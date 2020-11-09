工業風的室內裝潢？ 從天花板到各個房間的必知撇步

一、仿清水模塗料

清水模的基本理念是當混凝土澆灌後就不再加以任何面料裝飾，以呈現素材最原始的面貌。然而由於台灣的氣候潮濕，會使傳統清水模容易退色發霉。

因此，市面上出現一種能讓牆面呈現清水模的質感，並同時具有抗潮的功能的仿清水模塗料。要打造出一面仿清水模牆面，一般來說施工步驟主要是基面研磨、打造分模線（如果想要牆面呈現出有序的感覺的話）、鑽孔、修復、細磨、著色（以細水泥著色，並以海棉壓花做深淺層次）及上保護漆，工程需時約為五到七天。

二、水泥板材

水泥板是一種表面光滑、擁有跟清水模相似外觀的薄板狀建材，主要作室內牆面裝飾之中。市面上可以找到的板材主要有4種，分別是普通水泥板 、纖維水泥板／水泥壓力板、 木絲水泥板/木絲板以及木紋水泥板。

當中，木絲水泥板最常用作室內牆面設計，原因是這一種由木刨片與水泥混合而成的水泥板的隔音性能好，而且美觀，因此常用在例如客廳的電視牆、餐廳的裝飾牆、或者琴房的牆面之上。