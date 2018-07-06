收納機能超強的台中 9 坪多功能空間

不管是居家生活空間，或者是公共建築物內都常有房間淪為置物區的情況。當原有的使用面積不夠的時候，這些荒廢的置物間們就能派上用場。比方說，這本點子簿要介紹的改造案，正是將一間教會裏頭荒廢許久的房間，改造成寒暑假辦營隊時可以支援青年住宿用的多功能空間。

教會裏頭的 9 坪房間內與衛浴間的設備及管線都已破舊不堪不敷使用，老舊的建築物地面不平有斜度，牆面也不是垂直狀態。這次改造的主要目標，是想要將房間翻修成可以接待寒暑假營會工作人員與青年團隊的住宿地點。為了要將房間改造成多功能的使用區域，以恩設計的設計師將管線全部更新，室內全部拆除且重新規劃裝修設計。

主要的設計理念是將此改成可以容納 10 人的通鋪，也能供教會中 16-20 人的小組活動使用。除此之外，業主希望房間能提供同時住宿的人們收納與盥洗的需求，為此設計師以架高木地板的形式，設置夠用的收納櫃與氣壓式升降桌，也另外增設兩間淋浴區。硬體的設備做足了，設計師也將整體色調以暖色的大地色做搭配，讓使用者能感到在家一樣地舒適溫馨。

接著就讓我們一起欣賞教會中的小房間改造前後的樣貌吧!