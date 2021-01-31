衣櫃要怎麼設計？ 間隔、櫃門、抽屜設計與尺寸一覽

一般常見的衣櫃櫃門款式有三大種，分別為平開式、推拉式以及無櫃門的極簡設計。

平開門：

最傳統的櫃門是平開式的，檔次高低主要是看門板用材以及五金零件的品質兩方面。平開門的好處就是價格便宜，另外密封性亦會較其他兩款櫃門設計好。不過平開門最大的缺點就是會佔用空間，因此不適合小臥室。

推拉門：

推拉門的運作原理是以滑軌和軸心來把門片裝設在衣櫃之中，因此解決了平開門佔用空間的問題。一般最常見的推拉門款式都是使用兩片門片，然而如果你想要打造出一個特寬的大衣櫃的話，四門片設計亦不失為好選擇。而推拉門的缺點就是它的密封性沒有平開門那麼好，價格較貴，而且一但滑軌老化要換零件的話，程序會比較複雜。

無櫃門(開放式)：

近年大行其道的極簡風強調營造室內空氣感，因此市面上亦有不少新款的衣櫃改以無櫃門的設計。無櫃門衣櫥的好處就是不佔空間，而價格最便宜，同時你也可以依據個人喜愛自行加裝布簾來代替門片，設計靈活度很好。不過，如果你所居住的區域平常就很多塵的話，這一款開放式衣櫃就不一定適合你囉！