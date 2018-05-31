南投木屋建築工程達人: 北美紅檜原木層疊式原木屋

蓋一間木屋的過程繁複，從結構、空間設計、景觀佈置到施工，各個步驟都需要縝密的規劃與卓越的執行能力。對於想要自建木屋的你來說，如果將這樣具有挑戰性的工作交給經驗豐富的達人便能輕鬆許多。位在南投的木屋建築工程達人安居屋從事木屋規劃已經有超過 25 年的時間，專家們在打造木屋的時候融合了國內外最先進的技術及建材，以專業負責的服務熱忱與追求完美的精神，投注在木屋的建造過程中。安居屋的專業工程達人對品質的要求相當高，希望可以提高台灣的居家環境品質，而這樣的理念也反應在他們所規劃設計的木屋上。

除此之外，安居屋的達人們相信每一個專案都是獨一無二的存在，因為這是每位屋主心中夢想中的家。達人們講求與客戶充分溝通，了解他們對於建造木屋的需求 喜好 想法與預算，接著便考量中國傳統陽宅方位.方向.座山.來水及家人成員各層面的要素，進而配置木屋內的格局，木屋的造型則是以屋主的喜好定案。

接下來我們要介紹由南投木屋建築工程達人安居屋所精心打造的原木層疊式原木屋，使用北美紅檜的屋子散發來自大自然的高質感，屋內的空氣自然流通，是會自然呼吸的房子。

如果你也正打算蓋一間屬於自己的木屋，那就一起出發找靈感!