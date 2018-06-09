你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

南投埔里長型街屋: 有天井的現代鄉村風住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 餐廳
Loading admin actions …

長型街屋是台灣常見的傳統房屋類型，而這樣子的屋子通常有缺少光的缺點，因此在進行老屋翻新的時候，這就成為設計師最主要的考量。這一本點子簿要帶大家欣賞一間位在南投埔里的長型街屋，專家規劃了天井為室內補足光，而室內的地磚則充滿質樸的南歐鄉村風情。沒有過多繁雜的設計與裝飾，這間現代鄉村風的長型街屋散發著迷人的魅力，是一間非常耐看的住宅。接著就讓我們一塊欣賞專家的裝修傑作!

長型街屋的外觀

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 房子
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

街屋一樓外牆使用了木頭材質，營造出質樸好親近的氣息，二樓則以淺色磚營造出視覺的對比。

一樓車庫

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 車庫/遮陽棚
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

走進室內之前是車庫的空間，藉由南歐風的地磚專家成功從入口處勾勒出房屋的主要風格。

結合多種元素

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 客廳
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

踏進屋內的主要公共領域可以發現專家使用多種元素，並且用不同的元素區分功能與領域。

和諧的色調

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 客廳
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

從入口處開始就可以發現屋主的主要色系 – 白與咖啡，而這樣的顏色搭配起來非常和諧，屋子裡頭更有重點且十分和諧。

​半開放式的設計

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 餐廳
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

專家採取半開放式的設計規劃餐廳與客廳，讓兩個公共領域有各自的獨立空間外卻也緊密連結。

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 餐廳
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

採光佳的餐廳區

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 餐廳
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

由於天井下方是餐廳因此採光非常棒，餐廳擺放木頭餐桌，呼應設計主旨。

樓梯護欄

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 樓梯
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

樓梯規劃了護欄的設計，增添安全性，對於家中有長者或是小孩的家庭來說更有保障。

光影線條

天井 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 樓梯
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

天井

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

天井為室內注入光線，產生的光影更像是最自然且有美感的藝術品。

善用空間

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 走廊 & 玄關
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

樓梯平台的面積不小，因此將此規劃成書房，在藉由天井照射的陽光滋潤下，更可以專注於書香世界。

裝飾的區域

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 樓梯
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

除此之外，專家還規劃了小平台，可以依照屋主的需求與喜好擺放裝飾的物品。

洗石子

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 樓梯
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

樓梯的地板採用洗石子，因此增添了質樸的古早風味。

小客廳

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 走廊 & 玄關
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

這層樓的樓梯平台則擺放了舒適的沙發，打造出一個愜意且私密的小客廳。

主臥室

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 臥室
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

主臥室的色系簡單，讓人感到格外放鬆無壓力。

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 嬰兒房/兒童房
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 走廊 & 玄關
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

更衣間

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 更衣室
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

面積不大的更衣間有各種間隔設計，因此可以將衣物整齊歸類放好。

小孩房

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 嬰兒房/兒童房
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

小孩房皆漆上鮮豔的顏色，讓空間裏頭更為活潑有朝氣。

連接陽台的空間

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 嬰兒房/兒童房
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

另外一間小孩房連結陽台，可以在城市中也感受自然的滋養。

南投埔里住宅設計案, 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 瑞瑩室內裝修設計工程有限公司 嬰兒房/兒童房
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

南投埔里住宅設計案

瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司
瑞瑩室內裝修設計工程有限公司

延伸閱讀:

狹長型房子怎麼住? 11 間寬敞明亮的美麗長形屋

改造閒置鐵皮倉庫: 供三代度假的 100 坪夢幻別墅
你家也"缺光"嗎? 歡迎留言~

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了