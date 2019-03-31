怎麼佈置小臥室？+２４ 種設計實例

睡眠品質與人的生活息息相關，睡不好的話白天工作或是上課動力與專注力全失，成效低落。就因如此，打造一個舒適且溫馨的舒眠區就格外重要了。也許你常感到困擾，臥室面積那麼小該怎麼辦才好? 你可以掌握以下的幾個佈置好點子，並且參考我們整理的 2４ 種小臥室的設計實例!

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