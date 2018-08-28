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台中住宅室內設計，現代日式風~

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專業的室內設計師能傾聽你的需求與喜好，用心地打造專屬於你的家。這次的專案帶你來到台中，參觀由豐聚空間設計所規劃設計的美麗住家。豐聚空間設計所專業設計團隊深信家的設計是以人為主軸，因此專家們將居住者和家人所期待、嚮往的生活空間，與其生命中最熱愛的事物巧妙融合，用心完成每個屋主「回家，轉動鑰匙打開門的期待」。

在這間台中的住家裏頭，你會發現設計師實現了其設計理念，運用現代日式風的獨特元素，為居者打造出一個靜心且舒適的完美居所。在這間房子裏頭，設計師將木頭的質感發揮到淋漓盡致，而日式的拉門以及和室的設計皆充滿絕佳的美感。如果你也熱愛現代結合日式元素的設計，那麼相信你一定能找到許多實用的好點子。現在就跟著我們一塊出發欣賞!

米白色的客廳

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Fertility Design 豐聚空間設計

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從米白色的客廳開始，我們就立刻被那清新且脫俗的氣質環繞。L型的沙發帶有現代簡約的個性，搭配上木頭的櫃體以及茶几層次更為豐富。

現代風的小細節

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仔細瞧瞧，米白色的沙發背牆上的藝術作品以及閱讀燈都散發著現代風的個性，這些小細節讓住家的風格更為多元有魅力。此外，以米白色的牆面作為襯托，這些黑色的家飾品營造出色彩的對比。

牆面櫃體

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牆面的木頭櫃體結合開放式以及有門的設計，兼具美觀與實用性。

靜謐的餐廳區

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位在樓梯旁的餐廳居住者和家人所期待、嚮往的生活空間，與其生命中最熱愛的事物巧妙融合擺放了木頭長桌，窗外注入了自然光後更顯靜謐。在這樣的空間裡頭，想必更能用心品味美味佳餚。

產生的光影成為室內最美麗的藝術品

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和室的拉門後方，會是什麼樣的空間呢?

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美麗的和室

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大面積的和室可以依照屋主的需求做變化，不管是當作較為私密的小客廳也好，或是在此靜坐泡茶，甚至是讓來訪的孩子們嬉戲，都是非常棒的空間。

有放腳區域的木頭桌設計舒適度更佳

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大片落地窗是和室最大特色之一

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落地窗外有簡單的造景，外頭的綠意有如畫作一樣替空間增色

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室內外空間無隔閡感，通透的設計十分舒心

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現代風的燈具讓日式的空間裡頭有不一樣的元素~

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隨性擺放畫作，和室空間魅力十足

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木頭拉門後的空間

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木頭拉門後是浴室的空間，這樣的設計不僅不佔空間也十分美觀。

延伸閱讀:

禪風的魅力: 6 個讓你體驗四季之美的日式庭園

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