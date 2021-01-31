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衣櫃要怎麼設計？ 間隔、櫃門、抽屜設計與尺寸一覽

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你正考慮在你的主臥室或者是衣帽間打造一個實用的衣櫥嗎？你對衣櫃設計是否有足夠多的了解呢？我們都知道臥室是我們在家裡度過時間最長的空間，而衣櫃則是這個空間裡最重要的元素之一，所以一定要在裝潢的時候認真對待。如果你也對新家的衣櫥設計有許多困惑，那就一定不要錯過今天的點子簿喔，因為今天這一篇點子簿可以為你提供許多重要的資訊，例如要如何選擇衣櫃的櫃門類型？你該選擇經典的平開式門片，還是更能節省空間的推拉式門片呢？衣櫃尺寸與抽屜的理想尺寸又是多少？現在就把筆記本拿出來吧。

當然，如果你有更多詳細的問題，也可以與我們的專家直接聯繫喔～

​衣櫃設計重點

更衣室 homify
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更衣室

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首先我們要提到的是衣櫃設計的一大重點——間隔。一個實用的衣櫥最重要的是間隔的方式符合屋主的需要，依照性別區分是一般常見的款式，比如說左手邊的衣櫥是男主人用來擺放衣物的地方，而右邊則屬於女主人。

多樣的收納格

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木博士團隊/動念室內設計制作

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另外，「多樣的收納格」同樣是設計的另一重點，比如這個衣櫃設計圖。一個實用的衣櫃應該具有可以用來掛襯衫、大衣、長褲等空間，同時也應具備用來擺放一般上衣、短褲等衣物的收納格。此外，基於大衣櫃（特別是置頂式衣櫃）的高度，頂部的空間我們通常不常用得到，因此我們可以把這個部分設定成為頂部收納區，用來擺放平常不用的棉被、小型行李箱或者是各種收納籃子。

一個完美的衣櫃少不了「抽屜」！抽屜通常設於衣櫃的中至底部，最適合用來擺放常用的內衣褲、襪子、絲巾等衣物。如果你想要抽屜內部變得更井然有序的話，市面上亦有許多不同尺寸的收納分隔盒可供選擇。

​櫃門設計

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宗霖建築設計工程

主臥衣櫃牆

宗霖建築設計工程
宗霖建築設計工程
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一般常見的衣櫃櫃門款式有三大種，分別為平開式、推拉式以及無櫃門的極簡設計。

平開門：

最傳統的櫃門是平開式的，檔次高低主要是看門板用材以及五金零件的品質兩方面。平開門的好處就是價格便宜，另外密封性亦會較其他兩款櫃門設計好。不過平開門最大的缺點就是會佔用空間，因此不適合小臥室。

推拉門：

推拉門的運作原理是以滑軌和軸心來把門片裝設在衣櫃之中，因此解決了平開門佔用空間的問題。一般最常見的推拉門款式都是使用兩片門片，然而如果你想要打造出一個特寬的大衣櫃的話，四門片設計亦不失為好選擇。而推拉門的缺點就是它的密封性沒有平開門那麼好，價格較貴，而且一但滑軌老化要換零件的話，程序會比較複雜。

無櫃門(開放式)

近年大行其道的極簡風強調營造室內空氣感，因此市面上亦有不少新款的衣櫃改以無櫃門的設計。無櫃門衣櫥的好處就是不佔空間，而價格最便宜，同時你也可以依據個人喜愛自行加裝布簾來代替門片，設計靈活度很好。不過，如果你所居住的區域平常就很多塵的話，這一款開放式衣櫃就不一定適合你囉！

​衣櫃尺寸part1

【衣櫃設計的層層巧思】 衍相室內裝修設計有限公司
衍相室內裝修設計有限公司

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衍相室內裝修設計有限公司
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平開門衣櫃：

平開門衣櫃的高度一般在2米-2米4左右，如果你想要訂造置頂式衣櫃的話，高度則需要依照樓底做調整。

寬度方面，一般的雙平開門衣櫃約為1米2左右。由於平開門門片不宜過寬過重，因此寬度以60公分為佳。

常見的衣櫃通常深60公分，這樣子的尺寸足以放不同類型的衣服。然而如果你有特別大件的大衣的話，那麼尺寸可以再作調整。

​衣櫃尺寸part2

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開放式衣櫃：

由於開放式衣櫃不需要裝設門片，因此尺寸變化大可靈活變通，也可以類似於更衣室尺寸，只是要留意的是衣櫃的深度必須具至少58公分。

推拉門衣櫃：

推拉門門片的尺寸規定沒有平開式衣櫃那樣子嚴格，然而一般兩門式推拉門衣櫃參考尺寸約為2200*600*2200公釐、三門式2380*600*2200公釐、四門式2600*600*2400公釐。


​吊衣桿尺寸

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臥室衣櫃裡除了隔格和抽屜外，最重要的部分就是吊掛用的衣桿。衣櫃吊掛高度基本尺寸為100公分，足夠用來放上班用的襯衫和一般的外套。然而如果你有很多長型的大衣的話，則需要增至120-150公分左右。

而吊衣桿離地面的標準高度約為180-200公分，對於男生來說這個高度不會對取放衣服造成影響；然而，如果女主人的身材比較嬌小的話，衣桿離地高度可以縮減到160公分。

​抽屜設計

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主臥室衣櫃

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抽屜的部分通常設於吊掛區域下方，方便存取日常常用的衣物，比如說內衣褲、毛巾和襪子等等。

至於抽屜頂面離地的高度不宜高於120公分，如果家裡有老人家的話則需要往下調以便日常存取衣物。

而抽屜高度有常見的16, 24 和32公分，理想的長度約為40到80公分，而深度則需依據大衣櫃本身的整體深度為準。

延伸閱讀:

小臥室的衣櫃和梳妝台如何設計？20個案例找靈感

7 個與眾不同的推門式衣櫃

15個超適合小空間的拉門設計

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如果你對衣櫃設計有任何疑問，歡迎跟我們網站上的設計師們聊聊喔！

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