收納機能超強的台中 9 坪多功能空間

不管是居家生活空間，或者是公共建築物內都常有房間淪為置物區的情況。當原有的使用面積不夠的時候，這些荒廢的置物間們就能派上用場。比方說，這本點子簿要介紹的改造案，正是將一間教會裏頭荒廢許久的房間，改造成寒暑假辦營隊時可以支援青年住宿用的多功能空間。
教會裏頭的 9 坪房間內與衛浴間的設備及管線都已破舊不堪不敷使用，老舊的建築物地面不平有斜度，牆面也不是垂直狀態。這次改造的主要目標，是想要將房間翻修成可以接待寒暑假營會工作人員與青年團隊的住宿地點。為了要將房間改造成多功能的使用區域，以恩設計的設計師將管線全部更新，室內全部拆除且重新規劃裝修設計。
主要的設計理念是將此改成可以容納 10 人的通鋪，也能供教會中 16-20 人的小組活動使用。除此之外，業主希望房間能提供同時住宿的人們收納與盥洗的需求，為此設計師以架高木地板的形式，設置夠用的收納櫃與氣壓式升降桌，也另外增設兩間淋浴區。硬體的設備做足了，設計師也將整體色調以暖色的大地色做搭配，讓使用者能感到在家一樣地舒適溫馨。
接著就讓我們一起欣賞教會中的小房間改造前後的樣貌吧!
讓我們先瞧瞧改造後的入口玄關! 你可以發現設計師在入口處設置可兩面開的木作行李衣物櫃，以深色胡桃木、淺色浮雕香檳松及浮雕珍珠白貼皮做搭配，三色的變化成為讓進門的人眼睛一亮的視覺焦點。牆面配合整體的大地色系貼、石紋壁紙，提升空間質感。
木作的行李衣物貴中位於對角線的淺色浮雕香檳松門片可以開啟，前來住宿的成員的大型行李箱皆可一人一層收納在其中。
看到改造後的玄關設計，你是否很難想像原本的房間會
荒廢到什麼程度呢?讓我們往下瞧瞧…
看完改造後的玄關那精緻的臉孔，實在無法想像翻修前如此破舊不堪!放眼望去不管是牆面、地板或是家具… 等設備都需要全面翻新。
看完了廢棄房間的樣貌是否讓你感受到改造的魔力了呢? 讓我們看更多細節…
10 人同時住宿的話不僅行李多，鞋子也容易散落在四處。以恩設計的設計師在行李櫃的下方設兩排置鞋區，讓鞋子可以整齊地收好。
前往架高木地板區的兩層階梯下方亦設有置鞋區，整體置鞋區可放置約 20 雙鞋。
只要鋪上露營用的單人充氣床墊 (70cm x 190cm)，來住宿的人自行攜帶睡袋，即可非常舒服地當成通鋪使用，充氣床墊不用時還可收納至行李櫃中。
牆面上設有掛鉤，不用時可往上收起。
無論是住宿或小組活動，將掛鉤打開即可掛衣服或包包，不需堆放在地板上，淨空地板面的有限空間。
牆面設置正剛剛好數量的掛勾及插座，讓來住宿的成員都能個別掛好衣服及手機充電，設計師貼心地照顧到住宿者的使用需求。
架高的地板面上設有4個升降桌，最多可提供 16-20人做小組活動，不用時只需往下壓收回，可完全省去收納桌椅的空間。
升降桌為氣壓棒式的設計，使用者只需打開上方氣壓閥即可自動升起，氣壓閥關上即可固定，要收起時只需打開氣壓閥往下壓，到底後關上氣壓閥即可，比手動抬起式輕鬆省力許多，也比電動升降機價格親民許多，還不需接電使用，是目前最新的設計。
架高木地板的高度剛好符合椅子的高度，桌子升起時坐著腳可放置於下挖的凹洞內，不需要在地板上盤腿而坐，坐再久也不會累。
改造前的衛浴間磁磚已剝落，原有的衛浴設備十分老舊，需要全面翻新。
為符合使用需求，在房間區內增設兩間淋浴，並於走道上設有吹頭髮區，充分考量使用需求及動線。
在衛浴的走道旁設置吹頭髮區，鏡子、層架及吹風機架一應俱全。
設計師選用的格櫃有三面形式，讓格櫃不單單只是格櫃，更有變化及樂趣。
格櫃的尺寸配合IKEA的收納盒，讓來住宿的成員每人一個，方便收納個人日常盥洗用品，盥洗時可直接拿到淋浴區放置，不需要一直去行李中拿取。且整體色調也配合行李櫃的三色搭配，讓兩個櫃子兩邊互相呼應。