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怎麼設計小浴室？ +50 種不同風格的實例

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你在家裡最常待的地方是哪裡呢？除了臥室，這個我們享受安靜和睡眠的最重要的家居空間外你最會在哪裡渡過你的時間呢？如果你熱愛做飯，那麼這個地方就是是廚房，你會通過美食以及創造美食的過程來消解一天下來的壓力與煩惱。也許是客廳，勞累一天之後你可能只想躺在寬大的沙發上看看電視。那麼你有想過浴室嗎？雖然大多數人在家中最常待的地方也許不是浴室，然而這卻是讓人卸下所有武裝，或是提振精神展開新的一天的重要領域。在面積受限的浴室裡頭，要怎麼樣才能感覺更舒適自在呢? 首要的要件就是要維持這個空間整潔寬敞，因此堆疊雜物絕對是大忌。另外，會影響人的心情的光線與照明對於沐浴空間來說也非常的重要。接下來是設計或是佈置小浴室時可以掌握的幾個重點，除了這幾個要素外，你還可以參考我們整理的 50 個不同風格的實例，從專家精彩的設計中找靈感!

1. 收納機能很重要

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將所有浴室常使用到的物品，比方說各種大小的毛巾浴巾，或者是沐浴乳等塞在大櫥櫃裡面也許是最輕鬆的方式，然而這也少了一點樂趣。你何不嘗試在增加收納機能的同時，也展示一點創意呢? 

- 你可以在牆面上釘上大小不一的木頭層架，將愛用的沐浴用品擺放在此，讓浴室多了一點趣味性。

- 除了制式化的浴室櫃子外，你也可以考慮像是鮮豔多彩的梯子，將之作為擺放浴巾的收納區。

- 如果說你非常喜歡動手做家具的話，不妨收集一些木箱子，然後將之釘在牆面上，收納一些比較大型的物件。


2. 注意色彩選擇

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跟其他生活領域一樣，小空間的安全色系絕對非淺色系莫屬。選擇色系的時候，可以掌握下列幾個浴室的設計原則:

- 選擇幾個一致性強的中性色系，當做浴室的主要色調

- 請設計師幫你找一些也是中性色系，但是有不同質地以及圖樣的磁磚，藉此堆疊出有層次感的浴室設計

- 白色系的浴室/廁所設計是給人整潔印象的不敗選擇，不過白色也有分很多種，你可以跟設計師討論後作決定

- 想要為小浴室增添鮮豔的顏色，可以從像是鏡框等小細節下手

3. 燈光照明變化多

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白天仰賴自然光，晚上的時候人工照明就成為扭轉浴室氛圍的最佳利器了! 小浴室的燈光照明設計點子:

- 喜歡現代時尚風的感覺，建議你選擇偏向冷色調的燈泡，照亮空間

- 不喜歡開燈的話，建議你可以擺放喜歡的香氛蠟燭，讓燭光營造出最浪漫的氣氛

- 除了天花板照明外，有造型的壁燈不僅省空間，還有裝飾的效果

- 沿著鏡面框設計的隱藏式照明不刺眼，盥洗時也更明亮~

現在就讓我們一塊欣賞 50 種不同風格的小浴室設計實例吧!

1.

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5.

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王采元工作室

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