的桌燈默默地在角落發光，然而仔細欣賞的話其造型十分獨特，是房間內的小驚喜。

現代感的桌燈

新北 林口 Lin residence (林口 世界首席 / 國家一號院), 双設計建築室內總研所 双設計建築室內總研所 臥室
双設計建築室內總研所

新北 林口 Lin residence (林口 世界首席 / 國家一號院)

双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所

設計師想要結合古典與現代兩種元素，因此牆面顏色以及燈具皆屬於現代風的路線，製造出美好的衝突感。

打破制式的手法

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祥祥設計有限公司

三輝君匯

祥祥設計有限公司
祥祥設計有限公司
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乍看之下這盞床頭桌燈是不是跑錯地方? 看似應該要站在地上的它放在床頭桌上，打破制式的設計手法更為迷人。

相應的材質

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勁懷設計

高雄Ｌ宅

勁懷設計
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有著木頭桌腳的桌燈與木頭牆面融為一體，讓人把注意力放在燈光上。

多個圓球

在休閒風設計中傾聽生活、感受溫度 , 星葉室內裝修有限公司 星葉室內裝修有限公司 臥室
星葉室內裝修有限公司

在休閒風設計中傾聽生活、感受溫度

星葉室內裝修有限公司
星葉室內裝修有限公司
星葉室內裝修有限公司

多個圓球組成的桌燈像是房內的藝術品一樣，優雅美麗。

經典的工作燈

簡約 / 都會風, 騰龘空間設計有限公司 騰龘空間設計有限公司 臥室
騰龘空間設計有限公司

簡約 / 都會風

騰龘空間設計有限公司
騰龘空間設計有限公司
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經典的黑色工作燈也可以作為床頭閱讀燈，風格很百搭，不管房內是哪種風格都沒問題。

大圓球

現代燈飾與古典床背搭配木製邊桌別有一番風味 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室照明 玻璃 White
弘悅國際室內裝修有限公司

現代燈飾與古典床背搭配木製邊桌別有一番風味

弘悅國際室內裝修有限公司
弘悅國際室內裝修有限公司
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圓形的桌燈造型簡單，但是卻非常引人注目。

4. 吊燈

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一般來說床頭桌會擺放很多不同的物品，除了最近在看的書籍外，甚至會將我們喜歡的相框擺放在此。小小的床頭桌要容納這麼多東西，難免會顯得雜亂不清爽。請設計師增設床頭吊燈的話，床頭桌上就多了額外的空間，更為乾淨俐落。

除了桌面乾爽外，吊燈將電線裝在天花板裡頭，因此地面也少了雜亂的電線，整間臥室更為俐落。

選擇床頭吊燈的話，一定要特別注意到吊燈的高度。太高的話光線會分散，太低的話則床頭桌會過暗。

一塊看看下面幾款床頭吊燈…

相近的顏色

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雖然說一深一淺的色系搭配可以營造出視覺的對比，但設計師大膽地選擇相近的色系，讓光線在黑暗中發光…

透明吊燈

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大言室內裝修有限公司

1+1家的擁抱

大言室內裝修有限公司
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一盞類似葫蘆狀的透明吊燈造型相當獨特，與典雅的臥室風格形成衝突的對比。

你喜歡這個床頭壁燈設計嗎？歡迎留言與我們分享！

長親房的白色吊燈

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存果空間設計有限公司

長親房

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擺放了兩張單人床的長親房裏頭，兩人共用一盞白色床頭吊燈，造型簡單卻有年輕的朝氣。

體積大的吊燈

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思為設計 SW Design

復古遇見色

思為設計 SW Design
思為設計 SW Design
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前面看到的幾盞吊燈體積都比較小或是正常尺寸，然而這間臥室因為沒有繁雜的裝飾，設計師特地選用體積較大的吊燈，讓房內更有焦點。

管狀的床頭吊燈

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楊允幀空間設計

最簡單的黑白，卻藏著最精彩的語彙

楊允幀空間設計
楊允幀空間設計
楊允幀空間設計

管狀的床頭吊燈雖然設計不複雜，但是卻成功成為臥室裡頭最值得多看幾眼的小物。

如果你也喜歡這個管狀的床頭燈設計，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

層次豐富

簡單的床邊吊燈搭配刻意挑選的床邊桌，減少匠氣營造隨意的氛圍 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室照明 鋁箔/鋅 Black
弘悅國際室內裝修有限公司

簡單的床邊吊燈搭配刻意挑選的床邊桌，減少匠氣營造隨意的氛圍

弘悅國際室內裝修有限公司
弘悅國際室內裝修有限公司
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像是變形燈籠的吊燈不僅注入了光線，美感也很棒。

有小巧思的吊燈

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楊允幀空間設計

澄淨舒心

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玫瑰金的吊燈沒有垂直降落，而是在接近光線處有個小彎折，這樣的巧思特別有趣~

優美曲線

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Vision by Studio In2

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Studio In2 深活生活設計
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優美的黑色曲線讓與人更好奇與背景融為一體的吊燈的真面目!

看完這麼多款床頭燈的樣式，你是否已經大概有幾個最愛呢? 假如你想要請設計師幫你挑選的話，歡迎填寫我們的免費諮詢單，專人會直接跟你接洽喔!

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