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南投木屋建築工程達人: 北美紅檜原木層疊式原木屋

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蓋一間木屋的過程繁複，從結構、空間設計、景觀佈置到施工，各個步驟都需要縝密的規劃與卓越的執行能力。對於想要自建木屋的你來說，如果將這樣具有挑戰性的工作交給經驗豐富的達人便能輕鬆許多。位在南投的木屋建築工程達人安居屋從事木屋規劃已經有超過 25 年的時間，專家們在打造木屋的時候融合了國內外最先進的技術及建材，以專業負責的服務熱忱與追求完美的精神，投注在木屋的建造過程中。安居屋的專業工程達人對品質的要求相當高，希望可以提高台灣的居家環境品質，而這樣的理念也反應在他們所規劃設計的木屋上。

除此之外，安居屋的達人們相信每一個專案都是獨一無二的存在，因為這是每位屋主心中夢想中的家。達人們講求與客戶充分溝通，了解他們對於建造木屋的需求 喜好 想法與預算，接著便考量中國傳統陽宅方位.方向.座山.來水及家人成員各層面的要素，進而配置木屋內的格局，木屋的造型則是以屋主的喜好定案。

接下來我們要介紹由南投木屋建築工程達人安居屋所精心打造的原木層疊式原木屋，使用北美紅檜的屋子散發來自大自然的高質感，屋內的空氣自然流通，是會自然呼吸的房子。

如果你也正打算蓋一間屬於自己的木屋，那就一起出發找靈感!

木屋一樓的結構與建材

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一般大眾對於木屋的另外一個疑慮就是其堅固性，達人們鋼骨結合混泥土，加上南投埔里特有的帝王石石片，為木屋打造一個穩固的基底，因此非常適合颱風與地震頻繁發生的台灣。

其他樓層的建材

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其他樓層則是使用加拿大生產的6*8北美紅檜，用這樣的材質打造出的層疊式原木屋才能達到冬暖夏涼的目的。

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屋頂的材質

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屋頂的瓦片則是使用文化瓦，有特殊防災抗風的功能，除此之外其外觀也帶有典雅的氣質，兼具美觀與實用性。

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隔熱的措施

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木屋裡頭的一樓內壁採用松木實木板，搭配隔熱的材質，讓木屋徹底實現自然呼吸的效用。

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屋簷設計

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屋簷加裝了透氣對流網板因此空氣會自然對流，屋內不會悶，是棟名副其實的會呼吸的房子。

實木建材

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專家說木屋全面採用實木，可以調節溫度與濕度，同時釋放木材的芬多精。木材的自然香氣可抑制蹣類生長，對於人體的健康非常有益處。

搭配景觀設計

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專家同時包辦景觀設計，因此可以依照木屋的外型，打造出毫無違和感的庭園景觀

陽台

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雖然說置身在屋內就像是在大自然裡頭一樣，但是人還是要定期接觸戶外的空氣與陽光才行。除了一樓的戶外空間，這間屋子也有多個陽台，對於通風與採光來說都有助益。

淺色系的木材

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淺色系的木材與木屋的外觀形成對比，並且可以讓室內空間有放大的效果。不只是公用領域，其他的房間也都用原木裝潢，並且以梅.蘭.菊.竹.福.錄.壽.喜命名。

家具的材質

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屋內的桌子為台灣紅櫸木整棵樹的頭部連根部一體製作，使用壽命可以長達百年不壞。明式黃花梨圈椅家具加上百年骨董實木漏窗，整間木屋質感滿分。

廚房

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廚房則使用好清潔的磁磚材質，功能性強!

延伸閱讀:獨棟小木屋:-買地自建的最佳範例

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