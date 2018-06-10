北投的現代風公寓：有收藏品展示收納設計的自在居所

家，是個人特質的展演場，更是珍藏寶物的最佳處所，設計師針對屋主對模型汽車的嗜好，悉心打造珍寶閣，以流線設計表現出模型車飆速時的風動，讓生活自由自在，暢懷展趣！
你自己也有喜好的收藏品嗎？快點讓我們的設計師為你的品味打造更加分的展示規劃！
客廳有充足的陽光洒進，把北投的陽光與空氣全都收進家中，紅色的沙發成為客廳的主角，搭配低矮的木頭桌與圓凳，整體空間的質感立現。
看看整體空間的規劃，不隔間的方式讓客廳與餐廳更為大器！餐廳一樣採用紅色的餐椅，與客廳搭配成一致的風格。
大理石地板讓人感受到簡潔的清爽感，令人留意的餐廳吊燈也相當有趣！
因為屋主對模型汽車情有獨鍾，設計師為此量身打造能展示也能收納的櫃子，隨處可以見到自己最珍愛的收藏品，客人來也能展示一下！
整體收納櫃就是長這樣！客製化的隔層玻璃可以隨喜好安裝，讓空間變大變小，收納更為靈活。
電視櫃上也有內崁的空間，讓展示方式更多元。整體櫃面的木頭質感為收納加分。
收納櫃兩面透明的玻璃，可以陽光連接兩個空間，讓氛圍更為流通。
滑開的拉門也是選擇透明材質，將光影折射的更多，流光留影在此空間。
這裡的展示櫃也相當吸引人，可以整齊地擺放，也可以錯落的展示收納品。
餐桌上的收納器具也與空間呼應得宜。
右側天花板的流線型設計讓空間相當流暢，燈光也隱藏在其中，間接照明柔和又有質感。
左側也將燈光隱藏在天花板裡面，相當有巧思！
這間休憩空間的收納空間更多，地面下方與左右櫃子打開都可以放置物品！利用升降的桌子就能更靈活運用休憩室，坐臥躺都不是問題！