自地自建獨棟別墅：台中室內設計師打造的新古典風住宅

辛勤工作了一輩子，一個舒適美觀又溫馨的家就是最好的回報。這本點子簿要帶大家參觀由台中豐聚空間設計所打造的獨棟別墅，這間新古典風的自建住宅位在嘉義市，是為了屋主退休後的生活所規劃設計的美好家園。
2008 年成立的豐聚空間設計相信好的設計可以影響人們的生活、情感和心靈，因此設計師們用
心完成每位屋主對於「回家，轉動鑰匙打開門的期待」。為了要徹底實踐對於家的想像，專家們與屋主投注相當多的時間與精力。別墅的屋主長年居住在國外，希望這個退休養老用的住家可以提供高質感的生活品質，因此對於建材的要求特別高。設計師與屋主不將就也不妥協，從動工到等所有進口家具到位、完工歷時約四年。位在轉角的這間別墅的室內格局並不方正，因此設計師在此下了更多功夫，扭轉劣勢。除此之外，專家也利用室內的畸零地打造成化妝間，展現了設計的無窮魔力與可能性。
假如你對
家 也有無窮美好的期待與想像，同時希望以自建的方式打造一個獨一無二的住宅的話，這間位在嘉義的獨棟別墅可以給你許多實用的設計靈感。想要請專業人士替你圓夢的話，記得填寫我們的免費諮詢單，這樣過程更輕鬆順遂喔!
◆ 室內格局：二房、二廳、一起居、四衛、一廚房
◆ 設計風格：新古典風
◆ 使用建材：大理石、鍍鈦板、線板、玻璃、壁布、進口家具、進口磁磚、原廠燈具、原廠手工鏡
◆ 家具品牌：TONON、TONIN CASA、B&B、量身訂做
◆ 燈具品牌：Barovier & Toso 、Saint Louis
◆ 房屋造價與裝潢費用：約兩千萬台幣
為了讓屋主在家有在歐洲度假的錯覺，專家賦予別墅歐洲城堡般的造型，然而同時又帶有現代的元素。別墅的外牆使用花崗岩，展現不可侵犯的沉穩個性，同時又帶有高貴的氣質，而別墅的屋頂選用堅固耐用的銅瓦。手工的銅雕大門，則讓別墅的整體調性更為完整。
別墅的建坪其實不大，因此專家特地移動柱子，讓室內的格局更方正。專家以石材與烤漆營造出高貴的氣質，而陳列屋主多年來精心收藏的畫作以及物件，也成為屋內的設計重點。
使用鍍鈦金加上石材打造而成的電視牆大器又不流俗，位在客廳的中間位置也成為領域中的焦點。
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別墅內的燈具與家具大多採用進口品牌，藉此堆疊出浪漫與優雅的氛圍，而各個小細節都具有值得細細品味的巧思與高質感。
歐式的斜角窗不僅引入光線，也十分美觀。更重要的是，即使位在室內也可以將戶外庭院的綠意與景致盡收眼底，非常有療癒的效果。
在淺色的空間裏頭，黑色的門框更為顯眼，而這正是從客廳轉往餐廳的重要承接點。黑色門框成功地界定空間功能，線條比例更是完美呈現。
左右對稱的餐廳展現古典風的浪漫與優雅，然而冷色調與乾淨俐落的設計方式讓整體空間少了古典風常給人的沉重感。餐廳與客廳之間則由格子自動門隔開，以手輕觸便可打開的設計除了可以隔絕油煙，也維持了兩者之間的連結。
一改其他區域新古典風的風格，廚房以大地色系的廚櫃盡展現代極簡風的美好。然而中島檯面依舊以石材作為主素材，因此高貴感也延伸至此。
主臥室設在二樓，色系延續一樓的純白概念，因此整體的空間感非常棒。
為了在新家也能睡得安穩，屋主特別要求床的尺寸要與舊家的一致。除此之外，為了避免室內過亮的問題產生，專家採用隱藏的床頭窗。角落的畸零地則被設計師利用作為化妝空間，並且還規劃了拉門的設計，拉門一關上時整個臥室的空間也變得更為完整。
主臥室的另外一個重點便是眼前這個義大利訂製的衣櫃，當初大約花費了七個月的時間才等到了這美麗的物件。
圓弧形的角落區則擺放了形狀相應的沙發，而這個角落的窗花也增添了浪漫的氣息。
三樓的區域是屋主最主要的聚會場域，專家利用壁布增添溫馨感。
三樓的區域不僅有沙發區，也規劃了書房與小酒吧，滿足屋主不同的生活需求。
這間自建別墅裏頭的一大亮點，便是黑色的歐風小酒吧~位在角落的小酒吧選用深色，因此與沙發區形成強烈的對比。
小酒吧裏頭值得注意的就是以手工製作的木頭吊杯架，而上頭的收納櫃不僅有儲物功能，同時也能展示美麗的物件。
這間自建別墅讓我們看到屋主與設計師對於細節的著重，不馬虎的精神讓退休後的家園呈現高質感，格外美好。
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