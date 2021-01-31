衣櫃要怎麼設計？ 間隔、櫃門、抽屜設計與尺寸一覽

首先我們要提到的是衣櫃設計的一大重點——間隔。一個實用的衣櫥最重要的是間隔的方式符合屋主的需要，依照性別區分是一般常見的款式，比如說左手邊的衣櫥是男主人用來擺放衣物的地方，而右邊則屬於女主人。
另外，「多樣的收納格」同樣是設計的另一重點，比如這個衣櫃設計圖。一個實用的衣櫃應該具有可以用來掛襯衫、大衣、長褲等空間，同時也應具備用來擺放一般上衣、短褲等衣物的收納格。此外，基於大衣櫃（特別是置頂式衣櫃）的高度，頂部的空間我們通常不常用得到，因此我們可以把這個部分設定成為頂部收納區，用來擺放平常不用的棉被、小型行李箱或者是各種收納籃子。
一個完美的衣櫃少不了「抽屜」！抽屜通常設於衣櫃的中至底部，最適合用來擺放常用的內衣褲、襪子、絲巾等衣物。如果你想要抽屜內部變得更井然有序的話，市面上亦有許多不同尺寸的收納分隔盒可供選擇。
一般常見的衣櫃櫃門款式有三大種，分別為平開式、推拉式以及無櫃門的極簡設計。
平開門：
最傳統的櫃門是平開式的，檔次高低主要是看門板用材以及五金零件的品質兩方面。平開門的好處就是價格便宜，另外密封性亦會較其他兩款櫃門設計好。不過平開門最大的缺點就是會佔用空間，因此不適合小臥室。
推拉門：
推拉門的運作原理是以滑軌和軸心來把門片裝設在衣櫃之中，因此解決了平開門佔用空間的問題。一般最常見的推拉門款式都是使用兩片門片，然而如果你想要打造出一個特寬的大衣櫃的話，四門片設計亦不失為好選擇。而推拉門的缺點就是它的密封性沒有平開門那麼好，價格較貴，而且一但滑軌老化要換零件的話，程序會比較複雜。
無櫃門(開放式)：
近年大行其道的極簡風強調營造室內空氣感，因此市面上亦有不少新款的衣櫃改以無櫃門的設計。無櫃門衣櫥的好處就是不佔空間，而價格最便宜，同時你也可以依據個人喜愛自行加裝布簾來代替門片，設計靈活度很好。不過，如果你所居住的區域平常就很多塵的話，這一款開放式衣櫃就不一定適合你囉！
平開門衣櫃：
平開門衣櫃的高度一般在2米-2米4左右，如果你想要訂造置頂式衣櫃的話，高度則需要依照樓底做調整。
寬度方面，一般的雙平開門衣櫃約為1米2左右。由於平開門門片不宜過寬過重，因此寬度以60公分為佳。
常見的衣櫃通常深60公分，這樣子的尺寸足以放不同類型的衣服。然而如果你有特別大件的大衣的話，那麼尺寸可以再作調整。
開放式衣櫃：
由於開放式衣櫃不需要裝設門片，因此尺寸變化大可靈活變通，也可以類似於更衣室尺寸，只是要留意的是衣櫃的深度必須具至少58公分。
推拉門衣櫃：
推拉門門片的尺寸規定沒有平開式衣櫃那樣子嚴格，然而一般兩門式推拉門衣櫃參考尺寸約為2200*600*2200公釐、三門式2380*600*2200公釐、四門式2600*600*2400公釐。
臥室衣櫃裡除了隔格和抽屜外，最重要的部分就是吊掛用的衣桿。衣櫃吊掛高度基本尺寸為100公分，足夠用來放上班用的襯衫和一般的外套。然而如果你有很多長型的大衣的話，則需要增至120-150公分左右。
而吊衣桿離地面的標準高度約為180-200公分，對於男生來說這個高度不會對取放衣服造成影響；然而，如果女主人的身材比較嬌小的話，衣桿離地高度可以縮減到160公分。
抽屜的部分通常設於吊掛區域下方，方便存取日常常用的衣物，比如說內衣褲、毛巾和襪子等等。
至於抽屜頂面離地的高度不宜高於120公分，如果家裡有老人家的話則需要往下調以便日常存取衣物。
而抽屜高度有常見的16, 24 和32公分，理想的長度約為40到80公分，而深度則需依據大衣櫃本身的整體深度為準。
延伸閱讀: