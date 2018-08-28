台中住宅室內設計，現代日式風~

專業的室內設計師能傾聽你的需求與喜好，用心地打造專屬於你的家。這次的專案帶你來到台中，參觀由豐聚空間設計所規劃設計的美麗住家。豐聚空間設計所的專業設計團隊深信家的設計是以人為主軸，因此專家們將居住者和家人所期待、嚮往的生活空間，與其生命中最熱愛的事物巧妙融合，用心完成每個屋主「回家，轉動鑰匙打開門的期待」。

在這間台中的住家裏頭，你會發現設計師實現了其設計理念，運用現代日式風的獨特元素，為居者打造出一個靜心且舒適的完美居所。在這間房子裏頭，設計師將木頭的質感發揮到淋漓盡致，而日式的拉門以及和室的設計皆充滿絕佳的美感。如果你也熱愛現代結合日式元素的設計，那麼相信你一定能找到許多實用的好點子。現在就跟著我們一塊出發欣賞!