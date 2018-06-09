南投埔里長型街屋: 有天井的現代鄉村風住宅

街屋一樓外牆使用了木頭材質，營造出質樸好親近的氣息，二樓則以淺色磚營造出視覺的對比。
走進室內之前是車庫的空間，藉由南歐風的地磚專家成功從入口處勾勒出房屋的主要風格。
踏進屋內的主要公共領域可以發現專家使用多種元素，並且用不同的元素區分功能與領域。
從入口處開始就可以發現屋主的主要色系 – 白與咖啡，而這樣的顏色搭配起來非常和諧，屋子裡頭更有重點且十分和諧。
專家採取半開放式的設計規劃餐廳與客廳，讓兩個公共領域有各自的獨立空間外卻也緊密連結。
由於天井下方是餐廳因此採光非常棒，餐廳擺放木頭餐桌，呼應設計主旨。
樓梯規劃了護欄的設計，增添安全性，對於家中有長者或是小孩的家庭來說更有保障。
天井為室內注入光線，產生的光影更像是最自然且有美感的藝術品。
樓梯平台的面積不小，因此將此規劃成書房，在藉由天井照射的陽光滋潤下，更可以專注於書香世界。
除此之外，專家還規劃了小平台，可以依照屋主的需求與喜好擺放裝飾的物品。
樓梯的地板採用洗石子，因此增添了質樸的古早風味。
這層樓的樓梯平台則擺放了舒適的沙發，打造出一個愜意且私密的小客廳。
主臥室的色系簡單，讓人感到格外放鬆無壓力。
面積不大的更衣間有各種間隔設計，因此可以將衣物整齊歸類放好。
小孩房皆漆上鮮豔的顏色，讓空間裏頭更為活潑有朝氣。
另外一間小孩房連結陽台，可以在城市中也感受自然的滋養。