怎麼設計小浴室？ +50 種不同風格的實例

將所有浴室常使用到的物品，比方說各種大小的毛巾浴巾，或者是沐浴乳等塞在大櫥櫃裡面也許是最輕鬆的方式，然而這也少了一點樂趣。你何不嘗試在增加收納機能的同時，也展示一點創意呢?

- 你可以在牆面上釘上大小不一的木頭層架，將愛用的沐浴用品擺放在此，讓浴室多了一點趣味性。

- 除了制式化的浴室櫃子外，你也可以考慮像是鮮豔多彩的梯子，將之作為擺放浴巾的收納區。

- 如果說你非常喜歡動手做家具的話，不妨收集一些木箱子，然後將之釘在牆面上，收納一些比較大型的物件。



