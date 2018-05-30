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高雄市室內裝修實例：結合木工、金屬、石材的４０坪開放式住宅

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室內裝修的方式與成果訴說的不只是屋主的個性與品味，也傳達了設計師的理念與精神。對於築遠建築室內建築師們來說，設計的靈感並非是在受到屋主的委託後才靈光乍現的，而是每天累積的不同生活體驗激發出的點子。專家們是一群不甘於被既有環境限制的設計人，希望在有限的條件下，執行具有創意與美好價值的設計工作。這樣的設計精神，將在這本點子簿所要介紹的高雄市住宅裏頭，盡展無疑。

當設計師們接手這個專案的裝修工作時，屋子裡頭的建築設計已經完成，因此專家是在有隔間牆的限制下執行室內設計，並且盡可能地提供屋主所需的基本收納。除此之外，築遠的室內建築師們嘗試在混雜的都市景象中，呈現視覺上舒適閑逸的意象，藉由色調的和諧讓生活在其中的居者可以享受沉靜心靈的美好片刻。

這個結合木工、金屬、石材的住宅有絕佳的通透感，公用領域不擁擠而各個房間也滿足了不同家族成員的需求。至於大家好奇的費用呢? 完工後的住宅內部木作費用大概是100萬台幣左右(未含家具與電器設備)！

在聘請專業的室內建築師為你的家進行裝修之前，先跟著我們的腳步一起欣賞這間高雄市的室內裝修實例，相信裏頭有許多你會愛上的食用靈感！

４０坪的住宅空間

客廳 homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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客廳

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這個專案中的住宅位於高雄市鳳山區黃金地段，室內坪數約40坪。屋主是一對年輕的夫婦與兩位國小學齡孩童。屋主的主要需求是收納以及實用性，風格方面則偏好輕日系的風格，也因此專家將天然木紋皮與亮色烤漆搭配，營造出自然且精緻的質地。在這個住宅裏頭你看不到太多的顏色，而這是為了讓屋主所挑選的家具能夠更跳更出色。

開放式的居家格局

餐廳與客廳 homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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餐廳與客廳

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由於大多數現代的家庭偏好開放式的格局，因此主要的公共領域連結在一塊，空間的通透感更佳之外四人之間的連結也更為緊密!

各個區域都有絕佳的收納設計

餐桌燈 homify 餐廳
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餐桌燈

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如同我們剛才所提到的，室內建築師非常重視屋主對於收納與實用性的需求，因此不管是家中的哪個角落都規劃了絕佳的收納設計。

用餐區的收納櫃底部細節

玄關鞋櫃及夜間照明 homify 更衣室
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玄關鞋櫃及夜間照明

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照明設計

餐桌與玄關收納 homify 餐廳
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餐桌與玄關收納

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由於住家空間裡頭有大量的木頭元素，因此室內建築師特別搭配暖黃與自然光，雖然生活在都市的黃金地段但卻依舊能感到舒適的氛圍。

強調自然風水的室內裝修設計

小孩房衣櫃 homify 書房/辦公室
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小孩房衣櫃

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我們詢問專家們在專案進行的時候是否有什麼記憶猶新的小趣事，專家們說，本專案的女主人跟一般台灣多數的家庭一樣，講求利於風水的設計。溝通之後，設計師也因為風水的需求而換了幾次屋內的配置，最後終於完成艱難的任務，也就是符合傳統風水且兼顧自然風水與合理動線的設計。設計師講求的理念是『自然風水』，也就是利用良好的通風與採光，減到最低的裝修設計讓屋內可以呈現美好的本質。

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有大型收納櫃的主臥室

主臥空間 homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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主臥空間

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踏進主臥室裡頭，牆面的大型收納櫃結合衣櫃以及置物櫃的功能，足以容納夫妻的常用衣物。櫃子的下方還有照明設備，由於燈光是往地面照，因此不會讓人感到過於刺眼。

主臥室的窗邊

雙層窗簾 homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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雙層窗簾

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專家對於室內裝修的要求就是強調通風以及採光，主臥室的大片玻璃窗讓舒眠區不陰暗，在窗邊擺放書桌更是充足利用了高採光的優勢。

孩子的臥室

小孩房 homify 書房/辦公室
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小孩房

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孩子的臥室也掌握簡單色系以及精簡裝潢的原則，以白與木頭色為主軸的空間裏頭擺放了草綠色的椅子，生活的空間簡單卻不無聊。

臥室內書桌的設計

小孩房書桌 homify 書房/辦公室
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小孩房書桌

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雖然說沒有繁雜的設計，臥室裡頭的書桌卻給人驚喜的感覺。有別於傳統書桌的造型，一邊是圓弧狀的設計，讓孩子的臥室裡頭頓時多了點趣味。

來自築遠的室內建築師讓我們見識了室內裝修的無窮魅力，如果你也心動想要請專業人士協助你的話，歡迎填寫我們的免費諮詢單， 讓專人為你服務吧!

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