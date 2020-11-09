工業風的室內裝潢？ 從天花板到各個房間的必知撇步

工業風進年來變成了室內裝潢的新趨勢，全因為它有極鮮明的設計感，而且給人一種極有個性的感覺。在家中各種場所，都可活用工業風鐵件、不鏽鋼金屬、線材裸露、素淨灰調塗料等元素，打造輕鬆隨興，張揚率性自我的風格。當然元素感覺的濃淡輕重，也完全可以自由調配。如果你對工業風裝潢感興趣的話，現在就讓我們一步步看看在不同的起居區域，從天花板、燈具、塗料，乃至客廳、臥房、廚房、衛浴等方方面面，可以用怎麼樣的裝潢一起打造時尚的工業風格吧！
工業風強調一種極率性的隨意感，因此很多時候設計師會選擇直接讓天花板的管線外露，不另外做天花板。這都是由於傳統工業風多用於廠房和儲物室等地方，裝潢上越簡單越好，因此天花板和牆面都是裸露的管線。在此你要注意的是，管線的顏色應該統一，比如說一致黑色，這樣子才不會給人又紅又綠、雜雜亂亂的感覺。
而實際上，選擇把管線外露而不另裝天花板也可以幫你省去一筆裝潢費用。然而，如果你希望把天花板的管線藏起來的話，那麼還是可以從燈具方面入手來打造工業風天花板喔！
如果你覺得佈滿外露管線的天花板過於原始粗獷，那麼你可以考慮從燈具方面入手來打造時尚工業風。
比如說圖中的客廳有一面塗成灰黑色的天花板，雖然並沒有管線外露，然而設計然採用了兩排金屬軌道來做為客廳的照明，整體不失工業風的質感。
除了軌燈外，你還可以選擇一些金屬圓罩吊燈、或者是可見電燈泡的玻璃泡泡吊燈，這一些款式都能夠為房子注入完美的工業風味道喔！
客廳最重要的就是主牆的部分，指的通常就是電視牆。
工業風的牆面有一大特別，就是其獨特、不平均、粗獷的水泥牆面。另外，你還可以以石材牆面來跟水泥牆面作搭配，比如說火頭磚牆。
要打造出水泥牆面，適合台灣房子的方法一般有兩種：
一、仿清水模塗料
清水模的基本理念是當混凝土澆灌後就不再加以任何面料裝飾，以呈現素材最原始的面貌。然而由於台灣的氣候潮濕，會使傳統清水模容易退色發霉。
因此，市面上出現一種能讓牆面呈現清水模的質感，並同時具有抗潮的功能的仿清水模塗料。要打造出一面仿清水模牆面，一般來說施工步驟主要是基面研磨、打造分模線（如果想要牆面呈現出有序的感覺的話）、鑽孔、修復、細磨、著色（以細水泥著色，並以海棉壓花做深淺層次）及上保護漆，工程需時約為五到七天。
二、水泥板材
水泥板是一種表面光滑、擁有跟清水模相似外觀的薄板狀建材，主要作室內牆面裝飾之中。市面上可以找到的板材主要有4種，分別是普通水泥板 、纖維水泥板／水泥壓力板、 木絲水泥板/木絲板以及木紋水泥板。
當中，木絲水泥板最常用作室內牆面設計，原因是這一種由木刨片與水泥混合而成的水泥板的隔音性能好，而且美觀，因此常用在例如客廳的電視牆、餐廳的裝飾牆、或者琴房的牆面之上。
由於臥室是個讓人安靜地休閒的地方，因此過多的工業風元素可能會破壞臥室應有的和諧感。所以很多時候，工業風臥室裡除了水泥牆面外，基本上就沒有其他過多的工業風裝飾品，最多只是少量的金屬燈具或者金屬鐵件而已。另外，在地板的選擇方面，可以以溫潤的木地板來作搭配，以增加裝潢的和諧感。
此外，放在臥室裡的家具或者配件都應該以黑、白、灰三色為主，比如說床單、枕頭和地毯等，因為一致的用色才能讓空間呈現最具完整性的美感。
在廚房方面則有兩項設計重點。
一、不鏽鋼面材
要打造出一個極具工業風的廚房，由不鏽鋼材打造而成的流理台面、廚櫃、冰箱和烤箱等等的家具是不可或缺。
不鏽鋼材除了給人一種幹練的感覺外，實際上也很適合廚房這一種油煙大、經常需要洗刷清潔的地方，因為它不像一般金屬那樣子生鏽，而且表面光滑所以清潔容易。
最後，衛浴間的選色也應該以黑、白、灰為主調。
在牆面設計方面，專家一般最常見的有板磚牆、灰色瓷磚牆或者是簡單的灰色防水塗料。除了牆面以外，你也可以用不同的配件來提升衛浴間的工業風質感，比如說訪古鏡子、由舊鐵件製成的儲物架、以回收舊木改造而成的木門或者是木檯面等等。
而如果你的衛浴間採用乾濕分離的設計，那麼你應該以玻璃牆面來把兩個區域分隔起來。這樣子做能有效分隔兩區外，還能夠保持整體浴室的完整度。
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