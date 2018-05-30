高雄市室內裝修實例：結合木工、金屬、石材的４０坪開放式住宅

室內裝修的方式與成果訴說的不只是屋主的個性與品味，也傳達了設計師的理念與精神。對於築遠建築的室內建築師們來說，設計的靈感並非是在受到屋主的委託後才靈光乍現的，而是每天累積的不同生活體驗激發出的點子。專家們是一群不甘於被既有環境限制的設計人，希望在有限的條件下，執行具有創意與美好價值的設計工作。這樣的設計精神，將在這本點子簿所要介紹的高雄市住宅裏頭，盡展無疑。

當設計師們接手這個專案的裝修工作時，屋子裡頭的建築設計已經完成，因此專家是在有隔間牆的限制下執行室內設計，並且盡可能地提供屋主所需的基本收納。除此之外，築遠的室內建築師們嘗試在混雜的都市景象中，呈現視覺上舒適閑逸的意象，藉由色調的和諧讓生活在其中的居者可以享受沉靜心靈的美好片刻。

這個結合木工、金屬、石材的住宅有絕佳的通透感，公用領域不擁擠而各個房間也滿足了不同家族成員的需求。至於大家好奇的費用呢? 完工後的住宅內部木作費用大概是100萬台幣左右(未含家具與電器設備)！

在聘請專業的室內建築師為你的家進行裝修之前，先跟著我們的腳步一起欣賞這間高雄市的室內裝修實例，相信裏頭有許多你會愛上的食用靈感！