新店 40 年老屋翻新實例：27 坪的高機能的舒適公寓

今天homify要帶大家參觀的建案是一所位於新店的40年老屋，在我們的專家改造之下，變身成為高機能的簡潔舒適居所。由於房子的面積只有 27 坪，而且屋主的翻新預算有限，因此設計師將重點放在調整格局與基礎工程之上。現在就讓我們來參觀改造完成後的美麗新家看看吧！
整間公寓以現代風為設計路線，而在客廳的部分設有具木紋清水模質感的牆面，呈現出日式極簡風格的味道。
由於屋主有養貓，因此設計師特地裝設了不同長度的層板，並以不規則的方式排列，瞬間讓客廳變身成為貓咪的遊樂場。另外，這些層板除了可以用來作為貓咪跳板外，平時還可以用來放置書本或展示品等物品。
整個設計其中一個最大的特點就是這一面木牆。從第一眼望去，你可能會覺得這只是一面裝飾牆而已，但其實其中大有文章！原來設計師還利用這一幅木牆將兩個房間門完全隱藏起來，平常便可以保有客、餐廳的空間完整性。
餐廳跟客廳是相連的開放式空間，餐廳這個部分的設計走簡約路線。
簡潔的餐桌由栓木實木打造而成，原木的溫潤質感提升了整個空間的設計感。另外，設計師特意在牆上開一道長窗，目的為了增加原本處於過道、有點緊迫的餐廳區域的空間感。
潔白明亮的長型廚房雖然不是採用開放式設計，但是由於有落地玻璃推拉門的配合，整個廚房看起來不至於狹窄。另外，值得我們留意的還有落地窗右下繳的貓門喔！
主臥室的空間雖然不大，可是簡潔、溫馨的設計風格能夠使人完全放鬆。另外，主臥室可以直接通往陽台，設計師所採用的落地玻璃窗更能大大提起房間的採光度，以營造出更多的空間感。
衛浴間採用乾濕分離的設計方法，淋浴區（濕區）跟乾區之間以通透的玻璃牆和門分隔開來。這種設計有助保持衛浴間原有的空間感，非常適合台灣公寓一般小型的浴室喔！
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