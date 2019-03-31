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怎麼佈置小臥室？+２４ 種設計實例

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睡眠品質與人的生活息息相關，睡不好的話白天工作或是上課動力與專注力全失，成效低落。就因如此，打造一個舒適且溫馨的舒眠區就格外重要了。也許你常感到困擾，臥室面積那麼小該怎麼辦才好? 你可以掌握以下的幾個佈置好點子，並且參考我們整理的 2４ 種小臥室的設計實例!

  1.  使用布簾隔間：小臥室要維持輕盈感是非常重要的，若有隔間需求的話可以以輕薄材質的布簾取代大型隔間櫃。
  2. 沿著角落牆的書桌：L型轉角處常常被忽略，你可以請設計師依照角落牆的大小設計相應的書桌，小臥室功能更完整。
  3. 使用嵌入式的壁燈：桌燈需要擺放在床頭桌上因此佔據了一定的空間，使用嵌入牆面的壁燈俐落又不需要用到地面面積。
  4. 裝了鏡子的衣櫃：鏡子可以讓空間在視覺上比實際來得寬敞，衣櫃外頭裝上鏡子的話不僅達到上述的效果，同時也可以當穿衣鏡使用。
  5. 有抽屜的床：床的下方空間是最佳的收納區，你可以選擇有抽屜的床，或者是購買好看的盒子放在床下方。
  6. 善用垂直面積：不論是哪一種生活領域垂直面積都是可以讓你揮灑創意的好地方! 你可以將喜歡的相框或是畫作垂掛在牆面上，或者是設置層板，增加收納功能。
  7. 重點式的裝飾物：小臥室最好是避免過於繁複的裝潢，因此建議你選擇一個大型的重點裝飾物或是藝術品，讓小臥室不會太雜亂。
  8. 用壁紙或壁貼做變化：若是想要變換臥室風格的話，壁紙與壁貼不占空間又變化多端。然而如果要貼上像是碎花一類複雜的壁紙，建議選擇單牆就好。

接下來就一塊出發欣賞 2４ 種小臥室的設計實例吧!

1. 利用漆單牆讓小臥室更有變化

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2. 窗邊的角落可以靈活運用

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3. 黑色的牆面營造出俐落的簡約風格

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3. 有設計感的小型吊燈可以改變臥室氛圍

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4. 利用不同顏色與造型的寢具做變化

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5. 置頂櫃的層板可以擺放好看的收藏品

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6. 直接在床頭上方釘上藝術作品

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7. 利用抱枕增加顏色變化

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8. 獨特的桌燈成為小臥室內的驚喜

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9. 桌上擺放小盆栽更有生氣

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10. 床頭櫃上適合擺放相框，但力求精簡

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11. 利用垂直空間打的展示櫃是收藏品的家

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12. 梯子造型獨特好看，還可以有多種收納用途

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
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13. 有抽屜的床鋪讓小臥室更整潔了~

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14. 床頭桌上放盆小盆栽，朝氣十足

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15. 草綠色的床頭板讓小臥室亮起來

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16. 白色牆面搭配白色寢具，小臥室質感滿分又寬敞

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17. 和風的窗格超級獨特

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18. 搶眼的黃色圓鏡是淺色小臥室的亮點

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19. 復古家具讓簡單的臥室有獨特個性

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20. 黑色層板個性十足

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21. 小矮凳也可以當成床頭桌

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22. 將單面牆漆成喜歡的顏色! 空間不壓縮!

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23. 白色牆面搭配條紋床單與木頭床頭桌，立刻營造出無印風

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24. 普普風的畫作讓典雅的臥室有個絕佳的反差

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