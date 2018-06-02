新店 40 年老屋翻新實例：27 坪的高機能的舒適公寓

老公寓的陽台原本裝有鐵欄杆，在翻新的時候設計師選擇以更美觀、更輕巧的隱形鐵窗來代替。

隱形鐵窗雖然成本較傳統鐵窗稍高一些，然而它具有防墜、防盜的重要功能，而且不影響逃生，因此非常適合有小孩或者有養寵物的家庭。