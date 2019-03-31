怎麼佈置小臥室？+２４ 種設計實例

睡眠品質與人的生活息息相關，睡不好的話白天工作或是上課動力與專注力全失，成效低落。就因如此，打造一個舒適且溫馨的舒眠區就格外重要了。也許你常感到困擾，臥室面積那麼小該怎麼辦才好? 你可以掌握以下的幾個佈置好點子，並且參考我們整理的 2４ 種小臥室的設計實例!
- 使用布簾隔間：小臥室要維持輕盈感是非常重要的，若有隔間需求的話可以以輕薄材質的布簾取代大型隔間櫃。
- 沿著角落牆的書桌：L型轉角處常常被忽略，你可以請設計師依照角落牆的大小設計相應的書桌，小臥室功能更完整。
- 使用嵌入式的壁燈：桌燈需要擺放在床頭桌上因此佔據了一定的空間，使用嵌入牆面的壁燈俐落又不需要用到地面面積。
- 裝了鏡子的衣櫃：鏡子可以讓空間在視覺上比實際來得寬敞，衣櫃外頭裝上鏡子的話不僅達到上述的效果，同時也可以當穿衣鏡使用。
- 有抽屜的床：床的下方空間是最佳的收納區，你可以選擇有抽屜的床，或者是購買好看的盒子放在床下方。
- 善用垂直面積：不論是哪一種生活領域垂直面積都是可以讓你揮灑創意的好地方! 你可以將喜歡的相框或是畫作垂掛在牆面上，或者是設置層板，增加收納功能。
- 重點式的裝飾物：小臥室最好是避免過於繁複的裝潢，因此建議你選擇一個大型的重點裝飾物或是藝術品，讓小臥室不會太雜亂。
- 用壁紙或壁貼做變化：若是想要變換臥室風格的話，壁紙與壁貼不占空間又變化多端。然而如果要貼上像是碎花一類複雜的壁紙，建議選擇單牆就好。
接下來就一塊出發欣賞 2４ 種小臥室的設計實例吧!