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新店 40 年老屋翻新實例：27 坪的高機能的舒適公寓

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
2015都會雅痞寵物宅, 王采元工作室 王采元工作室 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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今天homify要帶大家參觀的建案是一所位於新店的40年老屋，在我們的專家改造之下，變身成為高機能的簡潔舒適居所。由於房子的面積只有 27 坪，而且屋主的翻新預算有限，因此設計師將重點放在調整格局與基礎工程之上。現在就讓我們來參觀改造完成後的美麗新家看看吧！

隱形鐵窗

安心的通透 王采元工作室 前院
王采元工作室

安心的通透

王采元工作室
王采元工作室
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老公寓的陽台原本裝有鐵欄杆，在翻新的時候設計師選擇以更美觀、更輕巧的隱形鐵窗來代替。

隱形鐵窗雖然成本較傳統鐵窗稍高一些，然而它具有防墜、防盜的重要功能，而且不影響逃生，因此非常適合有小孩或者有養寵物的家庭。

​客廳

客廳主牆 王采元工作室 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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客廳主牆

王采元工作室
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整間公寓以現代風為設計路線，而在客廳的部分設有具木紋清水模質感的牆面，呈現出日式極簡風格的味道。

由於屋主有養貓，因此設計師特地裝設了不同長度的層板，並以不規則的方式排列，瞬間讓客廳變身成為貓咪的遊樂場。另外，這些層板除了可以用來作為貓咪跳板外，平時還可以用來放置書本或展示品等物品。

裝飾木牆

一方整然 王采元工作室 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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一方整然

王采元工作室
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整個設計其中一個最大的特點就是這一面木牆。從第一眼望去，你可能會覺得這只是一面裝飾牆而已，但其實其中大有文章！原來設計師還利用這一幅木牆將兩個房間門完全隱藏起來，平常便可以保有客、餐廳的空間完整性。

嵌入式書櫃​

沙發旁的ＣＤ小架也成為美麗的一景 王采元工作室 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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沙發旁的ＣＤ小架也成為美麗的一景

王采元工作室
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由於房子的空間有限，因此設計師有許多增加收納空間的設計巧思，上圖的嵌入式書櫃就是其中一個好例子。

餐廳

靈活的餐廳 王采元工作室 餐廳
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靈活的餐廳

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餐廳跟客廳是相連的開放式空間，餐廳這個部分的設計走簡約路線。

簡潔的餐桌由栓木實木打造而成，原木的溫潤質感提升了整個空間的設計感。另外，設計師特意在牆上開一道長窗，目的為了增加原本處於過道、有點緊迫的餐廳區域的空間感。

廚房

2015都會雅痞寵物宅, 王采元工作室 王采元工作室 系統廚具
王采元工作室

2015都會雅痞寵物宅

王采元工作室
王采元工作室
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潔白明亮的長型廚房雖然不是採用開放式設計，但是由於有落地玻璃推拉門的配合，整個廚房看起來不至於狹窄。另外，值得我們留意的還有落地窗右下繳的貓門喔！

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廚房

分區使用 王采元工作室 系統廚具
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分區使用

王采元工作室
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廚房分為分熱炒區與靠餐桌的電器區，兩個區域之間設有折門，煮食的時候只要把門輕輕拉上，即可阻隔油煙。

​主臥室

主臥 王采元工作室 臥室
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主臥

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主臥室的空間雖然不大，可是簡潔、溫馨的設計風格能夠使人完全放鬆。另外，主臥室可以直接通往陽台，設計師所採用的落地玻璃窗更能大大提起房間的採光度，以營造出更多的空間感。 

​衛浴間

廁所 王采元工作室 現代浴室設計點子、靈感&圖片 镜子,轻敲,水暖夹具,下沉,财产,浴室水槽,浴室,建造,灯光,花洒
王采元工作室

廁所

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衛浴間採用乾濕分離的設計方法，淋浴區（濕區）跟乾區之間以通透的玻璃牆和門分隔開來。這種設計有助保持衛浴間原有的空間感，非常適合台灣公寓一般小型的浴室喔！

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