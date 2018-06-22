自地自建獨棟別墅：台中室內設計師打造的新古典風住宅

辛勤工作了一輩子，一個舒適美觀又溫馨的家就是最好的回報。這本點子簿要帶大家參觀由台中豐聚空間設計所打造的獨棟別墅，這間新古典風的自建住宅位在嘉義市，是為了屋主退休後的生活所規劃設計的美好家園。

2008 年成立的豐聚空間設計相信好的設計可以影響人們的生活、情感和心靈，因此設計師們用 心 完成每位屋主對於「回家，轉動鑰匙打開門的期待」。為了要徹底實踐對於家的想像，專家們與屋主投注相當多的時間與精力。別墅的屋主長年居住在國外，希望這個退休養老用的住家可以提供高質感的生活品質，因此對於建材的要求特別高。設計師與屋主不將就也不妥協，從動工到等所有進口家具到位、完工歷時約四年。位在轉角的這間別墅的室內格局並不方正，因此設計師在此下了更多功夫，扭轉劣勢。除此之外，專家也利用室內的畸零地打造成化妝間，展現了設計的無窮魔力與可能性。